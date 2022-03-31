最有骨氣的民族——重讀《巨流河》

於今回顧，新冠疫情 在美國爆發的2020年元月至今，我心情由茫然起伏而逐漸踏實寧靜。

宅家避疫兩年整，習慣了就近漫步公園、湖邊、校園；波城的北國風光與早年居住的大湖區相似，在公園和社區都可見到銀杏優雅的扇葉。

入秋，看著銀杏換妝金黃，我想起多年前讀過齊邦媛教授的《巨流河》；再次翻開這六百頁的大部頭，不像初讀那回急切地「欲知後事」，這回每讀幾頁就會停下來細細咀嚼，有時一嚼就是半天，任由心和腦緩緩交流我對書中細節的體會。

齊邦媛的父親齊世英，十三歲離家赴瀋陽、天津、日本、德國讀書，回國後參加革命，二十八歲入國民黨，黃金歲月全心力投入抗日救國。然二十年致力於保衛家鄉東北自立自強的理想幻滅，作者深深懂得父親晚年「男兒淚裡巨大的憾恨」。

1948年，齊邦媛與武漢 大學校友羅裕昌結婚，不久兩人投入幫忙齊父接待那些追隨他「東渡台灣、續求再起」的同志們。羅向工作單位報備，用卡車去接船，齊邦媛效法早年母親和姑姑，作父親的「支持義勇軍」。新婚夫婦從基隆碼頭裝回一車車的行李先堆在倉庫裡，等候聯絡大多數「來教書的、辦報和雜誌的文化人」。那時登陸台灣的人，很少想到會在此度過一生，有些單身的「先來看看再說」，竟從此與家人隔絕，在倉庫的「幾件行李就是他們全部的故鄉了」。

每讀到這一節，我都熱淚盈眶，視線停在看不清的「全部故鄉」上。

我父親也是在這一年渡海到台灣，而父親全部的故鄉，只有他手繪的雙親肩以上的畫像。每年的三大節日、祖父母的生辰忌日，父親母親祭拜時，我們姊弟也列隊於後。父親上香後靜立一旁，我們對著爺爺奶奶像虔敬鞠躬，陪父親「思鄉」久久。

齊邦媛懷想她的親身經歷，用詞質樸而筆帶真情，寫出感情深厚的篇章，寫出了動盪大時代的故事，也為小民們說出了深埋多年的心聲。

齊邦媛在《巨流河》中談起多位授業恩師，樸實的描述中，自然流露師長們在抗日流亡的歲月裡，無論多艱困也不忘啟迪學子的大師風範。1943年，齊邦媛考入武漢大學哲學系，在一年級結束前的全校大一英文統考中，齊邦媛考了第一名，並且分數很高。此事引起當時的外文系主任兼教務長——「名滿天下的學者」朱光潛先生關注，通知齊邦媛去見他。年少的齊邦媛走進文廟正殿時「驚駭多於榮幸」，在大成殿的辦公室裡聽「大學者」解說鑽研哲學與研究外文所需的慧根、基礎不同，以及朱先生自願地說：「你如果轉入外文系，我可以作你的導師，有問題可以隨時問我。」這句話終生縈繞於齊邦媛的心頭。

對影響自己一生志業的「朱老師」，齊邦媛多有描繪，比方：朱老師讀詩時，常流下「至情的眼淚」；講雪萊的《西風頌》時，教學生如何「想像西風怒吼的意象」，齊邦媛學會了，果真「 一生受用不盡」；深秋時朱老師邀導生們去家裡喝茶，男同學拿起掃帚要幫老師掃院子的枯葉，老師立刻阻止，「等了好久才存了這麼多層落葉」，晚上看書可以「聽見雨落下來，風捲起的聲音」。對恩師「存落葉聽雨聲」之舉，齊邦媛認為「比許多讚美秋天境界的詩更為生動、深刻。」

《巨流河》中一個貫穿全書、平和恬靜的筆友紀實，讀來也令我深刻難忘。

十二歲的齊邦媛初識父親創建的中山中學所招收的流亡學生張大飛。張畢業後從軍，被選入空軍官校，參加重慶領空保衛戰，繼被選派赴美受訓，回國後加入飛虎隊，於西南至全國的領空上驅逐日機，以減輕地面國軍的苦戰與傷亡。在昆明時，他不認同飛行同袍「朝不保夕、及時行樂」的態度，寧可讀《聖經》、看書報、及「給慧解人意的小友寫家書」。十九歲的「小友」齊邦媛得知張大飛受傷，寫信便「找些有趣的事說」、提到樂山 （武大抗戰時的搬遷校區）方言的單位都用「塊」、一塊房子、一塊星期……。直到1945年張大飛上尉在河南上空殉國，七、八年來張大飛是齊邦媛「最穩定的筆友」，他們數百封往來的書信，詳細地記錄了「在戰火繚繞、命如蜉蝣的大時代裡」，一個從小學畢業成長到大二少女的心路歷程，與一個父親被日軍酷刑燒死、從悲慟流離中奮發的青年，成長為駕著驅逐機飛向雲端 、在砲火中生死搏鬥的短短二十七年一生的自述。

齊教授回憶這段經歷的文字，堪比她心中懷想張大飛如曇花的一生——「那般燦爛潔淨，那般無以言說的高貴」。

重讀《巨流河》重溫一些我生命中熟悉而感動的細節，讓首讀時認知的「真正存在過的、最有骨氣的中國」，這回添加了真切而美好的感受。其內涵的耐人尋味，在疫情中，滋潤充實我的心靈，使我得到一派靜謐和愉悅。

（寄自麻州）