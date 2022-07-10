猶他州的七十號州際公路的風景奇特。（王士躍．圖片提供）

猶他州的七十號州際公路有一百一十多英里的漫長路程沒有一個加油站 。這裡不但前不巴村後不著店，而且道路坡陡彎急，十分艱險。由於處在科羅拉多高原板塊的斷裂層，地貌驚心動魄，龜裂擠搓彷彿仍保留著創世紀初天崩地陷之勢。在這種路上開車，稍有疏忽就可能有不堪設想的後果。

我們開著車轉上這條公路不久，眼前便出現了一些異常的標誌，多是警告的路牌，如「睏倦會導致車禍 發生」「疲勞者路邊停車」，還有通常只會在休息區域（Rest Area）才有的廁所，此時特別恩惠地頻繁出現在路旁，同時還額外設計了一些觀景台，「景點絶佳，莫要錯過！」這樣帶有誘勸意味的招牌實在是提醒早已睏乏難耐的長駕司機，趁早熄火，伸伸懶腰或是下車歇息片刻，免得出車禍。

上路之前我們的車還剩有多半箱油，估計怎麼也足夠開到目的地拱門國家公園（Arches National Park）去。可是開著開著我們很快發現爬行山路耗油量大大增加，更不用說後面還拖著露營車，重量一下多出來一倍不止。開到差不多一半路程的時候，油箱僅剩下三分之一的油了。

最近的城鎮是綠河（Green River），這是唯一可能加油的地方，離我們還有七十英里之遙，能否開到那裡去，我們毫無把握。必須馬上採取應對措施，首先將四輪驅動改為兩輪驅動，減輕動力便可以降低耗油。可是這似乎幫助不大，儀表依舊顯示汽油正在加速消耗，眨眼的工夫油針又向下跳了一下。哎呀，原來我們還在開著冷氣，這回乾脆把冷氣也關閉了，同時打開了車窗，「呼——呼——」高原的風猛地砸進車內，帶著一股粗糲的沙土味。可是這似乎也無濟於事，油表仍舊無動於衷地繼續下滑，好像被地心引力不斷地向下猛拽。這時候我才清楚地意識到，由於低估了這段公路的超常耗油量，我們的汽車 可能開不了太久就會油盡熄火，此刻我甚為懊悔為什麼沒有帶上一桶備用汽油。

此時汽車拖著沉重的露營車正吃力地爬行在峽谷上升中的最後一個高坡，它就像是一頭馱馬，一邊拚命拖拉著一車重物，一邊在氣喘吁吁的呻吟聲中疲弱下去，身上剩下的一點水分正在沙漠中漸漸蒸發掉。在荒漠裡如果沒有及時補充水分，再強健的駿馬也會因乾渴而死去。這個地區流傳著一則望河渴死馬的故事，一個在沙漠中跋涉了很久的探險家，騎著他那匹早已疲憊不堪的馬尋找水源，終於來到了距科羅拉多河僅幾十尺遠的地方，馬卻無力再挪動一步，栽倒在地嚥氣了。這個傳說如今變成了科羅拉多河邊的一個有名的景區「死馬點」（Dead Horse Point)。

我們終於爬過了最後這個高坡，油箱裡的油此刻又減少了差不多整一格！接下來是一段十多英里長的大迴旋下坡路，我心頭暗喜，心想這下子總可以節省一下油了，乾脆將操縱桿推到了空檔，沒有動力地讓車子自己滑行。可是令人匪夷所思的是我們所剩的汽油里程卻進入了個位數：九、八、七……

最後僅剩下了三英里油程，這時偏又要爬一個陡坡，「要熄火了！」我像是自我宣告似地脫口道，心裡頓時一沉，等待著拋錨到來的那一刻。可是誰能料想此時此刻一個城鎮的輪廓忽然出現在山腳下，就像汪洋大海之中的水手終於發現了大陸的影子，我們不禁一陣激動，驚呼連連。一看路牌，正是我們要去加油的綠河鎮，還有三英里的車距，可是剩下的汽油只能跑一英里了！我們默默祈求奇蹟的發生，神助我也！

最後的三英里似乎成為了我們人生中一段極為漫長而煎熬的里程，冥冥之中彷彿有一股神奇的動力為我們加護，車在靜靜地滑翔，它像一隻溫順而仁慈的海豚，一步一步地終於將我們平安馱到了陸地——綠河加油站！不知究竟來自禱告的力量，還是汽車本身在油箱設計上便有額外的備油，那一刻，我閉上了雙眼，長長地舒出了一口氣。這時我才知道，我們剛剛開過了號稱是美國最長的一條沒有加油站的州際公路，同時它也是北美大陸八條最孤獨的公路之一。

故事到了這裡並沒結束。幾天之後我們又一次經過了這條沒有加油站的七十號公路，我們當時開車雖然很快，卻還是注意到了有一輛汽車打著緊急燈停在路邊。我看到了一個人坐在地上，手裡高舉著一塊紙板，上面寫著一個大大的英文字「GAS」（汽油）！

就像恐怖片的鏡頭，我們頭腦中一幕幕飛速閃過那一天的情景，只是這場驚悚的經歷更糟糕地發生到了別人身上！我們毫不猶豫當即決定幫助這個身陷困境的車主，於是開車去最近的加油站買來了一桶汽油，又掉頭原路開回，穿越了公路中線，一直開到那輛沒油拋錨車旁，將汽油桶放到了他的面前。那位車主簡直不敢相信眼前發生的一切，眼睛吃驚地不斷眨巴著，他已經在此枯等了半天，沒想到竟然有兩個好心的華人如此費盡周折為他雪中送炭。

當他聽了我們的故事後，不免彼此相對大笑。上路時，那個美國人按了幾下喇叭再次向我們致謝，然後一踩油門飛馳而去。據說當年西部拓荒時，任何路人向你家討口水時，一定要讓他喝水解渴。如今在荒郊僻野的公路有人遇到了麻煩，更要伸出援手。（寄自加州）