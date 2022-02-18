2020年初，遭逢新冠肺炎爆發，疫情 來得突然，人們措手不及，許多人甚至不相信、也不願意承認疫情的嚴重性，一直到從醫院不斷傳來死亡病例數，以及民眾染病數不斷升高，大家才逐漸意識到事情的嚴重性，轉而調整心態。接著就開始引起一陣陣恐慌，及搶購物資的風潮。

隨著各種疫情資訊排山倒海而來，並在各大媒體不斷反覆播放，一時間，風聲鶴唳，人人自危。原先計畫好的返台行程，機票也已經購定，是要走還是不走，讓我陷入了兩難。最後在起飛前一天，終於在多重不確定因素的情況下，抵擋不住各種莫名的壓力，我取消了返台的決定。

當時考慮，如果在旅途中感染，將病毒傳染給周遭的親友，反而給家人帶來傷害。或許夏天時疫情會好轉，再返台也不遲。接下來，感染病例不斷攀升，疫情在全世界各地迅速擴散，各國紛紛展開封城鎖國，並對外來人士進行隔離處置。我更加確認自己一動不如一靜是正確的決定。

隨著時間的推移，逐漸增加對病毒的認識，了解在疫情下如何自處，諸如戴口罩、勤洗手、保持社交距離、減少不必要的外出、接種疫苗 等等，於是我們等待著接種疫苗。

終於在2021年4月底，完成疫苗第二劑接種，心想，現在應該可以成行了，於是再度訂購機票。沒想到正待整裝出發之時，台灣連續三天共超過七百例確診，全台進入三級警戒，各縣市紛紛自主性封城。當時台灣民眾尚未普遍接種疫苗，於是在親友的勸導之下，我再度取消行程，等待疫情減緩。

2022年初，完成了第三劑疫苗接種後，我決定再度出發，卻又暴發了新冠變種病毒 Omicron來襲。面對這一波新疫情，我的心情極為複雜。從疫情開始至今已經將近三年了，民眾的耐心已然來到強弩之末，然而病毒與變種病毒依然一波強似一波地對人類進行攻擊，這個看不見的敵人還真難應付。我們這些按照規定打好打滿三劑疫苗、而且願意配合遵守一切防疫規範的民眾，不就是希望能夠正常生活和旅行嗎？這一次，無論如何我都不想推遲延宕已久的返鄉之旅了。

因為我的母親年紀大了，她不習慣網路，面對鏡頭也不知道要說什麼。母親年紀大了，她所需要的不是摸不著的遠距離視訊，而是看得見摸得著的溫暖。她需要的是我能陪她聊天，回憶過往；陪她散步，一同回到老社區去，看看親戚和老友。

上次別離時，我附在她耳邊說，好好保重自己，明年過年我再來看妳。沒想到，這一別竟是三個年頭。這次新冠疫情，改變許多人對於生活的想當然耳。經過這次疫情，我告訴自己要抓住每一個當下，做想要做的事。也許，錯過這次還要等很久。更也許，就此永遠錯過。（寄自馬里蘭州）