「豬頭」是髒的、懶的、笨的等等一切不體面的代名詞，但是如果豬頭是爛的、軟的、香的，就立即從避之不及到了垂涎欲滴。因為豬頭被煮熟了，成了豬頭肉。

當然，也並非每個人都愛好豬頭肉，有一類人依然對於豬頭深惡痛絕，撇開宗教信仰的緣故，此類人群對於豬頭的偏見也許是基於習俗或者是習慣。一個人的美食可能就是另一個人的毒藥，相信一定有一部分人對於豬頭情有獨鍾，我，就是其中之一。

飲食的嗜好和偏愛應該有家族淵源，我所知道的「遺傳」是從祖父開始的。祖父對其的喜好程度簡直到了「無豬頭不歡」的地步，「食有豬頭肉」是他老人家的烏托邦理想。外祖母時常講述祖父為了一個殘缺的豬頭而離奇的憤怒故事，「賣豬頭的人真是黑心，故意一刀切斜，買來的好好的豬頭硬是少了半張臉！」當時兩家剛結為親家，外祖母詫異於祖父的饞與碎碎念：「這像是一位教授說的話麼？」

外祖母大字不識，卻注重言談舉止，認為大學教授不應該有此感慨，更認為教授不應該嗜好豬頭肉。身為名教授的祖父深受學生崇拜，他的一舉一動被奉為名士風範，「熟讀《詩經》痛飲酒」是祖父恩師聞一多的名言，祖父不飲酒，遂改成了「熟讀《詩經》食豬頭肉」。之後文革歲月中，祖父成了反動學術權威被打倒，學生們醜化祖父的活話劇就是背著一個碩大豬頭的老教授。祖父看了並不生氣，還很贊同：「我寫書賺的稿酬全部都買了豬頭吃了！」

就這樣，嗜好豬頭肉由祖父傳承給了父親，父親又傳承給了我。不幸我是個女孩，喜好豬頭對於男性而言可以是豪爽俠客的不拘小節，對於女性就成為不可理喻的惡習。所以，對此喜好我一直祕而不宣，成為隱私。喜歡，但是不說，類似於暗戀。對此，同是愛好豬頭的表妹就不同，她敢愛敢恨，無所顧忌。一次，表妹來我家串門閒話，到了飯點母親熱情挽留她一起吃，表妹連連推辭：「我今天得回去吃，我家今天買了豬頭肉！」理由擲地有聲，不容分說，令我好生羨慕加佩服，因為她不僅有豬頭肉吃，而且勇於承認喜歡吃豬頭肉。

但凡高貴的公子小姐是不屑於吃豬頭的，連提及也不屑。《紅樓夢》裡大觀園中名目繁多的大小宴席是沒有豬頭的一席之地，連做個茄子都要幾隻雞來搭配，讓劉姥姥目瞪口呆。林妹妹寶哥哥精緻的飲食文化中，最為接地氣的就一回雪地裡支起爐子燒烤鹿肉，想來曹雪芹老先生也覺得不妥，回目名字《琉璃世界白雪紅梅，脂粉香娃割腥啖羶》，以陽春白雪景致對應下里巴人的行為。

《水滸傳》中滿眼盡是外形粗獷放蕩不羈的英雄豪傑，大塊吃肉、大口喝酒，應該和豬頭相得益彰吧？可惜，也沒有。無論武松李逵魯智深這廝們一口一個「鳥人」地爆粗口，可是到了飯桌上不約而同：「一壺酒，五斤牛肉。」連孫二娘做人肉包子，也是聲稱用的是上好的黃牛肉，與豬並無干係。為何？有人推理猜測，因為吃牛肉比吃豬肉看起來更豪爽氣派，吃牛肉給予的暗示是身壯如牛、力大無窮，而吃豬肉則讓人覺得臃腫肥胖、又蠢又笨。

豬頭，又一次中槍躺倒，即使被吃也逃不過被黑的命運。愛好豬頭肉的人，又怎麼能夠光明正大地說出口？

後來，在另類的名著中卻看到了關於豬頭肉的美麗描繪。成年之後看《金瓶梅》，其中有關於豬頭肉神來之筆的描繪。西門慶的三個寵妾潘金蓮、李瓶兒、孟玉樓賭錢做東，指使小廝媳婦惠蓮施展手藝做菜，有了一根柴禾燒得稀爛的豬頭肉。三個妖妖嬈嬈的古裝美人兒，半醉半醒，半倚半坐，啜飲白酒啃著豬頭，那場景，怎一個香豔了得？只可惜，這三個美人，包括小說 的形象，都非主流，連帶地，豬頭的美味也變成了只可意會不可言傳。

對於豬頭的偏愛，終於從莫言先生那裡找到了知音。幾年前拜讀莫言的小說《四十一炮》，幾次三番寫到了豬頭，「腮幫子慘白、耳朵梢子通紅」被劈成兩半在鐵鍋裡翻滾，色彩鮮豔、氣味芬芳的豬頭肉躍然紙上。想來莫言是極其熱愛豬頭的，文章所要揭示的中心思想已記得不清晰了，只分明記得其中主角的父親拋家棄子和一個有著美麗外貌和惡俗名字「野騾子」的女人私奔，主要原因之一就是「野騾子」有著一手燒豬頭肉的絕技。主角的父親浪子回頭後，主角母親迎接丈夫到來竟然是提著一只豬頭，甚至連爭吵奔跑時也不捨丟棄，一家人的團圓也洋溢在豬頭肉的香氣中。

莫言其人其作品因之諾貝爾文學獎而身價飆升，豬頭會不會沾光大師而鹹魚翻身？還有熱愛豬頭肉之人？

愛豬頭，在國內尚且能夠延續著一段地下情，時不時私下約會一親芳澤，而到了國外，就只能朝思暮想，日夜思君不得見。被粵菜占據半壁江山的國外中式餐館，大多是燒鴨和五花肉甚至有內臟雜碎，卻無有豬頭肉的身影。

偶爾的一天，德州達拉斯的中國餐館中，我和一隻豬頭四目相對。那豬一定被實施了安樂死或者本身懷有一顆捨身求仁之心，豬頭掛著笑咪咪的表情，即使身首異處，已經被千刀萬剮。豬頭似乎在告訴我：有緣千里來相會，萬里也可以實現的。

我卻仍和豬頭失之交臂，因為沒有勇氣和技藝。直到又一個五年之後搬遷到了加州 ，在越南 店鋪的生鮮檯面上，終於再續前緣，和分割零散的豬頭見面，讓我邁出了與豬頭牽手的第一步。

兩隻耳朵，半邊臉頰，一個鼻子，可以拼湊成大概的一個豬頭吧？花椒、大料、蔥薑蒜還有黃酒熬成湯，添加醬料，請豬頭君入甕，小火慢燉，小心伺候一個時辰，揭開鍋時彷彿揭開了蓋頭來，紅彤彤、香噴噴、酥軟滑嫩、熠熠閃光的零散豬頭在霧氣騰騰中似乎迴盪繚繞著一句話：你思故我在。（寄自加州）