今天突然想讀維吉尼亞．吳爾芙初版於1937年的小說 《歲月》（The Years），打開書頁的第一句便是：「那是一個渺茫的春天……」如此地不確定，就像今時的春天。

晨起看新聞，見到一張照片，上面是一位身穿紅大衣的烏克蘭 小女孩淚眼朦朧地與悲傷的父親告別；父親曲膝抱住女兒，低頭痛哭。女孩將與母親一起去避難所避難，父親則須留下作戰。生離死別，人世平安竟如此脆弱！

吳爾芙在1927年的小說《到燈塔去》（To The Lighthouse）中，多次引用二十世紀英國著名政治家及古文物研究者查爾斯．艾薩克．艾爾頓（Charles Isaac Elton, 1839-1990）所寫的詩歌“Luriana, Lurilee”：

“出來一起攀上花園小道吧，∕Luriana Lurilee，∕月季花已然盛開∕黃色的蜜蜂正簇擁著嗡嗡不絕∕我們可以將你放上雪松樹枝悠悠蕩起鞦韆，∕Luriana Lurilee。

我想知道是否對你而言∕Luriana Lurilee∕我們曾經生活過的歲月∕以及將來未知的所有生命存在∕依然會充滿茂盛的樹木以及舞動的枝葉……”

生命如此不可控制，安寧竟也這般難以捉摸，實令人心驚。其實，世間所有的生命皆息息相關，輪迴相聯。誰能置身度外？（寄自香港 ）