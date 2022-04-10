林崇漢∕圖

悽慘、恐怖、精采的鄉野傳說系列

司馬中原最有名的作品當然是《狂風沙》，這部以民初北伐為背景的百萬字長篇小說 奠定了司馬中原在文學史上的地位。但我其實更偏愛他的鄉野傳說系列，這是六○年代在《皇冠》雜誌發表的小說，這個系列的第一篇是〈火葬〉，寫一個可疑的屍變故事，在小說結束前，作者一一指出屍變事件中看似詭異但其實有跡可循的細節，並對讀者說：「你們愛聽中國北方鄉野上的傳說麼？我當然可以把那些小說娓娓地告訴你們，不過，同時也要告訴你們，那些古老的傳說，多半都是這麼來的。」就這樣，司馬中原寫出了一篇又一篇「悽慘、恐怖、鄉土迷信色彩極為濃烈的精采故事」，迷倒了好幾個世代的讀者。

鄉野傳說系列長短不一，有一期完的短篇，有分兩三期連載的中篇，甚至還有一個長篇。此外根據《皇冠》的新書廣告，還有好幾篇沒在《皇冠》刊出，直接結集出了單行本，創作如此豐富，這段時期可說是司馬創作生涯的巔峰。

鄉野傳說告一段落之後，《皇冠》改版，司馬仍繼續寫作這一類的狐鬼傳說，但改名為「秉燭夜談」，後來「風雲時代」出版社把司馬中原的小說重新整理出版，「鄉野」和「秉燭」兩個系列混雜不分（還有幾篇不屬於這兩個系列的），如果能以創作時間來排列區分，或更可看出作者寫作風格的轉變。「鄉野」和「秉燭」題材相差不大，我還是比較喜歡六○年代的鄉野系列，也許是個人喜好，也許是讀這些小說時的環境所影響，我讀這一批鄉野傳奇時，正是船民怒潮洶湧的日子，身邊發生的事、身邊的人傳述的一個個荒誕不經、無可考證的故事，都和司馬筆下的鄉野傳說如此相似，只是場景從中國北方的遼闊大地換成了越南 東海的茫茫汪洋。

兩位名家筆下如出一轍的詭異命案

但鄉野系列的作品水準參差不齊，唯一的長篇《荒鄉異聞》平平無奇，只能算是加長版的〈路客與刀客〉。鄉間神棍驅狐作法的段落也和其他中短篇的描寫大同小異，無甚新意。事實上這個系列中最好的作品都和狐鬼無關，例如〈橋頭奇案〉，偏僻的小地方出了件命案，現場是一條旱河的橋頭，死者身首異處，凶器是一柄沾了血的大芟刀，刀柄卻緊緊握在他自己手裡。作者在讓小說中的知縣偵破這宗奇案之前，先借他人之口講了另外兩個雖不相干但同樣奇異 的案子，更加添了神祕的氣氛。而橋頭奇案的案發情形是這樣的：死者馬老實一早到田裡芟草，長柄的大芟刀扛在肩上，走到橋頭，看到乾旱的橋底下一隻癩蛤蟆正要吃掉一隻放屁蟲，另外卻有一條蛇要來吃癩蛤蟆，放屁蟲趁亂脫身，還順便向那條蛇放了個含有劇毒的屁，意外救了癩蛤蟆，癩蛤蟆卻反過來仍要追捕放屁蟲，旁觀的馬老實不齒癩蛤蟆恩將仇報，本能地手持芟刀刀柄就朝橋下的癩蛤蟆捅，架在他脖子上鋒利的芟刀一下子把他的頭整個砍了下來……知縣在現場蒐集到放屁蟲、癩蛤蟆、青草蛇等，才破了這宗奇案。

有趣的是，很多年後，韓少功的《馬橋詞典》也出現了幾乎一模一樣的命案：兆矮子兆青身首異處地倒斃在溪邊，旁人猜測他「發現了溪裡有魚或者別的什麼東西，藏在石頭縫裡，便用草刀的長柄去戮。他肯定是用力過猛了，也沒注意鋒利的刀刃正對著自己的後頸，一下戮空，一個拖刀從後面把自己的腦袋斬了下來。」《馬橋詞典》的故事發生的時代，大約也就是司馬寫作〈橋頭奇案〉的時候，兩位名作家筆下如出一轍的詭異命案，本身就是一則傳奇。

迷人的說故事能力

又如〈紅絲鳳〉，以一家老字號當舖為背景，作者好整以暇，先鋪陳了一個不相干的故事：窮畫家到當鋪典當自己的畫，卻在識貨的老朝奉願以重金受當後，決定把畫送給朝奉，分文不收飄然而去。引起讀者的興趣後，才轉入主題的紅絲鳳玉瓶——從陌生來客典當瓶子、老朝奉鑑賞後以重金受當、再透過老朝奉說出這個瓶子的來歷。鬼斧神工的製作過程當然是虛構的，但在司馬中原的筆下，讀者不由得相信了真有那樣一件（小說裡說是一批八個設計名稱各異的瓶子）精緻的藝術品。之後小說的情節急轉直下：老朝奉承認自己看走了眼，重金收回來的瓶子其實是幾可亂真的膺品，他當眾把瓶子摔碎後引咎辭職。但故事還沒完：一年後客人回來贖回瓶子，當舖的人不知所措，只好把老朝奉請回來，老朝奉不慌不忙，變戲法似地拿出一只完好無缺的瓶子，客人驗收離去後，老朝奉才說出真相：瓶子是真的，而且還有一種特性：擲地即碎、見火即融，他就是利用了這個特性，當眾把瓶子摔破以免被人偷去，再用火把它融合回復原狀。

〈紅絲鳳〉小說一波三折，高潮迭起，加上司馬中原迷人的說故事能力，是鄉野系列之中的精品。

顛覆傳統才子佳人的悲喜劇

另一篇〈轇轕〉的情節沒那麼複雜，寫兩個家族的恩怨糾葛，彷彿老套的才子佳人故事。小說中曹家少爺曹敦文和白家閨女白小鳳雖彼此傾心，卻因為曹母有心作梗，終於以悲劇收場。作者透過一個個無可考究的傳說來試圖找出這兩家結怨的原因：曹家祖上起大墳用白家的童男童女陪葬；曹家的人在白家的澡堂裡失蹤；以至曹家人私下流傳白家女性是剋夫的白虎、是臭骨頭……。曹敦文甚至質疑：「也許當年魏武帝曾經殺過的人裡有人姓白？或是曾經坑過四十萬趙卒的白起，也曾殺過姓曹的？」……

其實不用追溯得那麼遠，小說結尾處，曹母退回了白家送來的婚帖之後，司馬中原只用了不過百字就說明了她不願和白家結親的原因：「幾十年前，她（曹母）做姑娘的時候，在小門小戶的姬家村，她的庚帖也曾在白家長房的香爐下面壓過，如果當時白家不退帖，哪裡還有白姨奶奶這個妖精？她跟小鳳的父親在上元節的花燈會認識而且有了情，白家挫辱她，她就把這挫辱報在小鳳的身上。」不讓兒子娶白家的閨女，固然是做母親的私下算計，其實就連一開始曹敦文和白小鳳上元節看似偶然的邂逅，背後也是媒人王大腳在穿針引線，一方要盡力撮合，另一方卻早已拿定主意要她成不了事。司馬中原以冷靜的筆觸，顛覆了傳統才子佳人的悲喜劇，刻畫出鄉間眾生的世故與愚昧，穿插其中的離奇傳說都只是煙幕而已。

自己也相信了狐鬼傳說

這就是鄉野傳說系列的作者可貴的地方：那個時期的司馬中原，狐鬼故事再怎麼駭人聽聞，他仍然能將現實和虛構區分開來，知道那些都是民間傳說：「你不信麼？信的人可多著咧！」（〈火葬〉）、「打一開頭，我就沒聽信過這樣荒誕的故事。」（〈打鬼救夫〉）、「不必去聽信那些無稽的說法，但它總是一種象徵。」（〈山〉）、「這並沒有誰親眼看見，只是屬於靈異世界裡可信可疑的傳聞罷了。」（〈狐的傳說〉），他了解並同情傳述那些故事的人：「古老的北國鄉野上，有多少這樣愚騃的、可悲憫的、終生浸在酸苦和盼望當中的靈魂。」（〈路客與刀客〉）、「說它是愚昧也罷，焉知那不是激發人運用思維、展現智慧的根源？」（〈打鬼救夫〉）。

但不知從什麼時候起，司馬中原自己也相信了那些狐鬼傳說，並且言之鑿鑿地轉化成他自己的經歷，他忘記了在第一篇鄉野故事的結尾所提醒讀者的那句話「所有古老的傳說都是這麼來的」，忘記了他曾經希望那些傳說「飄回古老的霉跡斑斑的歷史，永不要再流淌入下一代人童年的夢境」（〈狼煙〉），抓鬼的終於被鬼抓去了，他的鬼故事愈說愈怪誕，也愈遠離文學，愈失去它原本的魅力，再不能吸引我們了。（寄自加拿大）