我同時體會小說 不可對號入座，也不能完全不信。因為作家筆下的文字，往往是作家心靈的回響。以電影大師英格瑪柏格曼為例。柏格曼結過五次婚，與擔任神職的父親關係一向不好，早期的電影側重人性邪惡的陰暗面，後來的片子聚焦消逝的家庭與愛情，他不斷在作品中對愛情提問，向上帝質疑，被視為一生缺乏父愛與婚姻不圓滿的投射。

我被他的故事深深觸動，從此開始留心電影幕後的舵手。他們的角色定位、人生風景、經典傳奇、互動離合，一一收錄在我的電影筆記。我的筆記隨日月增長，我的視野因閱歷闊展，但落幕之後燈光大亮，我依然空空落落，惆悵不已。

直到電影之神把我帶至一個夢境般的樂園。

那是一家坐落於美國西岸小鎮的戲院。外表並不起眼，我毫無預期推門而入，一眼見到滿牆的電影海報，地上殷紅的厚重地毯，錯落交織的放映廳室，彷彿掉進華麗的電影幻境。我左手捧著澆滿牛油的爆米花，右手拎著冰涼透頂的可口可樂 ，坐在舒適的沙發椅上，看完一部片子又一部，沒人知道我口袋裡僅有一張票，無人在乎我從清晨待到子夜，落幕之後離開戲院，溢滿胸懷的只是快樂。

搬到喧囂擁塞的紐約，世界立刻變了臉，不僅室外冰寒，電影院 裡也警衛森嚴。我繳了不少門票，總算摸清他們的套路。我最中意的那家戲院，擁有二十五間放映室，分散五個樓層，每層一個守門人，負責電影開演前把關驗票，但只要過了預告片時間，他們便自動消失，接著潛伏在外的影迷，便陸陸續續登場。我還察覺，生意清淡的周日，只有上映新片的一樓備有守衛。我信心滿滿招兵買馬，除了我家良人，還拉上一群電影死黨。攻讀電影的小劉，主動請纓，身兼統帥與斥候，挑片子，配成套，投石探路，弄清放映時間和廳室號碼，然後一聲令下，各自背上裝有點心飲料或枕頭的電影包，殺進戲院，開始我們的電影大餐。運氣好體力足的時候，大夥會先來一碟卡通開胃，再點一道文藝主食，中間一碗偵探高湯，最後科幻甜食壓尾。走出戲院，個個心滿意足，好像剛剛吃完一桌滿漢全席。

每當這個時刻，我都特別想念父親。

父親過世後，我從他的遺物翻出一本筆記，上面以毛筆工工整整抄著散文、小說和未完成的劇本， 筆跡不同，筆名也各異其趣。我正納悶，一旁的母親幽幽地說：這都是妳爸的主意，他請好友謄寫他的文章，留作紀念，每人自訂筆名，我的是妳爸取的。母親指出其中一篇示我，那娟秀的小楷和青澀的文字，讓我浮想聯翩。父親對電影的執迷，是青春願景的延續？還是碌碌人生的釋放？我已無從知曉，正如我無法理解，為什麼他不再帶全家上電影院？

多年後我才明白，或許這一切都源自小弟的病。就在我過完七歲生日不久的夏天，小弟得了小兒麻痺症，父親懷著內疚帶小弟四處求醫，電影院裡閤家歡聚的畫面，遂成永遠無法複製的絕版。

不再奔走電影院的父親，默默在家裡建立起私人戲院。他到處蒐羅錄影帶，仿照圖書館的藏書，貼上註有類別、電影名稱，與演員名字的標籤，依著字母順序與製作時間，整齊排列在特定的電影書架。分類的細緻與專業的架勢，連我這編目老手看了也暗叫慚愧。晚年的父親，格外熱衷偵探電影，每次返鄉，他都慫恿我陪他看片，年輕時少言寡語的父親，不知何時變得多話，一邊看電影，一邊不停和我討論劇情，有時我早猜出結尾，也假裝不知，任他得意地「破案」，把自己當成是刑偵高手。

父親在世的最後幾年，因大弟的驟逝而完全走樣。他不再說笑，不願出門，對什麼都提不起興致。我難得回去一趟，他也隨隨便便敷衍我，好像敷衍他僅存的微弱餘生。我不死心，打開電視，找到他最喜歡的影集，央求他跟著我看，一如從前他求我一般，他搖頭不為所動，但我還是把電視開著，陪他坐在客廳。父親闔著眼，我也閉上雙眼，父女倆靜靜聆聽螢幕傳來的對白，彷彿回味一部爛熟於心的老電影。

父親離開後，照顧他多年的姊姊，把父親收藏的百盤錄像全部丟棄。「現在大家都在網上看片，誰還稀罕這個？」姊姊壓低聲音說：「而且，我懷疑老爸的眼睛早就有問題，他的白內障厚厚一層，怎麼可能看得清楚？難怪他後來什麼也不看了。」空空蕩蕩的書架，僅剩一幀孤零零躺在角落的照片，我拿起一看，原來是我婚後首次回娘家拍下的全家福。相片中的父親微微笑著，大弟與小弟的容顏青春燦爛。父親何時把這張四十年前的舊照放上書架？他獨自看電影的那些夜晚，相片中的親人也悄悄陪著他看麼？

我站在新開幕的戲院門口，猶豫不決是否獨闖。昔日併肩趕場的親密戰友，走的走，散的散，他們遠飄的背影和我們共享的畫面，一幕幕緩緩浮上心頭。我打起精神走進戲院，入目一片蕭條零落，讓我幾乎萌生退意。我手忙腳亂用機器買票，小心翼翼核對號碼，定下心後，看到久違的大銀幕，聽著繞室的廣告歌，一顆心突然亢奮起來，所有的憂傷思念惶恐不安，頃刻間化為一縷輕煙，穿透銀幕，融入歌聲，我拍拍口袋裡的全家福，學著父親的口氣下令：「電影馬上開演，還不趕快坐下觀賞！」（下）（寄自紐約）