圖一、看著自己影子的乳貓。（蔣勳．圖片提供）

我並不確定生存的意義。

一定要確定，才能好好存活嗎？

或者，也可能只是活著，沒有任何意義的活著？

看著被棄養的乳貓，看牠嚴重漫漶的淚液，看牠的抽搐，看牠飢羸的身體，體味很苦澀的「實無一眾生得滅度」的誠實而勇敢的宣告。

然而，活著，好像總是要虛構或捏造許多「意義」，讓「活著」彷彿煞有介事。

牠真的活了下來，讓為牠擔憂的旁觀者喜極而泣。

我還是不確定那喜極而泣是不是自己虛構或捏造出來的幻象。或者只是自小習慣的一種淺薄的勵志故事的翻版。

如果我此刻在美國軍隊突然撤退的阿富汗 ，如果我此刻在俄羅斯 轟炸的烏克蘭，我也必須虛構或捏造讓自己好好活下去的意義嗎？

但是，美國軍隊為什麼來了？又為什麼突然走了？

俄羅斯的軍隊為什麼發動攻擊？

那些叫作「人民」的，究竟是真實的「眾生」，或者，只是一個空洞捏造出來的毫無意義的名詞？

遊戲的規則是我們必須選擇一邊，然後你死我活。

我們沒有可以一起活下去的方式嗎？

龍仔尾的農舍沒有電視，但是還會有點憂心忡忡在手機裡看著各國轉播有關阿富汗的畫面，大部分是CNN或BBC，我看不到偏遠弱勢地區的電視，我聽不到偏遠弱勢者的聲音。也許他們已經習慣沒有聲音，掩蓋在強大頻道波段的覆蓋下，偏遠弱勢地區的眾多眾生也習慣了沒有自己的聲音了嗎？

縱谷嚴重乾旱的時候，西岸都會的頻道都沒有報導，社群網站 上也有人放出萬安鄉鑿井抗旱的一則訊息，但很快被強勢的網軍覆蓋了。

我看著縱谷天長地久，看著偏鄉一無怨言的眾生的勤勞安分，看著需要細心照顧的乳貓的微弱氣息。

過了幾天，小貓咪顯然強壯了，有力氣吮奶，吃飽了，在草蓆上跑跑跳跳，有時也呆呆看著席子上自己的影子，彷彿對活著還有點陌生。（圖一）

院子裡還不時有流浪貓來，驚慌怖懼，在廊簷下逡巡，眼神閃爍，吃一點飼料，我要踏出門，就迅速逃跑。

牠們嘲諷著我的安逸吧，或者，瓦解我自以為的慈悲？

慈悲的意義是什麼？

在每一處砲火連天的戰場，在每一處疫病死者屍體焚燒的黑煙裡，悲，也許不如一顆槍彈吧，有真實的重量，有真實的穿透力，可以快速終結虛構捏造的生命意義。

每一個受苦的肉體都在等候那一顆槍彈來臨嗎？

在寵物和流浪貓之間，看著不同存活的方式，撒嬌討拍嫵媚，或機靈狡猾殘酷，目的都只是存活。

在大疫蔓延的時刻，在處處烽煙的世界，把存活的標準降到很低很低，低到看來毫無意義的存活也可以接受，我還有計較之心嗎？

或者，學會對看來毫無意義活著的肅然起敬。像魯迅小說裡的「阿Q」，對他「毫無意義活著」肅然起敬。

他們是真正「實無一眾生得滅度」的真實「眾生」吧。

小乳貓呆呆望著門外，我以為牠看到什麼。我總是覺得貓或其他動物，可以看到我看不到的世界。如同晴天時爬到石頭上看天空的烏龜，伸長脖子，彷彿聽到天空的語言。

我走出門，看到一隻以前沒有看過的流浪貓，最近總是在院子的角落逡巡。

牠和前幾隻流浪貓不同，流浪貓通常一看到我就一溜煙逃走。這隻貓卻停在原地，不逃走，也不靠近，只是與我對望。

這隻流浪貓體型比較大，常常躲在車子的底盤下。黑溜溜的圓圓眼睛睜得老大。牠目不轉睛，看著我，並沒有驚恐，只是很堅持不逃跑，不離開。

我把貓飼料的盤子放在靠近牠的地方，牠也不吃，仍然與我對望著，彷彿我們有宿世的契約沒有完成，然而，我抱歉地看著牠，「我真的不知道契約的內容啊……」

也許是每一個肉體和一顆陌生槍彈的契約，也許是一個肉體和以為無緣的病毒的契約。我們在好幾世代的流浪生死裡，究竟簽過多少契約，抵賴不掉，要在該償還的時候償還，要在該償還的地方償還。

我總記得牠烏溜溜的圓圓眼睛，那樣一動也不動望著我，不是為食物而來，不是為親近我而來，不是為復仇而來，所以，生命還有我不可知的慾求渴望嗎？

牠總是躲在暗處，所以我不容易看清楚牠身上的花紋色澤。偶然日影斜照，看到牠身上暗灰裡有深黑的條紋。

牠仍然蜷縮在車子底盤下，身型比一般的流浪貓壯碩，或者只是因為牠特別篤定堅持的神情讓牠像一座山，無法動搖。

三級警戒的嚴峻緊張稍微緩和了，我準備要回台北。看著滿地落滿的芒果，親暱的兩隻貓咪跑來腳邊蹭來蹭去，喵喵叫著，彷彿知道我捨不得。

捨不得的龍仔尾天空的白雲，捨不得的農舍前一望無邊的翠綠農田，捨不得的夏日帶著稻香的微風，捨不得的水圳裡如歌的水聲，捨不得的在眾鳥喧譁裡醒來的早晨，捨不得黃昏時大山巔一抹血紅的晚雲，捨不得夜晚天空點點的星光，捨不得胖嘟嘟在草蓆上亂跑亂跳的小乳貓，牠是開心的，把餵養牠的我們當成母親，沒有出來時棄兒般的奄奄一息的可憐相。

然而牠仍然會突然安靜下來，望著門外荒荒的白日，彷彿聽到前世的呼喚，靜靜想聽清楚，卻仍然不確定，蓆子上只是自己孤單的一片影子。

我猶豫著，如果離開龍仔尾，這隻乳貓要怎麼辦？

我一直有偏執，不太願意把動物圈養在小房子裡，如果不能全心陪伴，如果沒有更廣闊自然的環境讓牠們跑跳翻滾，總覺得虧欠了牠們什麼。

「寵物」或許更好是天地的寵物，如同我們自己的生命。

「寵物」，我提醒自己，「寵」不是「囚禁」。如果可以，盼望我的寵愛即是天地的祝福。

祝福眾生，在孤獨來去之間，有多少前世的契約，能償還的，一一償還。或許，不再簽新的契約了，所以可以有一個沒有償還約束的來世，可以不結新的緣分。

這隻乳貓會是我新的緣分嗎？

我與牠戲耍廝鬧，偶然磨墨寫「無罣礙」三個字，還是心虛。

整理三個月寫字抄經的功課，還是覺得最後跑出這乳貓，也許是龍仔尾最難放下的心事。

如果能找到乳貓的母親多好？我心裡這樣想。

院子裡一直靜靜蹲伏著的流浪貓仍然不動如山，連續幾日，我竟不知道牠何時去吃食，何時去便溺。

有兩種不同的懸念，一種是擔心牠能否存活的乳貓的懸念，一種是車子底盤下守候什麼的流浪貓的懸念，兩種懸念都只是我自己的無知無明吧……在闃暗幽深茫昧的生之長途，不知因果，只有碎片斷裂的懸念，徒增煩惱，無濟於事。

想起青年時讀禪宗公案，讀到南泉普願禪師斬貓的故事，不知當時南泉是否也有放不下的懸念？

啊，離開耽讀禪宗公案的年齡很遠很遠了。

大學時有很長一段時間喜歡《六祖壇經》，接著就愛看《景德傳燈錄》《指月錄》。

唐代禪宗六祖是中國佛教信仰的一次大革命，接下來五代、宋，禪宗「喝佛罵祖」，顛覆叛逆，打破信仰和思辯的桎梏，讓生命活潑潑回到現實生活的原點，不扭捏，不做作，一樁一樁「公案」，創造了語言白話，如同剝除咬文嚼字的宗教偽裝，赤裸裸袒裎相見。

南泉普願禪師（748-834），他姓王，有更通俗的民間稱呼叫「王老師」。

王老師「南泉斬貓」的故事流傳很廣，《祖堂集》《景德傳燈錄》都有記載。可以讀一下《傳燈錄》的原文：

師因東西兩堂各爭貓兒，師遇之白眾曰：「道得即救取貓兒，道不得即斬卻也。」眾無對，師便斬之。趙州自外歸，師舉前語示之。趙州乃脫履，安頭上而出。師曰：「汝適來若在，即救得貓兒也。」

「公案」就是「公案」，文字語言瑣碎無用，越談越離「公案」十萬八千里。

「公案」就是「現場」，回到現場，如同《金剛經》說的「還至本處」，無有是非。

「南泉斬貓」的公案，是東西兩堂僧侶為養貓起爭執，南泉抓起貓，要眾僧說出道理。說不出，就斬貓。

這樁頗聳動的「公案」，在整個東亞洲都產生影響。藝術史上許多畫家畫過「南泉斬貓」。前幾年日本在南禪寺還展出大畫家長谷川等伯畫的〈南泉斬貓〉，右手提劍，左手抓貓，驚心動魄。這張畫用來製作海報，引起更多現代人對這件公案的興趣。（圖二）

我慶幸在龍仔尾餵貓沒有引起類似的爭執，我也問自己，若真回到公案現場，我會像「王老師」那樣決絕把貓兒一斬兩段嗎？

這段公案如果今天在社群網站公開，不知要如何群情激憤，猜測許多貓奴群情激憤，會把「王老師」一斬兩段吧。

「公案」的結尾是南泉弟子趙州從外地歸來，知道這件事，一語不發，脫了鞋子，把鞋放在頭頂上走出門外。

王老師說：「你剛才如果在，就救得貓兒了。」

所以南泉真心是要救貓嗎？

所以群情激憤時是真心為「眾生」嗎？

在廣闊的龍仔尾最後的漫步，擔心小乳貓亂跑，會被附近野狗傷害。出門前會特別小心，把牠放在方盒裡，上面用有透氣孔的罩子蓋好，罩子上壓了一片沉重的卵石，確定可以無意外，放心在田野漫步。

出門時，體型碩大的流浪貓還在車子底盤下，眼瞪瞪看我。

南泉斬貓的故事許多高僧大德解說過，我沒有需要斬貓的猶豫、矛盾、痛苦，風和日麗，走在田野間，自有愜意。

也不必把鞋子脫了放在頭頂上顛倒是非。

許多朋友關心小乳貓的下場，我難啟齒。

因為「公案」那天，我在外走了兩小時，兩小時後，回家，發現沉重卵石被推開了，盒子裡不見乳貓蹤影。

我驚慌了一下，但隨即發現那隻一直蟄伏在車子底盤下的大貓也不見了。

好幾天，牠不肯離開，其實不是與我的因果，而是有牠自己的生命牽掛嗎？牠是一直在等候可以營救乳貓的時刻嗎？

我不知道，離開龍仔尾的最後幾天，在村子裡繞來繞去，很想有一點蛛絲馬跡，能知道乳貓和那隻大貓的下落。

然而一無所得，關心的人詢問，我支吾其詞，覺得斬貓的痛和把鞋子放在頭頂的荒謬一起送別我離開龍仔尾，離開與許多未命名的貓咪的「罣礙」之處。