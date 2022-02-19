這是一個奇異 的地區。位於洛杉磯的漢考克公園（Hancock Park）象徵著美國多元性的大熔爐，走在路上可以看到附近韓國區的大嬸戴著遮陽帽推車去超市買菜、全身刺青的龐克年輕人在街頭時髦的咖啡廳吃早餐、穿著傳統的猶太 人攜家帶眷到猶太教會堂聚集，不遠處的拉布雷亞瀝青坑裡還存有幾萬年前末次冰河期的動物化石和骨骸。

我當年第一份工作的醫院就在漢考克公園附近，遇到的病人也來自各種民族，除了菜鳥上陣對醫學本身的複雜感到戰戰兢兢之外，處理不同文化族群對醫療特有的反應也相當有趣棘手。

剛工作不久，就碰到了莎拉一家人。莎拉是哈雷迪教徒，屬於猶太教正統派中最保守的一支。小時候在紐約布魯克林看到衣著特別的哈雷迪教徒，在漢考克公園也常見。男人穿著及膝黑衣外套、白襯衫、黑長褲，兩鬢通常各有一搓螺旋狀捲曲的鬢髮。女人則穿著長裙、長袖和高領衣，已婚婦人不可露出頭髮，因此戴著整齊的假髮。

莎拉那時上小學，也是穿著保守，但和一般小孩一樣，有著燦爛的笑容，在診所裡喜歡和弟弟妹妹們玩鬧。她排行老大，剛發病時有四個弟妹，媽媽正懷孕。後來幾年內，又添增了幾個弟妹，感覺媽媽總是大著肚子來看病，一開始我還記得每個新生兒的名字，後來腦子就跟不上媽媽生小孩的速度了。

莎拉患有腎病，每次感冒就全身水腫，需要到診所注射蛋白素和利尿劑。媽媽是個很聰明的女人，但像個敏銳的律師，總是喜歡辯論。她不喜歡孩子長期服用類固醇，也反對使用其他的藥物。每當莎拉出現在診所，一群護士手忙腳亂急著幫她抽血打點滴，媽媽總是在一旁很不耐煩，好像醫護人員很沒用，她的小孩才一直病不好。苦口婆心勸她要幫小孩服藥，她則咄咄逼人，拿出一堆道理跟我爭辯，就是不要小孩吃藥。

有時候，媽媽在家照顧孩子，由爸爸來診所。爸爸是個活脫脫從書本裡走出的人物，人高馬大，蓄著大鬍子，穿著黑衣黑長褲。莎拉打點滴時，他坐在旁邊一聲不吭地看聖經，問診時只是點頭搖頭，認識那麼多年從未聽他說過話。跟善辯的媽媽比起來，爸爸陪同看診的氣氛總是比較和諧。

和莎拉一家人認識幾年，也熟悉了他們的作息。星期五入夜到星期六入夜是猶太安息日，這天他們不工作、不能用手機，除了急診外，也不能來醫院。因此無論症狀多嚴重，總得在星期五下午整頓好，確保莎拉能回家休息。

雖然媽媽在診所裡像隻老鷹般監視著，讓大家很緊張，但除了不愛讓小孩服藥外，其實她是個很謹慎的母親。這麼多年來，莎拉的病沒有惡化，除了偶爾需要來診所打點滴，並沒像一些其他病人需要住院，或像更嚴重的病患已經腎衰竭。當我離開醫院，將莎拉轉到新醫師的診所時，她已經是個亭亭玉立的少女了。

後來我們舉家搬到安靜的橙縣小鎮，海邊大多是富裕的白人，少數種族並不多，世界繽紛的色彩所剩無幾，那些當年在漢考克公園吵雜的喧鬧聲戛然而止，生活顯得單調。

近期一連串選舉後，電視上的新聞吵得心慌，美國好像只剩下紅藍兩種政治顏色。突然想念起莎拉、想起多采多姿的漢考克公園。那些大都市裡的絢麗片刻，在記憶迴廊裡像煙火一般燦爛。（寄自加州 ）