《羅馬假期》電影海報。（美聯社）

●《羅馬假期》為什麼那麼好看？

1953年風靡全世界的好萊塢電影 《羅馬假期》（Roman Holiday），人人愛看，是好萊塢的經典之作，經歷了四分之三個世紀而不衰，它為什麼那麼好看？

劇情簡單：年輕貌美的歐洲某國公主安妮（Audrey Hepburn，奧黛麗．赫本飾）訪問羅馬，情緒不穩定，醫生注射鎮靜劑。公主半夜溜出去逛，藥性發作躺在街邊，高大英俊駐羅馬的美國記者（Gregory Peck，葛雷哥萊．畢克飾）發現了神智不清的她，帶回暫且安置。畢克發現這位女郎本是公主，奇貨可居；他與攝影記者好友（Eddie Albert，艾迪．亞伯特飾）串通好，假裝不知道她是誰，陪公主暢遊羅馬。

兩美國記者沒安好心，他們計畫來一篇安妮公主逍遙遊羅馬的獨家報導，配上真實的照片，與新聞社老闆談條件，能獲得一筆優厚酬金。公主有二位識途老馬帶路，卸下皇室包袱玩得盡興：試騎機車撞翻路邊攤、咖啡座、他們假冒新婚夫妻、在舞會中大鬧、鬥毆，再跳水逃走……美女俊男相處一整天，愛火自然生起。縱是難分難捨，帥哥還是送公主回去。

亞伯特拍了許多公主歡遊羅馬的精采照片，但好友陷入愛情困擾，他不能寫這篇報導。公主臨行召開記者會，站在記者群中行禮如儀，公主與畢克默默四目傳情，悵然而別。

影評人、學者專家們，寫過數不清的文章分析研討本片，又能從其中發展出各式理論來，學問可大了。我是綠林出身的一名電影工作者，沒學過理論還自以為是，偏見不少，竟然認為：拍電影不用學，學也學不會，那些會拍電影的不知為什麼，一下子就冒出一部好片子來。說這種話的人，就等著挨罵吧！

小的淺見：《羅馬假期》飽受歡迎最重要的因素是它「有戲」。隨興說幾場戲──

其一：「誠實之口」。羅馬名勝遊地，一堵石牆上面的臉張著大口，傳說這張大嘴專門咬說謊者的手，完全誠實的人手放進去就沒事。公主猶豫再三，不敢嘗試。帥哥記者若無其事笑著伸手入石像的大嘴，突然他大吼一聲，縮出胳臂來只見袖口空蕩蕩的，公主嚇得尖叫，然後他把手掌伸了出來，赫本舉起雙拳笑著猛砸他。觀眾忘不了無拘無束的嬌嗔公主，倜儻瀟灑的惡作劇記者。

其二：「哥們兒義氣」。老闆正在催討獨家報導，畢克支吾以對，飾演攝影記者的艾迪．亞伯特興沖沖拿一包照片衝進來獻寶，畢克以各種方法阻止，包括潑水在艾迪身上，用腳絆倒他等等，艾迪幾乎發作。但哥們兒的交情深厚，他意識到此事不尋常，暫時隱忍下來。老闆離去後哥倆交心，原來咱們帥哥動了真情；瞭解，這筆錢就此泡湯啦！管他的，拿出精彩照片來一塊兒欣賞，還給每一幅照片起了聳動的標題。

其三：「臨別記者會」。電影最後一場戲，漂亮公主又回到她慣有的端莊、優雅、矜持，她在眾記者面前淺笑頷首，從容得體地有問有答。記者群中葛雷哥萊．畢克鶴立雞群，凝視著赫本公主。導演 運用多次特寫鏡頭，反覆呈現兩人可望而不可及的含情脈脈。公主走下來與記者個別寒暄；鏡頭慢慢跟隨，終於輪到了這哥倆，攝影記者交給公主一只大信封，抽出一張照片來：公主大鬧舞會揮吉他正要砸人腦袋！她簡短禮貌地與畢克握手，皇家大隊轉身走遠了。大廳空蕩無人，畢克獨自站立了好一會兒，轉身緩步離去，鏡頭拉開，劇終。

●導演的工作一半在選角

《羅馬假期》是奧黛麗．赫本在好萊塢初試啼聲之作，一出場，人人為之震驚：她的優雅美豔、奔放歡樂、少女情懷飄逸醇厚、一顰一笑沁入人心，再加上她音質甜美，話語輕盈，完全牢牢地俘虜了每個觀眾。導演特別為她設計了不少特寫鏡頭；鏡頭中奧黛麗．赫本含蓄的眼神，微妙適宜地傳達欲語還休、此情難捨的綿綿之意；顯示出她罕見的慧根和天分；此姝具備了大明星所有的條件，更是一位深具潛力、傲然超群的藝術表演者。

果不其然，《羅馬假期》發行之後，獲得無數電影節的青睞，奧黛麗．赫本一舉拿下許多最佳女主角殊榮，包括奧斯卡 金像獎、金球獎、英國金像獎、紐約影評人獎等。自此赫本的演藝事業一飛沖天，她成為二十世紀人人欽羨、氣質高雅的大明星。

艾迪．亞伯特最善於掌握節奏，是一位經驗豐富極難得的喜劇演員。亞伯特在本片中言談自在，舉重若輕，他搶戲但不過分，每場戲都帶出意料之外的活力與笑點。

男主角葛雷哥萊．畢克當時已是世界知名的超級巨星，他的造型、風度無懈可擊，在本片的演出也處處可圈可點。特別在片尾走出大廳的那段戲：他留戀躊躇、萬千不捨，轉身一步步愈行愈遠，營造的感染力直透觀眾心扉。這是畢克一生電影表演中最令人難忘的鏡頭。

最重要的是這三位演員在一起的時候，純粹「對味兒」！演出自然、生動、互相輔助激發，每場戲的可信度高，還能即興地來個神來之筆，美不勝收。「對味兒」該怎麼解釋呢？英語有個說法：「They have the right chemistry.」他們之間的化學反應對上碴兒了。西方影視圈有一句話：「Casting is half directing.」導演的工作一半在選角。此言不虛，有了稱職切合角色的演員，導演才能得心應手地拍出心中的好戲來。

問題就出在導演往往沒有選角的最終同意權，出錢拍電影的人總要出餿主意，譬如：安排他的小三在電影裡演個要角之類的；那種電影就等著砸鍋吧！很幸運，《羅馬假期》的角色決定權，全由製片兼導演威廉．惠勒（William Wyler）一個人說了算，所以才有這麼三位「對味兒」的好搭檔，你來我往，留下傳世百年的精采傑作。

●每個鏡頭重複拍攝四十遍

惠勒是好萊塢資深大導演，一生導演過許多名片，十二次入圍奧斯卡金像獎最佳導演，三度獲得最佳導演獎。他是一次世界大戰後自德國移民新大陸的猶太人，原來在家鄉售賣襯衣領帶維生，去了好萊塢從基層幹起，展現才華一步步當上導演。

惠勒導演最擅長磨演員的戲，許多演員經過他的調教，有的一夕成名獲奧斯卡最佳演員獎，如奧黛麗．赫本，初次出道的芭芭拉．史翠姍（Barbara Streisand）在1968的《妙女郎》（Funny Girl）。在惠勒執導之下獲得奧斯卡最佳演員獎的共十四人，有：佛德烈．馬區（Fredric March）、貝蒂．戴維斯（Betty Davis）、奧莉薇亞．德．哈維蘭 （Olivia de Havilland）、葛麗．嘉遜（Greer Garson）等，不勝枚舉。卻爾登．希斯頓（Charlton Heston）是公認的表情僵硬演員，惠勒選他主演《賓漢》（Ben-Hur），巧妙使用截長補短之功，赫斯頓也獲得奧斯卡最佳男主角獎。

天王巨星勞倫斯．奧立佛（Laurence Olivier）主演惠勒執導的《咆哮山莊》（Wuthering Height），奧立佛表示：「惠勒教我如何在銀幕上演戲。」貝蒂．戴維斯說：「這位超級有創意的天才導演不斷向我挑戰，釋放潛力，我成為比過去優秀很多的演員。」

惠勒導演對演員的要求很嚴厲，他的綽號是：40+惠勒；每個鏡頭重複拍攝四十多遍是司空見慣。大明星亨利．方達（Henry Fonda）在一個鏡頭拍了十幾趟之後，導演還要求重拍，方達問惠勒：「這次有什麼地方不對？」導演回答：「It stinks.（它臭）」

●「戲」是人與人之間發生的故事

《巴黎假期》（Paris When It Sizzles）由奧黛麗．赫本與威廉．荷頓（William Holden）主演；《偷龍轉鳳》（How to Steal a Million）由惠勒執導、赫本與彼得．奧圖（Peter O’Toole）主演。這些片的演員組合看來都無懈可擊，但是成果卻遠不如《羅馬假期》。原因很簡單：只有赫本和畢克放在一起，那才「對味兒」，他們是天造地設的一對，兩人的默契深，互動自然，怎麼看都覺得對勁，隨著劇情發展，處處「出戲」，踏入了更高更美好的境界。

電影天才威廉．惠勒和《羅馬假期》已成為絕響，今後不會再有這樣的電影出現了。「戲」是人與人之間發生的故事，經過藝術加工之後呈現給觀眾，「有戲」的電影沒得說，就是好看。

新世代觀眾大概沒有看「戲」的要求，可能並不在乎「有戲」還是沒戲。他們喜歡視覺上緊張快速的刺激或幻覺；耍特技、三D畫面、高速鏡頭、打打殺殺、爆破毀滅、新科技道具弄點假效果出來、用電腦在畫面上一點一點地摳，摳出世間沒見過的怪東西，美其名曰有創意，而劇情和表演都很次要。

如今更進入元宇宙（Metaverse）時代，現實和虛擬真真假假一鍋煮，大夥戴著大眼罩，沒事兒也追個劇，劇目：張飛大戰蝙蝠俠第八十六集。