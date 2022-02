飯團之春節峰會（上）

陳思年∕圖

我們的「飯團」成立於2020年元旦,初衷是方便在網路社交群裡商討聚餐事宜,不料同時誕生的還有新冠病毒。瘟疫大流行之際,聚餐沒幾次,倒是禁足在家能有「飯團」這麼個交流的網路平台。

「話說春節眨眼快到了,你們繼續家裡蹲啊?昨天喬喬剛告訴我哪天是春節。」每次冰雪女王到飯團群來發言,都有皇帝早朝的派頭,這回女王又找人單聊了,「估計疫情 今年仍結束不了,啥時候結束很難說,嚴醫生就準備這幾年都蹲家啦?」

自從上次聚餐之後,大家已經兩年沒見到嚴醫生了。

嚴醫生老成持重地回答:「我覺得疫情會逐漸得到控制,希望不需要『幾年』那樣長的時間。」

「我反正是不怕死的,啥病毒也阻止不了我吃頓年夜飯。」冰雪女王滿不在乎地說,「你們今年春節想吃什麼,我家是無病毒區,誰要來一律歡迎!」

有女王真好,只要有年夜飯吃,我等甘願當臣民。女王本名的縮寫與霜淇淋品牌冰雪女王的縮寫一樣,但只有她張羅飯局時,我才覺得女王真是冰雪聰明、玉雪可愛。

嚴醫生客氣地婉拒:「我去不了,謝謝邀請。祝你們聚會快樂!」嚴醫生是飯團裡唯一的退休人員,自認屬於高危人群,格外小心謹慎。

現在出入餐館、醫院、商業場所都要出示疫苗 卡,我們聚餐也得與政府政策保持一致,打疫苗責無旁貸。嚴醫生卻遲遲拖著不打疫苗,怕有副作用。「怕」是有根據的,因見有幾例打完疫苗引起血栓去世的個案,我嚇得又推遲了兩個月才打第一針。最積極回應的是職場強人芳芳,去年春天為父母打疫苗,她在繁忙的工作期間,一度眼不錯珠地守在網上搶注預約名額,順便自己也打了。我們的冰雪女王雖然對打疫苗無可無不可,卻發過一則英文笑話,以資鼓勵:

Have faith in the Pfizer vaccine. They also make Viagra.

If they can raise the dead……they can save the living.

(請相信輝瑞的疫苗,該公司也生產偉哥。

如果他們能起死回生,他們必能挽救生命。)

「你們大家趕緊去打加強針吧,打完了就可以聚餐啦!」女王宣布,「初定年夜飯三個菜:烤羊腿、紅燒肉、蒜茸黃油大蝦,外加一個清炒豆苗。我請客做不了太多,通常就是兩三盤,量大花樣少,你們想吃啥現在趕緊說,我可以改菜譜,不過做不了什麼需要煎炸烹炒的中國菜……甜食是八寶飯和綠豆糕。」

「包餃子的活兒,從買菜、切菜、拌餡、包餃子全由你們幾個負責,我可不會。」女王布置完任務便拂袖「退朝」了。

我是夏初打的兩針疫苗,已經過了有效期,該打加強針了。因同樣對副作用的顧慮,拖一天是一天。上周末我聯繫喬喬,她正躺在床上歇息,說剛打了加強針:「辦公室有同事調職,我們星期三中午一起吃了個告別飯,結果星期五他就確診陽性。我問實驗室領導,現在去打加強針還來得及嗎?他問我感覺如何,我說嗓子好像有點疼——也許是心理作用,他說那還是去打吧,我只好趕快去打了。」

喬喬是研究病毒的,人家都打了,我還怕什麼?於是我馬上打了加強針。兩天後,州政府宣布:「現在起十天內,打加強針的有百元獎勵。」我和喬喬錯失百元。後來聽朋友說,為那百元獎勵,得在寒風中站街上八小時排隊打針。聽後我們又是一番慶幸。

一周以後,冰雪女王一「上朝」就嚷嚷:「哎呀媽呀!跟你們說,我一個同事差點犧牲了。是我們部門一個小實習生,昨天找不到他,老闆讓公司保安去他家看看,發現他不省人事躺在地上。據說是昏迷了二十四小時以上才被發現,目前仍在重症監護室,帶著呼吸機。」

「咋回事,感染了?」喬喬問。

「他一個多月前確診了,發了幾天低燒,後來好了。可是他有糖尿病,不知道是不是病毒加糖尿病惹出的禍……總之我們都被驚嚇到了!」

眾人都有些見怪不怪。兩年之內,全美近百萬人染疫離世,誰都麻木了,除非是自己的親戚朋友熟人同事。

「新變異的病毒傳染率高,致死率低,病毒的變異趨勢一般都是這樣。」喬喬說,「華人疫苗接種率很高,即便感染了也不容易再傳給別人,所以,去中國超市算是安全的。」

「我已經兩個月沒去中國超市了。經過這次疫情,我發現,離了中國超市,我做飯、吃飯完全沒問題。」女王無所謂地說,忽而又興高采烈起來:「我剛認識一個專做上海菜的師傅,他以前開餐館,疫情初期餐館倒閉了,現在自己在家裡做菜,只供外賣,做的上海菜又好吃又便宜,要是住得不遠,還可以送貨上門,頭一天打電話預約就行了。」女王順手貼出了上海師傅的電子名片。

通常聚餐大家都會帶現成菜上門,聽女王這麼一說,我和芳芳相約年夜飯訂幾個上海菜,免得自己做了。

嚴醫生不參與聚餐討論,默默地貼出業餘專家的長篇大論:〈有了疫苗,世界就會好嗎?〉至少一萬字,我一目十行地花了半小時讀完。

剛看完,冰雪女王就嗤之以鼻:「不用看我就知道他要說啥——疫苗是暫時的,疫情是長久的,家裡蹲是繼續的,口罩 是必須的。」

還真被她這幾句話給總結了。嘖!幹嘛不早點說,浪費我的眼力。

「口罩確實已經成為日常了。像我,每天差不多有十個小時戴著口罩,如果沒戴口罩出門,立馬感到臉上少了點什麼。」喬喬天天趕地鐵去辦公室上班,一整到晚戴著口罩,著實不容易。

冰雪女王每周只需要去公司兩三天,其餘時間在家辦公。倒不是公司體貼員工,而是要減少辦公室,節省辦公樓租賃費。如此看來,全員辦公室時代結束,居家辦公引領潮流,這場疫情還真是具有劃時代的意義,或多或少會改變未來人類的生活方式。

女王對居家辦公沒意見,只是氣憤出門旅遊障礙重重,特別是不能回家鄉看望爹娘。現在去中國的飛機票價格居高不下,還動不動航班熔斷,而且落地後要自費隔離二十八天,回國過年是癡心妄想,她只能跟我們這些飯團分子湊一起過年。(上)(寄自紐約)