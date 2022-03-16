渺茫的春天
今天突然想讀維吉尼亞．吳爾芙初版於1937年的小說《歲月》（The Years），打開書頁的第一句便是：「那是一個渺茫的春天……」如此地不確定，就像今時的春天。
晨起看新聞，見到一張照片，上面是一位身穿紅大衣的烏克蘭小女孩淚眼朦朧地與悲傷的父親告別；父親曲膝抱住女兒，低頭痛哭。女孩將與母親一起去避難所避難，父親則須留下作戰。生離死別，人世平安竟如此脆弱！
吳爾芙在1927年的小說《到燈塔去》（To The Lighthouse）中，多次引用二十世紀英國著名政治家及古文物研究者查爾斯．艾薩克．艾爾頓（Charles Isaac Elton, 1839-1990）所寫的詩歌“Luriana, Lurilee”：
“出來一起攀上花園小道吧，∕Luriana Lurilee，∕月季花已然盛開∕黃色的蜜蜂正簇擁著嗡嗡不絕∕我們可以將你放上雪松樹枝悠悠蕩起鞦韆，∕Luriana Lurilee。
我想知道是否對你而言∕Luriana Lurilee∕我們曾經生活過的歲月∕以及將來未知的所有生命存在∕依然會充滿茂盛的樹木以及舞動的枝葉……”
生命如此不可控制，安寧竟也這般難以捉摸，實令人心驚。其實，世間所有的生命皆息息相關，輪迴相聯。誰能置身度外？（寄自香港）
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