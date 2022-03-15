色彩斑爛的街椅，配上被丟棄的小桌小椅，上放著植物，成了疫中寫意的迷你書房。（邱秀文．攝影）

宣布封城後，政府要求民眾留在家中，但外出辦必要之事，仍被允許，同時也鼓勵大家在適當的距離下，做些運動。只要不下雨，我差不多每天都到離住處只有幾個街口的金門公園走路或散步，但街頭或公園都十分冷清蕭索。偶爾見到有人將幾袋或幾紙箱的書留在路旁，只見路人也不避諱有無戴防疫手套，就蹲在地上挑挑揀揀。

一天，在路旁空置的報箱上，有人貼了張看來是自家印表機打印的圖案，上面是書架上一排書前立了一隻貓。我猜想就是這人自家的書和貓。箱內有一些書和畫冊，其中一本是以韓國宮廷時代為背景的小說《PACHINKO》，此書曾經是圖書館的推薦書之一；一本是幾年前出版的印刷精美的法國羅浮宮建築和珍藏品大畫冊，都是孩子想讀的，我便將它們拿回家。之後，我們也將家中不再閱讀的書或影碟等放入，並發現許多人也是這麼做，書的流動性很快，但報箱內的東西一直不缺。

在這個報箱的對街，有一座古老大宅，裡面分成若干單位出租，管理經理是位喜歡藝術的女士。她利用大宅角落的兩側，短側放置了認養的座椅，每隔一段間便重新彩繪換圖案，連電線桿都成了她的畫布。座椅旁放了一對被丟棄的小桌小椅，桌上還放了一盆植物，好似一個怡然寫意的迷你書房。我經常見到有人坐在那兒蹺著腳使用電腦寫字或閱讀，旁邊放一杯咖啡，享受著舊金山美好的陽光。

而大宅的長側，則是利用大樹幹懸掛一個小鞦韆，時常有家長帶孩子來盪玩。旁邊的兩個木欄圍起了小花園，種有花草，用廢棄的小抽屜或木板養種植物，把它們倚放在樹幹或欄上，並布置了玲瓏小雕塑 來點綴。上方的樹上懸掛了利用各種不用的小杯小碗小碟所串成的風鈴吊飾。在沒有疫情 的日子，這裡本來就是行人喜歡停下小歇的地方。疫情來後，來往的人少了很多，可她照樣每隔一陣子就更新她的創作。疫情使得街容黯淡，人氣低迷，但這一方小天地竟像是提供生氣的小小世外桃源，它還帶來了書香。

去年秋天，這位藝術女士連續兩個周末，組織了一個書籍免費送的活動。她打開了大宅的小後園，沿牆放上各式書架，把各人捐贈的書分類陳列。園外，也是沿牆放置，在小花園木框上放上紙箱，裡面除了書，還有童書童玩。我目視估算至少五百本以上。她說還有沒有拿出來的，日後再陸續分放。她還貼心地準備了袋子和紙箱，讓需要的人可用。

那兩個周末此處真是門庭若市，笑語盈盈。有人拿了書，立即到斜對街的茶飲店買杯台式奶茶，再在旁邊的西式點心店買份甜點，就坐在路邊街椅上讀了起來，一派愜意自得，似乎完全忘卻瘟疫帶來的不安煩惱，成了疫情中難得的一幅歡樂開心的場景，更是疫中最美的溫情慰藉。（寄自加州 ）