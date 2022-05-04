我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放寬？緊縮？移民改革兩黨攻防 仍是期中選舉重點

世說新聞╱華人簽生死狀援烏 奔襲萬里送軍火

野趣

黃棟洲
剛睡醒的野鴨。（黃棟洲．攝影）
剛睡醒的野鴨。（黃棟洲．攝影）

春風徐來，料想山谷中野花已經盛開。年來腳力漸弱，又不忍捨春日佳景，於是策杖而行，登斜坡，跨窄溪，達山頂。俯看腳下，山路曲折，街景了然。

下山時遙見一片青綠平整的草地隱在樹叢之後，走近一看才發現是個小水塘，水面滿覆綠藻，幾無隙處。一邊水岸有老松環立，池中露出半截浮木，上面布滿濃淡相間的苔痕。浮木一側有野鴨單足而立，頭埋羽中，紋風不動，猜想野鴨好夢未醒。忽然憶起，這兒原來是一間旅館的園林舊址，只因多年來生意漸漸清淡，旅館結束營業，以致於今日竟然綠藻覆池，雜草掩徑。

抬頭遙望，旅館身影隱然在目。穿過樹林，到達大門，只見整棟木造建築已被帆布包裹，四圍石牆及石砌台階還依稀有舊時蹤跡。野草叢出於石牆縫隙，綠苔漫上台階。由樹叢間窺見孤立在旅館旁一棟造型古樸的小木屋，門窗斑駁，苔蘚覆瓦。雖然如此，旅館四周的步道卻維護良好，不見落葉雜草。從容漫步在參差樹影中，偶然傳來一兩聲清亮的鳥啼，幽靜的山林閒趣，悄然而生。

走回小池塘，野鴨仍在夢中。牠背後不遠處有枯葦一叢，蘆桿如箭，高低相間，橫斜探出池岸。其旁有巨松數棵，枝幹蒼古斑駁，老根與青苔亂石相盤繞。遙聞陣陣登山客的歡談聲，卻久久不見人影。

野鴨好夢剛醒，伸兩足立於浮木上，頻頻以臉摩擦身體羽毛，再縱身入池，探頭入水中覓食。野鴨飽食之後，盪開綠藻，迴游水塘中。池水開而漸合，畫出一道道濃淡的藻痕。原來野鴨的早晨生活也大致與人類相似，起床後先漱洗，吃完早餐後再運動健身

晨光露出樹隙，斜照對岸的蒲草叢，草根水光晃漾，泠泠水聲由草叢中漂渡水面而來。靜坐池邊，心中漸漸浮現多年前的景象。當年旅館業務興盛，小池周邊綠草如茵，花木扶疏，池水清澈明淨，游魚歷歷在目。其景象雖然精緻整齊，但缺少一種不可言喻的趣味。如今小池四周荒蕪，雜草叢生，卻生氣盎然，成為禽鳥的家園。

空山靜寂，一聲嘹亮的鳥啼驚醒了還在夢中的野禽，一時鳥聲此起彼落，迴盪在樹梢林間。聲音或高昂急促，或輕盈舒緩，似乎以歌聲相應答。不知何時，池中又多了一隻野鴨，兩隻野鴨比翼同游，擾盪一池綠藻。四周草木蓊鬱，野禽悠閒，鳥聲婉轉，參以淙淙水鳴，極有野趣，坐臥其間，令人身心釋然。此刻不必交談寒暄，無須遮掩性情，不管塵世沉浮。可以高歌長嘯，可以靜坐澄心，可以隨意仰臥，趣味無窮。（寄自加州

旅館 加州 健身

上一則

都是春天惹的禍

下一則

惱人的鼠輩

延伸閱讀

炸雞好香… 流浪貓靜坐速食店外乞食 令人心疼 結局超暖心

炸雞好香… 流浪貓靜坐速食店外乞食 令人心疼 結局超暖心
紐約上州河谷護理院／輔助性居住老人之家 讓長者活得有尊嚴有隱私

紐約上州河谷護理院／輔助性居住老人之家 讓長者活得有尊嚴有隱私
超微型日本「福山城」 只比1根頭髮粗 肉眼看不到

超微型日本「福山城」 只比1根頭髮粗 肉眼看不到
藝妓回憶錄拍攝地 加州最古老日式花園櫻花盛開

藝妓回憶錄拍攝地 加州最古老日式花園櫻花盛開

熱門新聞

​即時通訊軟體Kakao創辦人金範洙今年首度登上富比世南韓富豪榜榜首。取材自Kakao官網

窮人變首富 Kakao創辦人首登富比世富豪榜南韓榜首

2022-05-01 23:33
乾隆玉璽「乾隆御覽之寶」以1.5億港幣由亞洲私人藏家投得，刷新印章的亞洲拍賣紀錄。圖：蘇富比提供

故宮名畫留魅影 「蓋章狂魔」乾隆之印10分鐘破1900萬

2022-04-29 21:45

外來和尚會念經？

2022-04-27 02:02

舊的未去，新的又來

2022-05-01 02:01
82歲林楊靜莖拿出客製化個人照的年曆作品，分享在社大上課的成果。(記者林佩均／攝影)

82歲林楊靜莖不老祕訣：每天過得充實、持續與人互動

2022-05-02 07:00

當我老了

2022-05-02 02:00

超人氣

更多 >
林青霞躲疫情不出門忙打麻將 自曝5歲孫女也著迷

林青霞躲疫情不出門忙打麻將 自曝5歲孫女也著迷
台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次

台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次
俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國
「地表最帥和尚」出獄後近照曝光 破萬人搶看新影片

「地表最帥和尚」出獄後近照曝光 破萬人搶看新影片
房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬