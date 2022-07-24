林崇漢∕圖

我受了傷，蟄居在荒蕪已久的老屋裡療養。午飯後，西鄰冠群哥都會過來和我一起坐在院子裡的樹蔭下閒聊一會兒。他年近七旬，見多識廣，又善於語言表達，講什麼都頭頭是道，娓娓動聽。他常給我講發生在這座老屋裡我所不知道的遙遠的往事。有時我面對老屋靜靜地坐著，覺得它正在沉睡，而那些故事彷彿是老屋的夢境一樣，繚繞在它的周圍。

他今天講的是老屋鬧鬼的故事。

那是解放前發生的事情。那時，二大娘作為新娘剛剛嫁過來，就住在這座老屋的西間裡，也就是我現在所住的那間屋子。一天，鎮上舉辦一個活動，家裡人都去了鎮上。當時習俗，二大娘作為新嫁娘不宜拋頭露面，便獨自留在家裡。那個活動要進行幾天。

當年，老屋後面是一片荒園，叢林密布，野竹茂密，國民黨 軍潰敗前夕，曾在那裡槍殺過兩個逃兵。從此，陰森之氣籠罩著荒園，很少有人敢去那裡；據說，夜深人靜的時候，常有人聽到荒園裡有嗚嗚咽咽的哭泣聲。

那晚，二大娘獨宿老屋。吃過晚飯，她早早熄燈就寢。村莊在月光下一片寂靜，只偶爾遙聞幾聲犬吠。半夜時分，二大娘突然被驚醒。她側耳細聽，隱約聽到屋後荒園裡傳來嗚嗚的聲音。她睜開眼睛，看見白色的窗紙被月光照得一片明亮。那嗚嗚的聲音在寂靜的夜裡聽起來格外淒厲。大概是風吹樹枝的聲音吧？二大娘這樣安慰自己。她悄悄下了床，摸黑躡手躡腳走到窗前，從窗紙縫隙向外窺視。窗外月光皎潔，沒有一絲風，院子裡的樹木在月光下凝然不動，可那聲音依然在屋後荒園裡嗚嗚地響著。二大娘想起了那恐怖的傳聞，頓時緊張起來，趕緊上床，拉起被子蒙住頭。

可那幽咽的嗚嗚聲彷彿具有奇異 的穿透力，透過牆壁、窗戶和被子，鑽進她的耳內，而且越來越響，越來越近，怎麼都無法阻隔。二大娘恐懼地想，會不會隨著那聲音，一個青面獠牙的鬼影便突然出現在她的床前？

她脊背一陣發涼，橫著心掀開被子坐起來，擦著火柴，點亮油燈。燈一亮，嗚咽聲便消失了。她對著油燈坐了很久，那聲音一直沒再響起。夜很靜，靜得能聽到自己的心跳。她甚至懷疑剛才聽到的嗚咽聲是不是自己的幻覺？或是剛做了一個夢？她坐得有點睏了，便又吹滅燈，躺了下來。迷迷糊糊剛欲入睡，嗚咽聲突然又響了起來，從屋後的荒園慢慢靠近，最後出現在屋前的窗下。二大娘向窗口看去，立刻嚇得毛骨悚然：一個披頭散髮的可怖黑影，被月光清晰地映在透明的窗紙上，悄無聲息地晃動一會兒，便消失了，接著第二個黑影又在窗紙上映現出來。

第二天，二大娘便讓人去鎮上找二大爺。二大爺事忙，抽不開身，便叫爺爺回來看個究竟。

爺爺急急忙忙趕回家。他不僅擔心有鬼，在那兵荒馬亂的年代，他更擔心有匪。

爺爺從鎮上回來，首先提著一把砍刀去屋後荒園裡砍下一根結實的橡木棍，放在堂屋旁邊的牛屋裡，然後便不動聲色蹲在院子裡默默抽菸。

是夜，月光如水，村莊沉入寂靜。二大娘吃過晚飯早早睡了。爺爺坐在院子裡的月光下抽了幾袋菸，又提著橡木棍屋前屋後巡視一番，沒發現異樣，才回到牛屋，把那根橡木棍放在床頭隨手可以拿到的地方，吹滅油燈，躺了下來。

剛躺下不久，他隱約感到月夜的寂靜裡有種動靜，屏息靜聽，果然聽到遠處傳來細細的嗚咽聲，淒清幽怨，彷彿有人低聲哭泣。那聲音由遠而近，繞過屋後的荒園慢慢出現在庭院裡。

爺爺順手操起床頭那根橡木棍，跳下床，猛地拉開了門，看到了可怕的一幕：院子裡的月光下，站著兩個頭髮凌亂的白衣身影，慘白如紙的面孔，兩只黑洞似的眼睛，咧開的大嘴裡吐出長長的舌頭。白衣身影被開門聲驚動，叫聲戛然而止，在庭樹的陰影下飄然而去，腳下沒一點聲響。爺爺尾隨其後，看著兩個白色的影子順著一條小斜路繞過老屋，飄進荒園，倏忽遁入一片茂密的野竹林裡消失了。

爺爺入定了似地站在那裡，手裡緊攥著那根結實的橡木棍。皎潔的月光照著凝然不動的樹木和竹影幢幢的林子，鄉村如古墓般靜得可怕……

爺爺確信是遇上了鬼：那慘白的面孔、黑洞般的眼睛、吐著長舌的大嘴，肯定不會是活人！特別是，它們行走時腳下沒有聲響，虛飄飄的像是沒有重量，這正是傳說中鬼魂的特徵。

第二天，爺爺請來一位陰陽先生，作法鎮邪。鎮邪需要朱砂，爺爺給當時家裡雇傭的一個小夥計一塊銅錢，讓他去集市上買朱砂。那夥計是個十多歲的毛頭小夥子，他攥著那塊銅錢，急急忙忙向集市趕去。

去集市要經過村南一道河谷。小夥計走到河谷邊，被三大爺和四大爺攔住了。三大爺和四大爺當時也是十五、六歲的小夥子，和二大爺是堂兄弟，按照當地習俗，兄弟是可以和嫂子惡作劇的。這個鬼故事就因這個習俗而起。他倆把小夥計拉下河谷，向他道出原委——

原來那兩個鬼影正是三大爺和四大爺裝扮的。他們劈開一只葫蘆，做出青面獠牙的面具戴在臉上，身披白布，腳下裹著厚厚一層棉花——他們是根據傳說中鬼怪的形象來喬裝打扮的；又在竹林裡折一根細竹作哨，套在一只小葫蘆上，這樣竹哨吹出的聲音便變得嗚嗚咽咽的。他們本想趁家裡人都去了鎮上，裝神弄鬼嚇唬一下新嫁娘，不想事情竟鬧得如此之大。爺爺鋪排這事時，他們就在旁邊，看見爺爺掏錢交給那小夥計要他去買朱砂，兩人一嘀咕，便提前趕到去集市必經的河谷邊等待。

三大爺和四大爺是兩個促狹鬼，雖然他們看著事情鬧大心裡也有點忐忑，可還是要把惡作劇繼續下去。他們威脅小夥計不許外說，並要他拿買朱砂的錢去給他們買香菸。兩個人叼著菸捲蹲在河谷裡，把一塊紅磚磨成齏粉，用紙包著讓那夥計拿回，交給陰陽先生。陰陽先生打開紙包，用手指捏了捏，說這朱砂質地怎麼這麼差，像紅磚粉一樣？小夥計賭咒發誓說朱砂店裡只有這樣的了。

陰陽先生作法鎮邪後，老宅裡從此便安靜下來，再沒聽到過鬼魂的幽泣。爺爺對此更加深信不疑。陰陽先生也因此聲譽遠播，方圓左近十里八村誰家出了找不出原因的怪事，便請他去施展法術。

聽了這場鬧劇，我卻笑不出來。我一想到當年爺爺信以為真地在眾人面前講述他那夜遇鬼的可怕經歷，以及誇譽陰陽先生法術靈驗之際，三大爺和四大爺卻在肚子裡偷笑，便覺這兩位促狹鬼著實可恨，不論他們的點子如何高妙，對自己的長輩出此下策，都有失厚道！況且二大娘當年還是嬌羞的新嫁娘，如果被這種可怕的惡作劇嚇出病來，後果豈不嚴重？

但事情有弊就有利，三大爺四大爺從此得出這樣的結論：

「誰要說遇到了鬼，說得天花亂墜，我也不信——那裡頭肯定藏著還沒弄清楚的原因！」