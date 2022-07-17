我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨飆、開支增…想動用儲蓄？3情況考量不同

川普再戰總統？舊部紛歸隊 影子政府隱然成形

曼陀羅

（話我童年的花）劉墉
劉墉∕圖
劉墉∕圖

很多人說曼陀羅是毒花，但在我心裡它反而是重生的花，像是神話裡的「鳳凰涅槃」，會浴火重生。

小時候，母親有一天從外面帶回一根不過兩呎的棍子，只比大拇指稍粗，淺淺的綠色，上面凸起些小小褐色的雞皮疙瘩。我問是什麼，母親說是朋友送的喇叭花，接著走到後院，連個坑都沒挖，硬是捅到泥土裡，轉身回屋：「說是只要插進土裡就能活，看嘛！活不活？」

果然沒過兩個禮拜，小棍子上就冒出幾個綠芽，接著一暝大一吋，不過幾個月的功夫，已經長成三呎高的小樹。葉子寬寬大大，鮮綠鮮綠的，連夜裡都亮眼。而且它好像不怕寒，十二月居然開了花。起先大家都沒注意，只覺得不知誰用了新的香水，後來才發現從窗縫裡溢進的冷香，來自那棵新種的曼陀羅。

除了香，它的花形也美，像是女孩子穿著寬寬的裙子，打個轉，白紗的裙角向四周開展，一波一波地，既飄逸又翩躚。起風的日子，它更美，五個翹起的裙角特別兜風，擺來擺去，好似一串串白色的鈴鐺。

曼陀羅來一年，家裡失火，整棟日式建築燒得片瓦不留，房子四周的花草全燒死了，山茶花、羅漢松和扶桑剩下焦黑的樹幹，至於曼陀羅，埋在灰燼中根本不見了！

母親在廢墟上蓋個臨時的小草屋，以前同住的親戚搬走了，只有我和母親二人相依。草屋很簡陋，勉強遮風避雨，廁所更麻煩，頂子燒光了，剩下糞坑，下雨天還得打傘。

有一天深夜，我如廁，上面飄著毛毛細雨，周圍是火災燒剩下的焦黑柱子，四望，只有小草屋裡母親的身影和左鄰右舍暈黃的燈火，還有糞坑的臭味夾著炭灰淋雨的酸味。

突然，感覺一股幽香似有似無，我循香四顧找了半天，才發現遠遠牆邊有個熟悉的影子搖搖擺擺。那棵消失的曼陀羅，什麼時候竟然浴火重生，偷偷長了芽、開了花，且送出幽香，到我這個十三歲憂鬱少年心靈的深處……

上一則

受人關注的房子

下一則

改變一生的暑假

延伸閱讀

我的三姊

我的三姊

父親的植栽

父親的植栽
牡丹與芍藥

牡丹與芍藥
背影（上）

背影（上）

熱門新聞

蘇格蘭一間畫廊宣布，發現梵谷一幅先前不為人知的自畫像，這幅藏在另一幅畫作後面的肖像，左邊耳朵部位完好無缺。(Getty Images)

隱身的梵谷自畫像 137年後蘇格蘭畫廊用X光發現

2022-07-14 13:42
莫言。(中新社)

這些作品真不是我寫的…莫言：快把自己「孩子」領回去

2022-07-13 04:23
猶他州的七十號州際公路的風景奇特。（王士躍．圖片提供）

公路驚魂記

2022-07-10 02:02
1979年，剛結束《薪傳》首演，準備首度赴美國演出的林懷民。（姚孟嘉∕攝影）

散戲之後

2022-07-11 02:02

口罩立大功

2022-07-10 02:01

悲欣交集的暑假

2022-07-14 02:02

超人氣

更多 >
香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管
紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜
性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」

性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」
遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙
殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路