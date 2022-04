《羅馬假期》電影海報。(美聯社)

●《羅馬假期》為什麼那麼好看?

1953年風靡全世界的好萊塢電影 《羅馬假期》(Roman Holiday),人人愛看,是好萊塢的經典之作,經歷了四分之三個世紀而不衰,它為什麼那麼好看?

劇情簡單:年輕貌美的歐洲某國公主安妮(Audrey Hepburn,奧黛麗.赫本飾)訪問羅馬,情緒不穩定,醫生注射鎮靜劑。公主半夜溜出去逛,藥性發作躺在街邊,高大英俊駐羅馬的美國記者(Gregory Peck,葛雷哥萊.畢克飾)發現了神智不清的她,帶回暫且安置。畢克發現這位女郎本是公主,奇貨可居;他與攝影記者好友(Eddie Albert,艾迪.亞伯特飾)串通好,假裝不知道她是誰,陪公主暢遊羅馬。

兩美國記者沒安好心,他們計畫來一篇安妮公主逍遙遊羅馬的獨家報導,配上真實的照片,與新聞社老闆談條件,能獲得一筆優厚酬金。公主有二位識途老馬帶路,卸下皇室包袱玩得盡興:試騎機車撞翻路邊攤、咖啡座、他們假冒新婚夫妻、在舞會中大鬧、鬥毆,再跳水逃走……美女俊男相處一整天,愛火自然生起。縱是難分難捨,帥哥還是送公主回去。

亞伯特拍了許多公主歡遊羅馬的精采照片,但好友陷入愛情困擾,他不能寫這篇報導。公主臨行召開記者會,站在記者群中行禮如儀,公主與畢克默默四目傳情,悵然而別。

影評人、學者專家們,寫過數不清的文章分析研討本片,又能從其中發展出各式理論來,學問可大了。我是綠林出身的一名電影工作者,沒學過理論還自以為是,偏見不少,竟然認為:拍電影不用學,學也學不會,那些會拍電影的不知為什麼,一下子就冒出一部好片子來。說這種話的人,就等著挨罵吧!

小的淺見:《羅馬假期》飽受歡迎最重要的因素是它「有戲」。隨興說幾場戲──

其一:「誠實之口」。羅馬名勝遊地,一堵石牆上面的臉張著大口,傳說這張大嘴專門咬說謊者的手,完全誠實的人手放進去就沒事。公主猶豫再三,不敢嘗試。帥哥記者若無其事笑著伸手入石像的大嘴,突然他大吼一聲,縮出胳臂來只見袖口空蕩蕩的,公主嚇得尖叫,然後他把手掌伸了出來,赫本舉起雙拳笑著猛砸他。觀眾忘不了無拘無束的嬌嗔公主,倜儻瀟灑的惡作劇記者。

其二:「哥們兒義氣」。老闆正在催討獨家報導,畢克支吾以對,飾演攝影記者的艾迪.亞伯特興沖沖拿一包照片衝進來獻寶,畢克以各種方法阻止,包括潑水在艾迪身上,用腳絆倒他等等,艾迪幾乎發作。但哥們兒的交情深厚,他意識到此事不尋常,暫時隱忍下來。老闆離去後哥倆交心,原來咱們帥哥動了真情;瞭解,這筆錢就此泡湯啦!管他的,拿出精彩照片來一塊兒欣賞,還給每一幅照片起了聳動的標題。

其三:「臨別記者會」。電影最後一場戲,漂亮公主又回到她慣有的端莊、優雅、矜持,她在眾記者面前淺笑頷首,從容得體地有問有答。記者群中葛雷哥萊.畢克鶴立雞群,凝視著赫本公主。導演 運用多次特寫鏡頭,反覆呈現兩人可望而不可及的含情脈脈。公主走下來與記者個別寒暄;鏡頭慢慢跟隨,終於輪到了這哥倆,攝影記者交給公主一只大信封,抽出一張照片來:公主大鬧舞會揮吉他正要砸人腦袋!她簡短禮貌地與畢克握手,皇家大隊轉身走遠了。大廳空蕩無人,畢克獨自站立了好一會兒,轉身緩步離去,鏡頭拉開,劇終。

●導演的工作一半在選角

《羅馬假期》是奧黛麗.赫本在好萊塢初試啼聲之作,一出場,人人為之震驚:她的優雅美豔、奔放歡樂、少女情懷飄逸醇厚、一顰一笑沁入人心,再加上她音質甜美,話語輕盈,完全牢牢地俘虜了每個觀眾。導演特別為她設計了不少特寫鏡頭;鏡頭中奧黛麗.赫本含蓄的眼神,微妙適宜地傳達欲語還休、此情難捨的綿綿之意;顯示出她罕見的慧根和天分;此姝具備了大明星所有的條件,更是一位深具潛力、傲然超群的藝術表演者。

果不其然,《羅馬假期》發行之後,獲得無數電影節的青睞,奧黛麗.赫本一舉拿下許多最佳女主角殊榮,包括奧斯卡 金像獎、金球獎、英國金像獎、紐約影評人獎等。自此赫本的演藝事業一飛沖天,她成為二十世紀人人欽羨、氣質高雅的大明星。

艾迪.亞伯特最善於掌握節奏,是一位經驗豐富極難得的喜劇演員。亞伯特在本片中言談自在,舉重若輕,他搶戲但不過分,每場戲都帶出意料之外的活力與笑點。

男主角葛雷哥萊.畢克當時已是世界知名的超級巨星,他的造型、風度無懈可擊,在本片的演出也處處可圈可點。特別在片尾走出大廳的那段戲:他留戀躊躇、萬千不捨,轉身一步步愈行愈遠,營造的感染力直透觀眾心扉。這是畢克一生電影表演中最令人難忘的鏡頭。

最重要的是這三位演員在一起的時候,純粹「對味兒」!演出自然、生動、互相輔助激發,每場戲的可信度高,還能即興地來個神來之筆,美不勝收。「對味兒」該怎麼解釋呢?英語有個說法:「They have the right chemistry.」他們之間的化學反應對上碴兒了。西方影視圈有一句話:「Casting is half directing.」導演的工作一半在選角。此言不虛,有了稱職切合角色的演員,導演才能得心應手地拍出心中的好戲來。

問題就出在導演往往沒有選角的最終同意權,出錢拍電影的人總要出餿主意,譬如:安排他的小三在電影裡演個要角之類的;那種電影就等著砸鍋吧!很幸運,《羅馬假期》的角色決定權,全由製片兼導演威廉.惠勒(William Wyler)一個人說了算,所以才有這麼三位「對味兒」的好搭檔,你來我往,留下傳世百年的精采傑作。

●每個鏡頭重複拍攝四十遍

惠勒是好萊塢資深大導演,一生導演過許多名片,十二次入圍奧斯卡金像獎最佳導演,三度獲得最佳導演獎。他是一次世界大戰後自德國移民新大陸的猶太人,原來在家鄉售賣襯衣領帶維生,去了好萊塢從基層幹起,展現才華一步步當上導演。

惠勒導演最擅長磨演員的戲,許多演員經過他的調教,有的一夕成名獲奧斯卡最佳演員獎,如奧黛麗.赫本,初次出道的芭芭拉.史翠姍(Barbara Streisand)在1968的《妙女郎》(Funny Girl)。在惠勒執導之下獲得奧斯卡最佳演員獎的共十四人,有:佛德烈.馬區(Fredric March)、貝蒂.戴維斯(Betty Davis)、奧莉薇亞.德.哈維蘭 (Olivia de Havilland)、葛麗.嘉遜(Greer Garson)等,不勝枚舉。卻爾登.希斯頓(Charlton Heston)是公認的表情僵硬演員,惠勒選他主演《賓漢》(Ben-Hur),巧妙使用截長補短之功,赫斯頓也獲得奧斯卡最佳男主角獎。

天王巨星勞倫斯.奧立佛(Laurence Olivier)主演惠勒執導的《咆哮山莊》(Wuthering Height),奧立佛表示:「惠勒教我如何在銀幕上演戲。」貝蒂.戴維斯說:「這位超級有創意的天才導演不斷向我挑戰,釋放潛力,我成為比過去優秀很多的演員。」

惠勒導演對演員的要求很嚴厲,他的綽號是:40+惠勒;每個鏡頭重複拍攝四十多遍是司空見慣。大明星亨利.方達(Henry Fonda)在一個鏡頭拍了十幾趟之後,導演還要求重拍,方達問惠勒:「這次有什麼地方不對?」導演回答:「It stinks.(它臭)」

●「戲」是人與人之間發生的故事

《巴黎假期》(Paris When It Sizzles)由奧黛麗.赫本與威廉.荷頓(William Holden)主演;《偷龍轉鳳》(How to Steal a Million)由惠勒執導、赫本與彼得.奧圖(Peter O’Toole)主演。這些片的演員組合看來都無懈可擊,但是成果卻遠不如《羅馬假期》。原因很簡單:只有赫本和畢克放在一起,那才「對味兒」,他們是天造地設的一對,兩人的默契深,互動自然,怎麼看都覺得對勁,隨著劇情發展,處處「出戲」,踏入了更高更美好的境界。

電影天才威廉.惠勒和《羅馬假期》已成為絕響,今後不會再有這樣的電影出現了。「戲」是人與人之間發生的故事,經過藝術加工之後呈現給觀眾,「有戲」的電影沒得說,就是好看。

新世代觀眾大概沒有看「戲」的要求,可能並不在乎「有戲」還是沒戲。他們喜歡視覺上緊張快速的刺激或幻覺;耍特技、三D畫面、高速鏡頭、打打殺殺、爆破毀滅、新科技道具弄點假效果出來、用電腦在畫面上一點一點地摳,摳出世間沒見過的怪東西,美其名曰有創意,而劇情和表演都很次要。

如今更進入元宇宙(Metaverse)時代,現實和虛擬真真假假一鍋煮,大夥戴著大眼罩,沒事兒也追個劇,劇目:張飛大戰蝙蝠俠第八十六集。