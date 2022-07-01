幾天後她開始對氣味敏感。她變得厭惡油煙，厭惡肉類，甚至無法走進樓下她最愛的早餐店，只吃水煮的蛋與蔬菜；並非為了減肥，而是只要一丁點的油耗味就讓她沒來由地作嘔。身體裡關於嗅覺的設定彷彿被修改過了一般，她發覺自己連喜好都失去了主控權，一個不屬於她的意志，正在蠻橫改造她所熟悉的世界。

然而相較於乾扁的食慾，睡眠像是吸了水般自顧自地膨脹起來。她開始一天可以睡八小時、十小時，有時甚至十二小時。她的午睡宛如水草般安靜地延長舒展，直到她被男人回家時的開門聲驚醒。睡眼矇矓，男人的身影在窗戶背光下只剩隱約的輪廓；光線晃蕩，男人像在海面上的另一個世界往這裡瞧，而她從黑暗的海溝裡看向水面粼粼的光。

三個月左右，小腹漸漸隆起，他的存在才開始有了實感。噁心感慢慢消失，但皮膚黑色素沉積卻更加明顯，尤其是腹部、腋下與乳暈的顏色變得更深。她洗澡完對著鏡子端詳自己的身體，卻感到陌生。她覺得自己被一雙稱之為荷爾蒙的無形之手所揉捏著，塑造著；被上了色，被低溫的文火慢慢窯燒著。她想起以前在歷史課本上看過的史前陶偶，巨大的乳房，凸肚豐臀，她正在變成母親的形貌。荷爾蒙之手塑造過歷史上每一位母親，而不曾問過她們的意願。

但在過去生育力象徵豐饒，卻也帶來風險。即使到了今天，醫學 仍然無法完全參透懷孕的機制。誰會發生致命的羊水栓塞，誰會產後大出血？有些能事前預防，有些則全憑機率。從胎兒的基因異常到產後併發症 ，她得在心裡擲許多次骰子；骰子在獨自一人的深夜裡撞擊著她的睡眠。即使最初並不是為了要取悅誰而決定生育，但她有時仍覺得不公；為何男人只需提供精子，而女人必須承擔月經、衛生棉、產痛與所有懷孕有關的風險？

她去做了非侵入性的基因檢測 ，因為仍不免擔心，即將邁入高齡產婦的自己是否能生給他一副健康的肉身。現在的科技進展到能夠抽血就收集到母血中微量的胎兒細胞，因此可用來檢測數種常見的染色體異常。她第一次得知，原來自己的血中早已有許多細小的他在漂浮著。所以這不再只是我一個人的血，也有他的成分存在。這是我們兩人共享的血脈。

但在下次回診看報告之前，還是不免忐忑。如果測出來有基因異常該怎麼辦？該流掉呢，還是該用更多的愛去澆灌他？她有時也會問自己，如果孩子真的跟別人不太一樣，自己能否像發電廠般穩定輸送源源不絕的愛與耐心？社會上歌頌母愛者多，理解母親者少；總說為母則強，但母親的軟弱也是被允許的嗎？

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與他真正產生連結是在四個月後，她忽然在睡前毫無預警地感受到第一次胎動。她感覺身體從內側被他未成形的手腳所觸碰，並沒有想像中的喜極而泣，反而是一種體內被另一有意志的生命寄居的古怪感受。

胎動在稍後的日子裡越來越明顯，飯後尤甚。尤其是最後幾個禮拜，甚至能看到肚皮因他伸的懶腰而起伏，像一道安靜的浪尖掠過海面。他的力量越來越篤定，篤定到讓她認知到自己的生命裡包裹著另一個生命，正伸出小手小腳試圖探索這個世界。但同時倒數的日子像一張日漸收緊的漁網，和她的孕肚與雙腳水腫一起，讓她的世界越縮越小。

因為防疫政策的關係，醫師建議周數滿了就催生。住院前一晚她與男人打包好待產包，確認衛生棉產褥墊免洗內褲之類什物統統塞進行李箱。蒂芬妮綠的行李箱今天是第一次用，原本打算和男人出國時要拉的，還沒來得及出一次國，卻在生產的時候用上了。

護理師在她手臂打上點滴，腹肚縛上監測器，說從現在開始就禁止下床了，大小便要在床上用尿盆。男人唯唯諾諾，笨拙地練習著，而她配合地拱起孕肚，讓男人把尿盆塞到她臀下，孕肚高高拱起像鯨魚的背脊。連上廁所的自由都被剝奪了，她想。吃飯睡覺如廁都在這張床上，待產室就是她最後的水族箱。

沒想到在這水族箱裡一待就是三天。

每天都有好幾次她必須溫馴地把雙腿打開，讓醫師護理師將手放進她內裡，沿著子宮頸用力揩過。她感覺被人從深處撐開，被撕裂，被扭轉。醫師探出頭來皺眉說，奇怪，還是沒開，我們再加藥。

第三天，醫師認為不能再等下去了，用滅菌棉棒伸進她的裡面。她看不到醫師在他下方做什麼，只覺得下身一痛，一熱，低頭看，透明的羊水帶著血絲，從她胯下噴湧而出，溢到產褥墊上。好了，破水了，羊水會讓子宮頸軟化更加順利。醫師脫下手套說。

破水後，這些日子以來壓著她的重量頓時減輕，她感覺到胎頭逐漸下沉，陣痛卻一波蓋過一波地淹了上來，即使已經打了無痛，她在疼痛裡還是幾乎滅頂。護理師教她趁著陣痛時憋氣用力，像是上個夏天她趴在浪板上，等浪來時用盡一切力量划手追浪。她覺得作為鯨魚的她正在乾扁、縮小，浪從體內深處一陣陣拍打著她，海水從身體的縫隙裡滲出來，從眼眶，從下身。她正逐漸失去她的海洋，而他準備踏上陸地。

然後有聲音高聲地說，好03床可以送囉。

一群護理師推著她的床穿過鐵門，到一處冰冷且燈光刺眼的所在。在此她要告別這九個月裡小心養大的海，繼續迎接下一階段的變形。但這次的形變就是永遠了，他的生命開始推著她往前走，不管願不願意，此生她都將成為母親。（下）