京都的紅葉。（新華社）

那年秋末，趁紅葉滿山時到京都旅遊，在細雨中踽踽獨行，尋訪古蹟名勝 。南禪寺乃千年古刹，為旅遊勝地。寺內有枯山水庭院，庭內白沙鋪地，矮牆圍繞，一邊有長廊可坐。庭中有奇石，大小不一，各具姿態。坐在廊下，左右一看，己有數人正靜對白沙矮牆，默然兀坐，不知他們是否有所參悟。庭階寂寂，而心不能自靜，靜坐多時，竟然昏昏欲睡。

步出南禪寺，登上石階，忽見一排矮牆，牆內松柏遒然挺立。有紅楓斜倚牆外，姿態清幽淡雅，嫣然迎人，令人興入內參觀之想。

雨中步入小院，眼前數棵紅楓背負小丘前臨水池。弱枝斜入池中，清風微動，搖落幾片楓葉，池中紅葉盪漾，游魚穿捘。池旁有碎石小徑，迂徐曲折，繞池而過，隱入松林深處。石徑盡頭忽露牆角，有僧舍屹立道旁，屋簷低矮，竹籬半掩。短籬內苔蘚漫階，落葉遍地。僧舍旁有楓樹聳立，主幹蒼老斑駁，枝幹疏朗，斜出屋頂之上。梢頭黃葉茂密，幾乎掩蓋半邊僧廬。

正張望間，微聞淙淙水聲，順著小徑循聲而行，上斜坡，轉過松林，石縫間一股清泉，曲折傾瀉而下，注入水池。松蔭下有曲橋跨澗而立，站在橋上，眼下清水一泓，紅樹兩三，苔石與綠叢錯繞池邊。小院細雨微飄，空寂人靜，楓樹的枝葉淡淡地掩住僧廬，微露出簷下的迴廊。

細雨不停，只好在僧舍的迴廊下避雨。屋內紙門靜掩，布簾低垂，頗感幽深清寂。值楓林盡染，秋意滿園，雨中坐對，更覺紅葉鮮紅如醉，綠樹翠潤欲滴。靜坐澄心，四周靜寂，唯空階下雨聲滴瀝，如悠遠迴盪的寺廟鐘聲。眼前瘦枝一叢，窺簷欲下，枝上滿綴黃葉，葉片上水珠瑩瑩欲滴。斜風微動，枝頭黃葉於霏霏細雨中吹墜階前，情境幽寂淒美。

當年的京都之旅沒有拍攝小院秋景，深感遺憾。隔年再訪，僧廬竹籬如故，只是迴廊上己掛起「遊客止步」的告示牌。池畔紅葉依舊蕭蕭飄落，小徑上黃葉仍然散落紛紛，只是院內遊人增加不少，人聲嘈雜。那時簷下縱有滴瀝雨聲，階前縱有黃葉吹墜，那幽寂淒美的情境已無處尋覓。（寄自加州 ）