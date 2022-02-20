飯團之春節峰會（上）

陳思年∕圖

我們的「飯團」成立於2020年元旦，初衷是方便在網路社交群裡商討聚餐事宜，不料同時誕生的還有新冠病毒。瘟疫大流行之際，聚餐沒幾次，倒是禁足在家能有「飯團」這麼個交流的網路平台。

「話說春節眨眼快到了，你們繼續家裡蹲啊？昨天喬喬剛告訴我哪天是春節。」每次冰雪女王到飯團群來發言，都有皇帝早朝的派頭，這回女王又找人單聊了，「估計疫情 今年仍結束不了，啥時候結束很難說，嚴醫生就準備這幾年都蹲家啦？」

自從上次聚餐之後，大家已經兩年沒見到嚴醫生了。

嚴醫生老成持重地回答：「我覺得疫情會逐漸得到控制，希望不需要『幾年』那樣長的時間。」

「我反正是不怕死的，啥病毒也阻止不了我吃頓年夜飯。」冰雪女王滿不在乎地說，「你們今年春節想吃什麼，我家是無病毒區，誰要來一律歡迎！」

有女王真好，只要有年夜飯吃，我等甘願當臣民。女王本名的縮寫與霜淇淋品牌冰雪女王的縮寫一樣，但只有她張羅飯局時，我才覺得女王真是冰雪聰明、玉雪可愛。

嚴醫生客氣地婉拒：「我去不了，謝謝邀請。祝你們聚會快樂！」嚴醫生是飯團裡唯一的退休人員，自認屬於高危人群，格外小心謹慎。

現在出入餐館、醫院、商業場所都要出示疫苗 卡，我們聚餐也得與政府政策保持一致，打疫苗責無旁貸。嚴醫生卻遲遲拖著不打疫苗，怕有副作用。「怕」是有根據的，因見有幾例打完疫苗引起血栓去世的個案，我嚇得又推遲了兩個月才打第一針。最積極回應的是職場強人芳芳，去年春天為父母打疫苗，她在繁忙的工作期間，一度眼不錯珠地守在網上搶注預約名額，順便自己也打了。我們的冰雪女王雖然對打疫苗無可無不可，卻發過一則英文笑話，以資鼓勵：

Have faith in the Pfizer vaccine. They also make Viagra.

If they can raise the dead……they can save the living.

（請相信輝瑞的疫苗，該公司也生產偉哥。

如果他們能起死回生，他們必能挽救生命。）

「你們大家趕緊去打加強針吧，打完了就可以聚餐啦！」女王宣布，「初定年夜飯三個菜：烤羊腿、紅燒肉、蒜茸黃油大蝦，外加一個清炒豆苗。我請客做不了太多，通常就是兩三盤，量大花樣少，你們想吃啥現在趕緊說，我可以改菜譜，不過做不了什麼需要煎炸烹炒的中國菜……甜食是八寶飯和綠豆糕。」

「包餃子的活兒，從買菜、切菜、拌餡、包餃子全由你們幾個負責，我可不會。」女王布置完任務便拂袖「退朝」了。

我是夏初打的兩針疫苗，已經過了有效期，該打加強針了。因同樣對副作用的顧慮，拖一天是一天。上周末我聯繫喬喬，她正躺在床上歇息，說剛打了加強針：「辦公室有同事調職，我們星期三中午一起吃了個告別飯，結果星期五他就確診陽性。我問實驗室領導，現在去打加強針還來得及嗎？他問我感覺如何，我說嗓子好像有點疼——也許是心理作用，他說那還是去打吧，我只好趕快去打了。」

喬喬是研究病毒的，人家都打了，我還怕什麼？於是我馬上打了加強針。兩天後，州政府宣布：「現在起十天內，打加強針的有百元獎勵。」我和喬喬錯失百元。後來聽朋友說，為那百元獎勵，得在寒風中站街上八小時排隊打針。聽後我們又是一番慶幸。

一周以後，冰雪女王一「上朝」就嚷嚷：「哎呀媽呀！跟你們說，我一個同事差點犧牲了。是我們部門一個小實習生，昨天找不到他，老闆讓公司保安去他家看看，發現他不省人事躺在地上。據說是昏迷了二十四小時以上才被發現，目前仍在重症監護室，帶著呼吸機。」

「咋回事，感染了？」喬喬問。

「他一個多月前確診了，發了幾天低燒，後來好了。可是他有糖尿病，不知道是不是病毒加糖尿病惹出的禍……總之我們都被驚嚇到了！」

眾人都有些見怪不怪。兩年之內，全美近百萬人染疫離世，誰都麻木了，除非是自己的親戚朋友熟人同事。

「新變異的病毒傳染率高，致死率低，病毒的變異趨勢一般都是這樣。」喬喬說，「華人疫苗接種率很高，即便感染了也不容易再傳給別人，所以，去中國超市算是安全的。」

「我已經兩個月沒去中國超市了。經過這次疫情，我發現，離了中國超市，我做飯、吃飯完全沒問題。」女王無所謂地說，忽而又興高采烈起來：「我剛認識一個專做上海菜的師傅，他以前開餐館，疫情初期餐館倒閉了，現在自己在家裡做菜，只供外賣，做的上海菜又好吃又便宜，要是住得不遠，還可以送貨上門，頭一天打電話預約就行了。」女王順手貼出了上海師傅的電子名片。

通常聚餐大家都會帶現成菜上門，聽女王這麼一說，我和芳芳相約年夜飯訂幾個上海菜，免得自己做了。

嚴醫生不參與聚餐討論，默默地貼出業餘專家的長篇大論：〈有了疫苗，世界就會好嗎？〉至少一萬字，我一目十行地花了半小時讀完。

剛看完，冰雪女王就嗤之以鼻：「不用看我就知道他要說啥——疫苗是暫時的，疫情是長久的，家裡蹲是繼續的，口罩 是必須的。」

還真被她這幾句話給總結了。嘖！幹嘛不早點說，浪費我的眼力。

「口罩確實已經成為日常了。像我，每天差不多有十個小時戴著口罩，如果沒戴口罩出門，立馬感到臉上少了點什麼。」喬喬天天趕地鐵去辦公室上班，一整到晚戴著口罩，著實不容易。

冰雪女王每周只需要去公司兩三天，其餘時間在家辦公。倒不是公司體貼員工，而是要減少辦公室，節省辦公樓租賃費。如此看來，全員辦公室時代結束，居家辦公引領潮流，這場疫情還真是具有劃時代的意義，或多或少會改變未來人類的生活方式。

女王對居家辦公沒意見，只是氣憤出門旅遊障礙重重，特別是不能回家鄉看望爹娘。現在去中國的飛機票價格居高不下，還動不動航班熔斷，而且落地後要自費隔離二十八天，回國過年是癡心妄想，她只能跟我們這些飯團分子湊一起過年。（上）（寄自紐約）