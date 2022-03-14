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烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

漢中觀音像（上）

楊渡
漢中觀音像。（楊渡．圖片提供）
漢中觀音像。（楊渡．圖片提供）

妹妹從上海傳來微信，說以前寄在潮州街一位做骨董生意朋友處的漢傳佛寺的觀音像，因疫情賣不掉，想拿到他的書房寄放。

他毫無猶豫地回了一句：「沒問題，來和我做伴。」疫中孤寂，友朋不來，有佛為伴，自是歡喜。

隔天上午，那一尊觀音像來臨了。觀音很大，坐著約和他等高，體型比例上也和他差不多，只是肩膀稍寬厚一點。那骨董商和工人一起搬運下車，累得氣喘吁吁，顯然頗重，是質地很好的木頭所雕刻。雖然有一些傷痕，有點像是木頭蝕朽的小洞，但整體而言，保存還算完好。

骨董商說，佛像是在陝西和四川交界，名為漢中的地方買回來的。那裡地處藏傳佛教與漢傳佛教的交界，風格上有兩種文化的混合。因此佛像有一頂少見的帽子，帽子正中還刻著一尊小佛像，周邊繪以青黃色澤。那是漢傳佛像少見的顏料，確乎是藏人的風格。觀音的鼻子高挺，額頭寬平，也有點像藏人的容貌。佛像垂目如弦月，目光微露；肩頭寬厚，坐姿安然；盤腿如石，底部沉穩；雙手交疊，拇指厚實。整體而言，有一種安如磐石的穩柔感。

漢中是三國時代的兵家必爭之地，劉備和曹操為了爭奪地盤，打了好幾次大戰，歷來握有漢中便控有巴蜀門戶，有巴蜀便有後方基地，因此戰爭頻繁，生民多苦，流離顛沛，命如草芥。是不是因此更需要神佛的安慰呢？

「這一尊佛像，應是明朝的，有四、五百年了吧。」骨董商說。

佛像坐定在書房的榻榻米上，和原本供在窗邊角落的一尊小佛像為伴。那一尊鎏金小佛是藥師佛，八年前去川藏旅行的時候，長青春科爾寺的活佛送的，他非常珍惜，一路放在手提行李中，帶回台灣，一直供在書房，當成寫作的良伴。

許是未曾適應觀音像的存在與這個書房的空間聯繫，中午休息時，他躺在窗下小寐，醒來時的迷濛中，忽然見到佛像的形影，那高高長長的帽子的模樣，竟恍如昔日在電影中曾見過的閻王使者形象。他心中一驚而醒，再次凝視，心想，這是觀音呀，怎會如此？並不特別在意。

是夜，他忽然夢見一個頭戴高帽子，狀如閻王的使者，要來將他帶走。在夢中，他驚覺大限已至，大喊：「先不要走啊，我還想幫弱勢的人說話啊！」一種使命未完之憾，讓他在驚呼中怵然而醒，一身冰涼。

醒時才想起，那閻王使者的形象，竟與下午所見的觀音一模一樣。那是同一個嗎？所以這觀音是要來帶我走的使者嗎？

疫情中，幾個老友的過世已讓他非常傷懷，深覺此生如寄，脆弱易逝，所遺時光也不知有幾，於是奮力寫作。然而，心中總存著陰影，那是父親請台南一家著名的命相館所寫下的命盤。

他出生不久，父親就將他的八字，拿給台南一個命相師看，請他批寫命盤。大體從出生至青壯，直至老死，一生行誼都寫在一起，加起來也不過兩三百字。大體都是「中平、小吉、宜從商藝」等等，讓他感興趣的是竟寫著「命硬如鐵，宜配溫柔之人」。算命者所寫下的文字，一般都含著古老的命理用語，簡潔有餘，說明不足，甚至可做正反兩面的解釋。

他心想，這人生，寫起來不過兩三百字，但大部分是數字，例如「幾至幾才，小進，幾至幾才，平順，過喪」，諸如此類的。人的一生也不過就是這些事，早晚要經歷，依此而行，一二十年生命，起起伏伏，散散漫漫，竟只是把這些字走過，一生就算完了？他因此覺得甚是荒謬，不以為意。

直到近四十歲離婚，孩子送回老家請父母幫忙帶，徬徨無依、前途未明之際，回頭一看，才驚見此文曾寫下他「十七歲，小患」。其實那一年他碰上一個中醫，因誤診而害他生了一場重病，幾至於死。他終於認真地細看了一遍，卻未見到婚姻的註記，只見到四十歲至六十歲之後，「皆榮盛，家門光輝，六十四、五，大危，脫過，至八十二、三，終。」。

像電影一樣，「終」字打出來，生命也就算完了。他當時什麼都不記得了，卻只記得「終」之後有兩個字「三子」。這意味著他會有三個孩子，算是「終」之後，生命還有延續吧。然而，當時他只有兩子，哪來的第三子呢？莫非生命和愛情還會繼續？人生終究不會如此無依至老？那就走下去看看吧，或者會有新的愛情，再生下另一個孩子。

在徬徨中，他也只能這樣安慰自己。

便是在絕望中抄寫著波赫士的詩「但願我來生就已死去」的時候，新的愛情來臨了，於是他再度忘了命盤的預示。直到近六十歲，父親幾度病危，輾轉死生，極是痛苦，他才想起自己的老年切莫如此，忽而念及，那「大危」二字所講的六十四歲，所剩下的歲月也只有幾年了。

或許受此語影響，心中總是有陰影。五十九歲那一年，自職場退下來，即不再想轉任其他工作，只專心寫作。或許是一種時光的急迫感，讓他推去諸多外務，寫完了兩三本書。

然則，隨著走入六十歲，死亡陰影更為貼近。他總有一種憂患感。另一方面，他也擔心這種心理變成一種自我暗示。於是，開始小心處理許多事，儘量柔靜生活。為人處事、交往情形，都儘量單純。總覺得若是無法脫過，也不要留下難辦的後事。

或許，這也給了他正面的力量：不要浪費時間，專心做想做的事。

如今，看見這佛像，本來很歡喜，可因為那藏式的帽子，和一般佛像不同，竟有一種閻王使者的印象，於是有了那可怖之夢。

隔一天，再去書房裡打坐。發覺此尊觀音坐相寧靜，自有一種莊嚴。或許是時間久遠，佛像頭部有兩道輕微的裂痕。一道穿過右額，直抵臉頰；一道穿過左眼，細長的裂痕經過眼睛，卻恍如眼淚，帶著憂傷的、悲憫的眼神。

「你是來帶我走的嗎？一如夢中所見？」

早晨的清涼空氣中，他供上一杯清水，合十敬拜，在佛像前靜坐。

他開始驚覺，除了腳部無法雙盤，姿勢竟與那佛像一模一樣。靜坐了片刻，不再被死的陰影所驚恐，心靜下來了，他在心中如此問觀音。

──如果你是來帶我走的，是帶去閻王那裡？還是去佛那裡？

──你是觀音，應該是去佛那裡，對不對？那我應該歡喜，為什麼內心會感到恐懼？

──是因為我的修行還不夠？還是我沒有體會佛要告訴我的事？那夢中的意象，是什麼意思呢？我是不是有願未了，所以眷戀？所以不想走？或者，只是恐懼？

──佛啊，觀音啊，此生如何結局，何時該走，能否告訴我？

他在佛像前打坐，心卻在死生的迷霧中徘徊，找不到答案。

他張開眼睛，凝視著觀音。那佛像的身形大小，竟是如此像自己。他心驚地想：「莫非佛是叫他來讓我凝視自己？」

「我是誰？我是誰？」他自問。

「如果我是你，是五百年前，在雕刻師手中出生的木雕，被放在寺廟裡長坐。在平靜的歲月中，聆聽著平凡的心聲，生兒育女，富貴康泰，平安健康，然而世局劇變，飢荒來臨，戰爭開始了。戰火在焚燒，百姓在流亡，死亡與毀滅征服了一切。你也只能靜靜看著，一個王朝換過一個王朝，一代生民逝去，換一代新人。」

「你所看過的死亡，一定也有像我這樣的凡人吧！」他凝視著佛像，在心中說。

「你是來教導我死亡這一課嗎？」

觀音無言。

他有一種極為複雜的心情。一種是直面死亡，將觀音像當成他直視死亡的修煉。特別是坐在觀音面前，靜靜打坐的時候，心中想的都是此種生死課題。

另一種心情，是恐懼。他怕面對這樣的壓力，彷彿死亡無時無刻地站在眼前。

然而就學佛來說，死亡，最終的虛無，最後的生命的去處，不正是最大的課題？這不正是佛家終極要面對的修煉？

那麼，就直面吧，修煉吧。讓觀音來教導他。

隔了一日，妹妹寫來微信，說那一家骨董商店裡，有一名老客人，去店裡不見了那佛像，很是惦念，因此想再帶回去看看，想買下來。

妹妹和妹婿商量，決定既然有機會，便可以讓出。

乍聽這消息，他心中起初是高興的。他覺得莫非觀音有靈，知道了他內心的矛盾，既想修煉，又充滿恐懼，於是決定要離開了。（上）

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