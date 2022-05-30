顏寧儀∕圖

今年新年，我在Omicron嚴重期間，飛到美國探望兩個女兒。兩年不見了，我們母女從來沒有分別這麼久，我覺得那時已快得憂鬱症了。女兒安排了九天snowshoeing和hiking，每天都在雪中、山上、海邊行走，美景令人屏息，天天像漫步在聖誕卡裡。有一天，我們住在海邊峭壁上的民宿 ，客廳三面牆都是大玻璃，小女兒起床後，面對大窗外的海和天，專心看書，我興奮地約她一起出門走走，「不要隔著玻璃，我們去聽聽海，吹吹風。」她從書本抬起頭，一臉迷離，似乎被人從深沉的夢中喚醒，曈孔過了好一會兒才聚焦，她看著我說：「我不想被打斷。」我在那個片刻的剎那第一次發現她長大了。

她早已長大了，但我這個魯鈍的媽媽不知不覺，直到分別兩年後，就在此刻，我才真正意識到，她如此之大，大到你不可忽視她的每個片刻都是獨立的、自我的。而這不也是我自小所求？

我從小就很不喜歡正沉迷在書裡時被媽媽大聲一叫去掃地、去洗碗。當時從來不敢反抗，但一直記得那種身不由己的挫折。

「每個女人都應有自己的房間」，我先是有這樣的渴望，才知道這是吳爾芙的名言。婚後，我最大夢想就是有自己的書房，這在寸土寸金的台北有多難，我甚至曾認真思考在天花板隔出一層來，只要有一桌一椅一門，讓我可以坐下來的高度即可。當然不可。那時我的兒童式小書桌塞在臥房靠門的角落，只要有人進來，門就會撞到坐在電腦前面的我，最常進來的是兩個年幼的女兒，她們愛找我，卻每每令我跳起來，大喝「出去」，這竟成為她們童年記憶中刻骨銘心的一幕，我後來只要想起即愧疚。

像報應一樣。或者，從來人同此心，只是我們彼此不知道。不管角色是媽媽或孩子，不管你是在寫作、讀書、做衣服，或僅僅是發呆，每個人都需要獨立、自由、安靜的空間。噓，求你，請勿打擾。

我們三姊妹都自高中起就負笈北上，兩個姊姊每次寒暑假結束回台北前一兩天，媽媽就開始在廚房把鍋碗瓢盆甩得震天價響，爸爸對我們眨眼睛說「你媽心情不好」。繼兩個姊姊之後，終於輪到我也要離家了，媽媽送我去火車站，我拖著大包小包正要剪票進閘門，媽媽頭也不回走了。我看著她的背影，一肚納悶，但也覺得輕鬆，我以為她終於習慣孩子離家了。

孩子終歸是要離家的，但直到自己孩子離家了，我才知道從來沒有「習慣」這件事，只是強迫無感。

媽媽必須斷然回首，但卻不知不覺不斷追尋孩子的背影。她大可以叫我們轉身，讓我們好好擺個姿勢，讓她用那巨大可笑的iPad拍幾張照片，她為什麼不呢？看到女兒從書中抬頭、很不以為然的表情，聽到她說「我不喜歡被打斷」，這一刻，我想到了媽媽。

我終於懂了，媽媽在我們長大後不知道碰了多少釘子，才領悟到——追著女兒背影是她最安全的方式，可以滿足她的想念卻又最不打擾孩子。

朱自清寫的〈背影〉，懷念的是父親。我和媽媽追著的「背影」是女兒。

媽媽一生都是家庭主婦，我一直是職業婦女，我從不知道自己會「兒女情長」，當我想念女兒想到流淚時，我大大嘲笑了自己，說什麼獨立女性，勸人家什麼對孩子要放下、放手，都是夸夸其談。我完全就是一個沒出息的媽媽。

「養兒方知父母心」，我直到這次來美國看女兒，才忽然了解了一點媽媽。這已是大女兒離家第十二年、小女兒離家四年，兩年疫情 封鎖、她們和伴侶相依為命，她們的世界已沒有我了，甚至連我的偶然出現，都頗令人礙手礙腳。我儘量讓自己縮小到幾乎不存在，只要能看著她們側影、背影，跟她們過幾天尋常生活，像她們小時候的每一天，就夠了，很好了。

相愛不難相守難，「尋常」生活正是最難。每人有自己一管牙膏，喝咖啡、喝豆漿的馬克杯不要混用，洗碗機的擺放要這樣那樣，不可以那樣這樣。她們天天叮嚀。

媽媽打電話來說：「你這個做媽的，趕快去買菜，把她們冰箱塞滿」，媽媽不知道，她們的冰箱刻意維持半滿，只要冰箱太擁擠，她們就像胃脹氣，一肚子不舒服。女兒的冰箱存糧最多只能有三天份，不像媽媽，她家含外傭才三人，她要兩個冰箱才夠用，冷凍庫有各種肉，每次我去好市多 時，她仍然要我買各種肉。她的童年及年輕時的貧困，讓她永遠有匱乏恐懼症，即使食物過期了，都比沒有好。

媽媽總是大手大腳，去她家吃飯，區區四人，她仍然做七、八個菜，大盤大碗，若吃不完，她就一直自責一定是不好吃。不論怎麼勸她，下回去吃飯，依舊是滿漢全席。我疑心她的大腸癌是因為剩菜吃太多。

「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」，媽媽一輩子沒念過這詩，她身體力行，食物即使過期，還是可以吃，我也如此，自小媽媽就是這樣教我們的，不要浪費。女兒也痛恨浪費食物，她的身體力行是：碗盤不留一粒米、一葉菜，冰箱絕不貪婪。

女兒是對的。

女兒總是對的。

她不斷糾正我、挑戰我。女兒是對的，我每發現一項，就銼磨一項媽媽刻在我骨子裡的印記。銼多了，我越來越想念媽媽，開始心痛，當初是誰把這些刻在她這個沒娘的孩子骨頭裡，快九十歲了都改不了。

就在那棟海邊峭壁上的民宿，我打電話給媽媽，「嗨，第三劑打了沒有？口罩要戴好，回家要洗手」，叨叨念念，我早已像媽媽的媽媽，正如同女兒現在跟我講話，儼然她們才是我媽媽。

媽媽，還好，還來得及，我回台灣之後，春天的尾巴還在，趁太陽還沒有六親不認的酷烈，我們母女去聽聽海，吹吹風，用自拍好好照幾張照片。（下）