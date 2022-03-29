斯諾，看了「文革」，後悔寫《西行漫記》嗎？（下）

斯諾從美國到中國這些年，尤其後來訪問蘇區和撰寫書籍，都曾留下日記，真實記載了他的希望和恐懼，以及感懷和糾結，他的朋友伯納德‧托馬斯（Bernard Thomas），使用這些材料，撰寫成《冒險的歲月──埃德加‧斯諾在中國》（Season of High Adventure-Edgar Snow in China），應該是了解斯諾最真實的材料──尤其是對他最後一次中國之行。

曾在新加坡 《海峽時報》任職的程翔，根據《冒險的歲月》的內容，於2020年6月寫成對斯諾評論的文章，他說，「美國社會半世紀以來，對『紅色中國』產生的幻想和屢屢誤判，追本溯源，同當時斯諾《西行漫記》那一輩左翼知識分子很有關係。」

香港 的《開放雜誌》，當年曾刊載了斯諾最後一次回到中國的評述：

斯諾最後一次到中國是在1970年文革時期。他八月經香港到廣州，已感覺「中國是一個只有一種聲音的國家」。到北京 ，斯諾見到他當年在燕京大學兼課時的學生、時任外交部長的黃華。黃稱：「我們鄙視金錢和財產，要創造社會主義社會新型更高尚的人。」斯諾後來指出：「毛澤東支配中國的思想和行動的程度，超過了我原來的想像。」斯諾見中國所有的人都背誦「紅寶書」（毛主席語錄），很反感和驚訝：「毛澤東的思想是不是沙文主義？是不是埋葬了真理？是不是自相矛盾。」斯諾在四天中都見到人們向黨交心，早請示，晚匯報，覺得是聽了四天向邪教主的懺悔，祈求再生。斯諾去延安和南泥灣「五七幹校」，覺得那裡的情形如同監獄生活。

斯諾回到北京見到毛澤東和周恩來。毛說：「文化大革命是一場全面內戰，必須與反革命分子和走資本主義道路的當權派作鬥爭。」斯諾稱為「毛澤東巧妙地開脫自己的責任。」毛在回答斯諾的提問時說道：「人們崇拜毛澤東是正當的。」後來斯諾在日記中寫道：「毛澤東聲稱每個人都想被崇拜。毛還論證崇拜在政治上的必要性。『皇帝崇拜』是根深柢固的中國傳統。」毛澤東提醒斯諾，他在1965年就說過，赫魯曉夫倒台與他缺少個人崇拜有關。毛向斯諾透露，隨後要掀起對毛澤東崇拜的大規模宣傳，那是必不可少的，那樣才可以打倒劉少奇，奪回領導權。

斯諾發現毛澤東一面以自己是湖南師範學校背景為榮，一面又辱罵中國的教師群體，把知識分子統稱為資產階級。斯諾還發現毛澤東自詡「和尚打傘，無法無天。」1971年2月6日，斯諾因身體疲憊，經廣州去香港，情緒低落。此次大陸之行刺激了他，使他深感困惑不安。他發現毛澤東可厭的一面，對於當年寫《西行漫記》不無悔意。斯諾原先是同情、讚揚毛澤東的，是毛的好朋友，最後，他改變了看法，厭惡毛的為人。

斯諾回到美國，適逢「麥卡錫主義」狂飆，他被迫遷居瑞士，1972年2月15日病逝，部分骨灰葬於北大未名湖畔。

《西行漫記》幫助共產黨取得政權。但是它也可以作為一面鏡子，讓今天的主政者，省思前人的成功與錯誤。（下）