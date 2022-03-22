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墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

親愛的女兒

曾湘綾

我沒有出聲，父親也沒有。電話兩頭突然陷入無底的深淵。窗外的雨依然下個不停，窗台開得燦爛無比的天使花，在寒風中擺動了起來，彷彿傳來，父親微微的哽咽。

親愛的女兒，妳知道嗎？我的底氣漸漸不足，不知哪日就要遠行，這人生的風雨也不知能為妳遮擋至何時。妳要學習堅強獨立，不要再逃避退縮，要勇敢面對往後的生命旅程。

疫情肆虐之際，父親躺在病床上，戴著氧氣罩，氣若游絲地囑咐。我的雙眼紅腫，淚水早已模糊了視線。父親的話深深撞擊著我，宛如暮鼓晨鐘。而我，只能抱著瘦骨嶙峋的父親，抽噎不已，徬徨得像個永遠也長不大的孩子，又掉進時光的洄流。

親愛的女兒，別難過。再美好的情感，有時也會迫於無奈而各奔東西。但妳仍要相信未來，有更值得妳依靠的人，正等著妳去發現、去愛。

二十歲那年，父親拋開一切，緊緊擁著初戀受挫的我，聽我憂傷地泣訴，也輕聲慈愛地勸慰。那時，我覺得父親是座雄偉的山、無際的海、廣闊的天空，永遠可以撫平我內心的疼痛，任由我恣意飛翔。

親愛的女兒，聽說山上寒流來了，妳那兒的被子可暖，衣物都夠穿夠用吧？還有，妳最近好嗎？有沒有什麼要同我說的？

記得那天，父親反常地清晨五點來電，叮嚀了幾句，便匆匆掛斷。爾後妹妹透露，才知曉父親夜半夢魘，夢見我被欺凌，驚得冷汗直流，擔憂遠嫁異鄉的我孤立無援。那時的我，不敢告訴父親，我的右臉昨晚險些破相。

親愛的女兒，我永遠是妳的家。不要懼怕，更不要恐慌。糾纏妳的往事終會煙消雲散。勇敢點，我會陪著妳一步步地走出陰霾。

回來這些年，我病了，身心俱疲，感到全世界都在冷眼旁觀，嘲弄我的狼狽。唯有老邁的父親，依然對我不離不棄。關愛溫暖，一如往昔。

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