夏荷。（本報系資料照片）

綠

夏天就是該綠。這山林綠得遮天蓋地，也絕不過分。天或塞來些湛藍，雲飄來些淡白，但雲那白無處容身時，就變了臉色，大發雷霆之怒，萬箭齊發射下來，倒是可以射穿那綠；而綠，卻綠得更淨亮，更濃得化不開。王安石的「春風取花去，酬我以清陰」，「清陰」說得太斯文了一點。

有時會覺得，山林綠得似乎有些過於寂靜了，那些鹿啊！松鼠啊！都被綠擠得消失了蹤影。但鳥聲我猜不是擠不進這綠來。回想春天，鳥兒們飛來飛去，吱吱喳喳多忙碌熱鬧，現在牠們已完成今年的養兒育女，空巢了，便功成身退地待在濃蔭中，清閒納涼了，以至於只能偶爾聽到綠蔭中的幾聲輕喚和一瞥身影。該休息就休息，我們一起隱身在濃綠之中，共享長夏，不是很好嗎？

荷

近日看小池荷葉不僅出水，而且青蓋亭亭了。荷葉間，期待的花苞，終如一粒粒花生米般大小，挺出了水面。又是一番欣喜。午後陣雨來時，在窗內看荷葉在窄窄的小池裡，承載飛濺雨珠，隨風碰撞搖擺，就如早年雨天，看很多雨傘在窄巷裡，傾斜搖晃互相讓路。

當然我知道不久就會有風情萬種的荷花獻媚和「荷風送香氣」。對不起，周老夫子，荷花在我眼中，是很媚的，看它風中的輕柔款擺，和雨中低眉似泣的泫然楚楚，我這下里巴人就只能作如是觀了。

香

香，在夏天的山裡是自然而然的，酸枝木細碎的花開在高高的枝梢，雖謙遜不惹人眼目，但它那甜香又毫不掩飾，隨風撩撥得我不能不想知道它來自何處，而尋尋覓覓。風靜時，抬頭就不難發現，酸枝木的花從高處，像漁翁撒下一個網，但這網是香霧做的，把我罩在其下，想破網而出還真不容易，但我又何嘗急於要找出路呢！

我喜歡韓愈詩：「升堂坐階新雨足，芭蕉葉大梔子肥。」飽滿的夏天意象。今年山雨特足，山裡雖沒有芭蕉，但梔子不僅肥，而且毫不顧忌地把那香氣沁腦的白花，大朵大朵地在我面前招搖，原則上我是不主張摘花的，但那香散透出的是清夏幽涼的本質，對我這時時刻刻都捨不得放棄任何夏天意味的人來說，是太難不顧而去了。忍不住採了些插在瓶裡，把夏天最該有的氣息帶進室內，助我澄心靜慮，以免我總是懸念著，外面那些令人流連的香，而不能靜下心來。

汗

大汗淋漓也是夏天特有的享受，是一種身心鬰結的大解放，是一種大暢快。但這是要在外面幹體力活兒，才能感受到的。

早年，頭上林深樹茂，水土保持容易，好像沒有過汗流滿面的經驗；現在童山濯濯，不說大太陽下，就在樹蔭下工作都汗如瀑下，眉毛那區區擋雨棚，擋也擋不住，直流到眼睛裡，確實造成許多不便。不過這樣也好，即使有不順眼的事，也被沖刷而去。想人家去三溫暖，所求的不也就是出汗，但那汗，哪能比這合併了大自然和自身熱能所釋放出來的汗呢！而更好的是回到空調室內沖個澡，靜靜坐下，那雨過天青似的身心俱淨，人就像經過蛻化般煥然一新。

所以我是不拒夏天在外工作的，而且好像弄得愈汗愈髒，愈過癮，而洗乾淨後的反差就更大更舒暢。

孤獨

夏天也不能沒有無所事事的幸福，而我的無所事事，就是獨自在林中，對著樹「相見亦無事，不來常思君」地坐在樹下，不做任何實際有用的事，就看天，看雲，看樹盈盈舒展的枝葉在風中搖曳，聽它們的交頭接耳，聽漏下來有一聲沒一聲的鳥鳴，或任思緒漫遊太虛，或就發呆，沒有顧慮，也不必說廢話的悄寂自得。

人們總喜歡把孤獨和寂寞連在一起，但這在我是互不相關的，我絕大多數的時間都可說是孤獨的，寂寞嗎？則好像沒有。也許我是個天性孤僻的人。我的寂寞是身處眾聲喧譁，在一群半生不熟、氣味也不怎麼相投的人之中時，才會發生，尤其時不時地還得虛與委蛇幾句，以示我沒脫離現實。

在林蔭裡這樣的孤獨，不是寂寞，是自在，是放縱，或還可說是一種自我實現。

粽子

粽子該是世人都不會忘的夏天標記。唯我這山中客悠悠忽忽的，一年三節，常在流光逝水中，波瀾不驚地淡然而去，所以若不是好友送我粽子，我還不知道又是端午節 了。她送的不僅是她一般包的鹹粽，因知道我喜歡甜食，還特別為我包了八寶甜粽，於是端午節在山裡就有了貼心的味道和感恩的心情，為我山中夏天的快樂畫龍點睛。

吃粽子，難免不吃出一點歷史的回味，縱然是在山裡也不會忘了。身是中國人的歷史，不管是大歷史，還是我的小歷史，但也認為不須讓歷史局限此時此刻的自然情緒。最近看到報導，有人說從歷史來看，端午節和粽子不應該是快樂的，而我近來收到的卡片，也只祝安康，不含快樂，好像證實這觀點。我覺得這是太矯情了，已過了兩千多年，誰還有那悲情？本想寫點什麼或大聲呼喚，請不要剝奪這夏天盛事的快樂，可是目前我還在大快朵頤，大口大口地吃粽子，說不了什麼。只能問，可以不給快樂的夏天潑冷水嗎？（寄自喬治亞州 ）