剛睡醒的野鴨。（黃棟洲．攝影）

春風徐來，料想山谷中野花已經盛開。年來腳力漸弱，又不忍捨春日佳景，於是策杖而行，登斜坡，跨窄溪，達山頂。俯看腳下，山路曲折，街景了然。

下山時遙見一片青綠平整的草地隱在樹叢之後，走近一看才發現是個小水塘，水面滿覆綠藻，幾無隙處。一邊水岸有老松環立，池中露出半截浮木，上面布滿濃淡相間的苔痕。浮木一側有野鴨單足而立，頭埋羽中，紋風不動，猜想野鴨好夢未醒。忽然憶起，這兒原來是一間旅館 的園林舊址，只因多年來生意漸漸清淡，旅館結束營業，以致於今日竟然綠藻覆池，雜草掩徑。

抬頭遙望，旅館身影隱然在目。穿過樹林，到達大門，只見整棟木造建築已被帆布包裹，四圍石牆及石砌台階還依稀有舊時蹤跡。野草叢出於石牆縫隙，綠苔漫上台階。由樹叢間窺見孤立在旅館旁一棟造型古樸的小木屋，門窗斑駁，苔蘚覆瓦。雖然如此，旅館四周的步道卻維護良好，不見落葉雜草。從容漫步在參差樹影中，偶然傳來一兩聲清亮的鳥啼，幽靜的山林閒趣，悄然而生。

走回小池塘，野鴨仍在夢中。牠背後不遠處有枯葦一叢，蘆桿如箭，高低相間，橫斜探出池岸。其旁有巨松數棵，枝幹蒼古斑駁，老根與青苔亂石相盤繞。遙聞陣陣登山客的歡談聲，卻久久不見人影。

野鴨好夢剛醒，伸兩足立於浮木上，頻頻以臉摩擦身體羽毛，再縱身入池，探頭入水中覓食。野鴨飽食之後，盪開綠藻，迴游水塘中。池水開而漸合，畫出一道道濃淡的藻痕。原來野鴨的早晨生活也大致與人類相似，起床後先漱洗，吃完早餐後再運動健身 。

晨光露出樹隙，斜照對岸的蒲草叢，草根水光晃漾，泠泠水聲由草叢中漂渡水面而來。靜坐池邊，心中漸漸浮現多年前的景象。當年旅館業務興盛，小池周邊綠草如茵，花木扶疏，池水清澈明淨，游魚歷歷在目。其景象雖然精緻整齊，但缺少一種不可言喻的趣味。如今小池四周荒蕪，雜草叢生，卻生氣盎然，成為禽鳥的家園。

空山靜寂，一聲嘹亮的鳥啼驚醒了還在夢中的野禽，一時鳥聲此起彼落，迴盪在樹梢林間。聲音或高昂急促，或輕盈舒緩，似乎以歌聲相應答。不知何時，池中又多了一隻野鴨，兩隻野鴨比翼同游，擾盪一池綠藻。四周草木蓊鬱，野禽悠閒，鳥聲婉轉，參以淙淙水鳴，極有野趣，坐臥其間，令人身心釋然。此刻不必交談寒暄，無須遮掩性情，不管塵世沉浮。可以高歌長嘯，可以靜坐澄心，可以隨意仰臥，趣味無窮。（寄自加州 ）