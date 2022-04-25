2016年台北國際書展的「張愛玲特展：愛玲進行式」。（本報系資料照片）

有些書是枕邊書，放在枕下，隨時拿出來翻看。張愛玲的《小團圓》就是我的枕邊書之一。

疫情 期間，我經歷了最長時間的隔離：與外界的隔離、與親友的隔離、與陽光和新鮮空氣的隔離、與以往正常生活隔離……然而，比起張愛玲晚年的自我隔離，我的隔離只能算小巫見大巫。

張愛玲是三歲背唐詩、七歲寫小說 的少年天才，對顏色、聲音、氣味、字眼極其敏感，天賦異秉，五官通感。她各種感官的閾值比一般人寬泛得多，一個人、一件事、一個場景帶給她的感受和資訊遠比普通人強烈、複雜，如她自己說的：「我生來是一個寫小說的人。」她在體會揣摩人的內心上也有過人之處，善於鑒貌辨色，X光般的洞察力將別人心裡的小心機、小尷尬、小得意、小失落盡收眼底。她那攝像機般強大的記憶力，力透紙背的寫作技巧，可以將所見所聞、所知所感滴水不漏地用文字落實下來。

「父母離異、家道中落、先天體弱」，成為作家的三要素，論起來，她的弟弟全都占了，卻是健康早慧的張愛玲成為了作家。早期的張愛玲，與一般女作家不同，寫的都是別人的故事，讓她揚名立萬的那些小說裡，沒有她自己。她最熟悉、最瞭解的，莫過於她那親戚眾多、曾經顯貴豪闊、現在衰敗荒唐的大家族。那些祖先前輩們，那些形形色色的家人族人們，她對他們付出了最大的關注和理解，思考他們的生活，琢磨他們的心理，定位他們的身分，解讀他們的行為，探尋他們的人生軌跡……她以自己的方式愛著那些從未謀面的祖輩先人們，「他們活在我的血液裡，我死的時候他們再死一次。」文字是一種永恆的紀念，她讓他們在她的筆下重生。

直到她死後，《小團圓》橫空出世，我們才看到張愛玲為自己一生所做的注解。《小團圓》最早成稿於1975年，後有多次刪改，這一改就是二十年。晚年的張愛玲關門閉戶、離群索居，住在家徒四壁的汽車 旅館、廉價公寓，吃罐頭食品，穿簡易拖鞋，睡行軍床，提防著跳蚤的侵襲，這樣深居簡出的日子裡最重要的生活內容是：坐在地上，一只紙箱當桌，一字一句寫著，不厭其煩地改著。這一畫面很難使人不聯想到曹雪芹寫《紅樓夢》時，「寒冬噎酸虀，雪夜圍破氈」、「茅椽蓬牖，繩床瓦灶」、「批閱十載，增刪五次」。

陳年往事和舊日心緒，在浩浩蕩蕩的篇幅中，拼出完整、真實、慘烈的張愛玲成長史。《小團圓》零碎瑣細的點滴片段，從女主人公嬰幼兒時期到三十二歲去國離家的前夕，洋洋灑灑十八萬字，再加上用英文寫就的《雷峰塔》、《易經》，三部書，可算是寫盡了張愛玲的前半生：愉快的、度日如年的童年，崎嶇而磨礪的少年歲月，金色永生的青年時代。

一百年前的1920年9月20日，張愛玲在上海租界的一幢洋房裡呱呱墜地，那幢老舊的貴族府邸涵蓋了她童年生活的大部分。昏暗的光線、腐敗的氣息，從舊時代被拖進新時代的家人，都是她命運的一部分。她在裡面長大，看似大家千金，卻連普通人能擁有的天倫都沒得到，沒有享受過徹底的、純粹的、無算計的愛。父親在新舊交替時代找不到自己的位置，沉淪於吃喝嫖賭抽的享樂中；唯一的手足與她貌合神離，曾視她為家門之恥；沐浴過西洋文明的母親甚至比其他人更冷酷、暴躁，拋下一雙幼兒，屢屢出國遊學，言必稱健康與教育，卻絲毫不在意女兒的自尊，帶給她極大的傷害，甚至不如一直照顧她的老媽子讓她更感親切……沙特說過：「童年的經歷決定一生的偏見，這種偏見一生不能被超越。」張愛玲童年的家庭生活留給她不可磨滅的印記，塑造了她孤傲、冷漠、犀利、封閉的性格。

張愛玲早期作品極其擅長寫顏色。讀她的書常常眼花撩亂，滿目是五色繽紛十彩斑斕。夏志清曾讚道：「她的視覺想像，有時候可以達到濟慈那樣華麗的程度。」到了《小團圓》，她的文字裡再沒有那些炫目的顏色了，也沒有冷冽尖刻的筆調，像她曾所說過的：「粉白黛綠的姿容已被那似水流年洗褪了色」，她對人性曲直幽微有了更多的理解，記憶在時間的長河裡被打磨成渾圓的鵝卵石，她只是平心靜氣坐在河邊翻翻揀揀，一河灘的鵝卵石就是千言萬語。沒有濃墨重彩的潑灑，《小團圓》是中國水墨畫般的清素，筆觸仍然細細密密，但硯台上的墨早已凝澀，飛白之法描出一幅枯山瘦水。

她的前半生見過最極致的人物，有比她的家族更顯赫的家族嗎？有頹廢如她父親、前衛如她母親、更水火不容的家庭嗎？有比當年胡蘭成更舌燦蓮花、妙筆生花的才子嗎？論志趣品味，有比她姑姑、炎櫻更清明、更機巧的嗎？即使有，她已走過最好的年華，看夠了，聽夠了，死水無瀾，外界的一切都與她無關了。而這些人、這些事雖然已經離她遠去了，留下的愛的痕跡、傷害的痕跡，生了繭，結了痂，一塊塊一道道地變成她那水晶心肝上的斑點和疤痕。她的心上不知有多少往事的重壓，超越常人的感官閾值讓她把這些都拓印在心，又時時摩挲常常感念。想忘記是不可能的，只有寫作，只有轉移到文字上去，才是解脫的唯一途徑。

《小團圓》寫作的初衷源於台灣一位親近胡蘭成的作家要以《今生今世》為依據寫張愛玲的傳記，為防止「無賴人」夾纏不清，不如自己來寫。然而，在《小團圓》裡，我們看到「無賴人」的前身不失為深情款款的愛侶，終於理解了張愛玲對一個人人可誅的漢奸的愛情。她被母親無情粉碎的天才的自信，到了胡蘭成這裡，一點點被修補，他毫不掩飾的熱情，不留餘地的讚美，他與她心領神會的兩情相知，甚至他體恤她的經濟窘境提來一箱子來歷不明的現鈔，都讓她從小到大在生活上、心理上的缺失，得到補償，她在胡蘭成那裡領略到旗鼓相當的愉悅、琴瑟和諧的美妙與心心相印的安穩。雖然胡蘭成很快地辜負了她，狠狠地背叛了她，她心裡的塌陷空洞再也無法填補，但曾經的愛都是實實在在的。

寫了二十多年的《小團圓》，可稱得上是張愛玲一生所經歷的愛與傷害的全紀錄。幾十年過去，那些她生命裡最重要的人都已不在這個世界，但那些愛與傷害的主體受體、前因後果、場合環境、周遭人物……樁樁件件，盡收筆下。刻骨銘心的愛與傷害都不容篡改。這就是生命，這就是真相。傷害是血淋淋的，溫情也是細密綿長的，都是記憶裡無法抽離的篇章。

褚威格說過，一個人對自己的限制越多，在另一個方面他就越接近於無限。晚年的張愛玲幾乎放棄了生活，執著於寫作，她想要啟動蒙塵已久的記憶，盡最大可能地還原生活，找回如煙往事，讓它們可以再現、再生。她努力把所有的經歷、體驗都在文字中安放，這是她唯一的自我治癒和救贖之道。

回憶，是張愛玲的「金鎖」，是鎮壓她的「雷峰塔」；寫作，是她得以藏身的繭殼，是她用來燃燒的燭心，是她生存於這個世界的方式，她樂在其中，死得其所。（寄自紐約）