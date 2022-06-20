母親妳在何方──「兒時的情景似夢般依稀，母愛的溫暖永遠難忘記，母親呀我真想妳，恨不能夠時光倒移。」

記憶中最早的是母親拿著一匙一匙的飯菜，在我眼前晃動，口裡輕聲吟道：「東涼、西涼，寶寶吃口肉香。」晚上我熱得睡不著，或是長牙時痛得無法入眠，母親總會抱著我在院子裡走來走去，口中哼著一首又一首的催眠曲，我趴在她身上，慢慢地睡去。那時候，只要身體不舒服就唉哼不停，母親一定想盡辦法輕哄安撫我。

兄姊們常抗議母親偏心，我們如果同樣說話沒大沒小，他們會受到責罰，但對於我，母親卻只是一笑置之，反而覺得可愛。

我五歲時，全家從中部搬到南部偏遠的小城。離開生活了五年的熟悉環境，告別了左鄰右舍的玩伴，搬到新的地方，一切都是那麼陌生。我心裡頓感氣憤煩躁，依偎在媽媽的懷中用小拳頭拚命打她，童言無忌地說：「妳害我沒有玩伴，我要殺死妳！」母親只是咯咯地笑著，還覺得我耍賴可愛。

年紀漸長，我的内心渴望脫離循規蹈矩的枯燥生活，嚮往海闊天空的自由。我像個急於斷線的風箏，只想自由自在地飛翔，飛得越高越遠越好。然後，我遇到了一個特立獨行的男生，他天馬行空的思想跟我一拍即合，我想跟他一起過著瀟灑自在、浪跡天涯的生活。母親到底是過來人，看得出他不會是個體貼顧家的好丈夫，堅決反對我們交往。我卻認為母親太過世俗，不懂我們高超的精神世界。因此我跟母親打冷戰、鬧革命，過年也不回家，讓從小疼愛我的母親非常傷心。

那時母親看到報上連載趙淑俠的短篇小說 〈當我們年輕時〉，講到幾個愛談哲學、人生的大學生。其中一個人好不容易追上了清秀脫俗的校花，驕傲地把她帶去聽表哥的高談濶論，表哥竟然橫刀奪愛，對她展開猛烈追求，她也深深被表哥吸引，很快就懷孕了，表哥勉强答應結婚。婚後校花不得不輟學，又接連生了三個孩子，表哥依然故我，竟日空談，瞧不起一般的工作，不能屈居人下、不能忍耐庸俗。全靠她白天當打字員，晚上接些手工來養家糊口，孩子就是她的全部。

母親很怕我將來也像小說中的女主角一樣，婚後得獨力挑起全部生活重擔，但因為當時我跟家人的關係鬧得很僵，她沒機會給我這個警告，就算跟我說，當時的我肯定也不會理睬，反而會引起我更大的反彈。母親只有暗自焦急憂慮。結果，我婚後的生活真如小說中描繪的一樣。

我在婚姻中經歷的苦楚與孤單，不敢跟任何人說，一切都是自己的選擇，咎由自取，苦水只有默默地往肚裡吞。

直到母親在世的最後幾年，公子哥兒有了外遇，我恢復單身後，才跟母親有機會促膝談心。可惜太晚了，我的大半輩子都在忤逆父母、逃避親情、自我隔絕中度過。

三年前母親過世，在整理她的遺物時看到她寫的文稿，我才得知，她生我時大出血，差點命都沒了。她還那麼疼愛我，對我百般呵護，我卻毫不珍惜母愛，反而嫌她囉嗦。真是恨不能時光倒移，若我當初能聽從母親明智的規勸，我的人生路就不會如此混亂不堪了。（寄自紐約）