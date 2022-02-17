清朝風格的人物塑像在跳蚤市場裡很醒目。（淡巴菰．圖片提供）

距洛杉磯三十英里的這個山谷小城，每周日都有露天的二手商品集市，美國人叫Swap Meet，俗稱跳蚤市場。小販形形色色，物品花樣百出——從印地安的織毯、非洲木雕、各種鏽跡斑斑的農具、舊吉他、破鞋舊包、蒙著灰的吸塵器、到只有一隻眼可以眨的洋娃娃。逛市場的人也有各色人等，有保養良好衣著時尚 的瘦高老太太，也有挺胸疊肚只吃得起速食的中年漢子。

有位老人擺著全市場唯一的書攤，賣二手書兼唱片。是因為不希望斯文掃地嗎？他不像其他小販擺的真正地攤兒，直接把東西散亂地放在地上，他的書和CD都擺在支起來的幾張可折疊的三合板桌上，且都一一碼放整齊，封面朝上。

老人約七十多歲的樣子，看不出他來自哪裡，幹過什麼職業，有家還是單身，但即便是七、八歲孩子都能判斷出來，他是位窮人，雖然他那皺紋縱橫的臉上總帶著謙卑又滿足的微笑。

我的房東Jay是地道的美國人，他從不像我一樣對老舊的東西感興趣，可周末偶爾也去跳蚤市場逛逛，他唯一最愛的去處就是老人的書攤。五十歲的Jay是理工男，愛讀的文學書有限，無非是史蒂芬．金的恐怖小說 。史蒂芬．金每出一本新書，他都必去書店買回來作為枕邊書一部部地啃。有潔癖的他並不怎麼買舊書，尤其是有疫情以來，他說：「我怎麼可能讓那上面的病毒挨著我的枕頭？」可是他不介意買唱片，畢竟不用捧讀在手，只是放在車的CD機裡上下班路上聽。他卻特別鼓勵我這愛淘舊貨的人買上幾本書，有時還搶著為我付錢—— 一塊錢一本。

「他肯定是去旁邊那個熱狗攤買吃的去了。」某次我一口氣選了五本書，接過那張五元紙幣，老人道了謝，便彎著腰緩緩地走向市場的餐飲區。Jay望著他的背影輕聲道。

最近我剛寫完了關於毛姆的一篇文字，表達我對這位英國 作家的欣賞與敬重——他1920年曾在貧弱戰亂的中國遊走，隨筆集《在中國的屏風上》不吝筆墨地描寫中國的苦力之可憐和可敬。是泉下有知的他感覺到了我的由衷讚美要回饋我嗎？在經過老人書攤時，一瞥之間我竟然看到了那個熟悉的名字：William Somerset Maugham（毛姆英文名）。駐足細看，原來是毛姆短篇小說全集，上下兩卷，出版於1952年。我激動地翻著書頁，這兩卷年齡和我母親相同的書，居然還跟新的一樣，甚至還有原裝的硬殼封套。我雖然早就讀完了毛姆的長篇小說和隨筆集，但一直心心念念著要讀他的短篇小說，沒想到竟在這裡得到這近乎天賜的禮物。我掏出五塊錢，捧著那厚重的一套書走向老人。他正坐在小圓凳上聽一個熟人神侃。扭頭微笑著打量了一眼那書，他開始找錢給我，一、二、三、四，他遞給我四塊錢。可這明明是兩本書啊？我提醒他，同時又遞回他一塊。「這不裝在一個盒子裡嗎？」他慢悠悠地說著，藍色的眼睛裡仍是那謙卑淡定的微笑。我沒再說什麼，只把那一塊錢放在他的桌子上，「你不能賣得太便宜，否則這書的作者會不高興。」與他聊天的那位漢子聽了，用西班牙語跟老人說了句什麼，老人只是抬頭，望著我安靜地微笑著。

「他那麼窮，可是一點也不貪婪。」我邊走邊跟Jay感嘆。

「有些人沒錢，可並不代表人家不快樂，更不意味著他們渴望更多錢，或者羨慕有錢人。他們也用不著別人同情。你發自內心地尊重他們就好。」善良的Jay是年薪頗豐的軟體工程師，一向樂於向陌生人伸出援手，卻能如此清醒地看待金錢。我有點為自己剛才的「慷慨」臉紅。

我們繼續在這二手市集裡穿行。我發現Jay又穿著下襬處磨出了破洞的T恤。我早就留意到，他有好幾件T恤不是袖口就是下襬都有破洞，我猜，與其說是穿破的，不如說是洗衣機洗破的——同一件衣服他從不連續穿兩天，而是穿過當天就丟進洗衣機裡。

「你為什麼不扔掉它？反正你有那麼多T恤可替換。」

「我喜歡這件。為什麼有洞就扔掉？許多人不是穿破洞牛仔褲嗎？」

「穿破洞牛仔褲是時尚。窮人或流浪者才穿破洞衣服。」

「如果有人看到我的T恤有洞就輕視我，那隨他的便，我絲毫不在乎。（I don’t give it a damn）。」

我們正這樣聊著走著，我的目光忽然停留在一個舊紙箱子上，裡面用油紙包著的像書籤一樣的東西是什麼？有幾張散落出來，我俯身撿起來看，張張都印著精美抽象的圖案，或是植物或是小動物，或是孩子，每張書籤上還都有一層可以揭掉的蠟紙。我蹲下細看，直覺那是非常古老的工藝，卻找不到更多線索了解究竟是何物。有些遺憾地，我走開了。過了一會兒再折回來，還想細看一下那堆神祕的書籤，卻見一位中年女子正蹲在那兒把那一箱子東西一件不落地往她的購物車裡裝，還跟旁邊立著的另一位婦女嘀咕，又像是自言自語，「我知道我會有麻煩，又淘回家這麼多自己都不知道是什麼的東西。我不管，我就是喜歡它們！」看我上前打問究竟，立著的婦人指指自己挎著的書包說，她也買了幾包，「這是非常老的英國的decal（印花貼紙），人們用在家具或衣物上的圖案。我買了幾包，十塊錢。剩下的她都要了，五十塊。」

「即便它們一錢不值，堆床底下也無所謂，誰讓我喜歡呢。」我忽然看到那個女子的純白棉T恤上也有好多穿久了所綻開的破洞，可她坦然淡然的神色讓一切似乎都自然舒服。

望著這兩位陌生的女人，我忽然很感動，像在荒無人煙的地方發現了同類——我也經常和她們一樣，對自己一無所知的物品動了情，再舊再破再沒任何實用價值都不在乎，只想帶回家與之朝夕相伴。我曾買回家一個巴掌大的木雕，兩隻小貓依偎著中間的大貓，底部有兩個筆跡認真又幼稚的簽名和一行字：祝親愛的媽媽Lucy生日快樂。時間是1959年的某天。當時我毫不猶豫地買下，就是因為那真摯的感情讓我的心一下子柔軟了。我不禁想，Lucy還在世嗎？如果某天我把這小木雕放在網上，可否讓它再次回到曾經的主人手裡？

我曾買過一本手工壓製的乾燥花標本，薄薄的十幾頁，每頁都有一朵帶著花莖與葉片的乾燥花，旁邊是手寫的植物名稱。那白線縫製裝訂的書脊參差不齊。我摩挲打量著它，想像那得是個多麼癡迷於植物的人（也許只是個孩子），如此專注地完成了這本簡單的冊子。如今他（她）又在哪兒？

「你淘回來這些既不能吃也不能喝，沒任何升值空間，花錢又占地方。」我的鄰居、來自巴西的蒂娜大媽就常笑我不切實際，也愛園藝的她不同於總愛種些稀奇古怪的多肉植物的我，她買植物只有兩個標準，要麼能結果實，要麼能開花兒。

我立在跳蚤市場，望著那兩位陌生女子，百感交集。她們不會知道我是何等地被觸動了——是她們，讓我更有勇氣從物質價值的束縛中解放出來。我自己也不知道，從何時起，面對一件吸引我的物品，我也開始像某位只收集歐洲宮廷瓷器的華人女友一樣，掂量它是否有升值空間，或像蒂娜大媽一樣估量它是否划算。沉浸於更多的世俗邏輯，那些觸動靈魂或情感的電光石火，已經被我硬起心腸疏離了。

在集市盡頭的那棵大楊樹下，我遇到了更奇特的一幕：一位賣各種廉價牛仔衣物的長條桌上，居然擺著一件老子拄杖的木雕。琥珀色的硬料實木，精湛又不俗的雕工，顯然是有些年頭的滄桑感，一下吸引了我的注意。「多少錢？」我一邊上前撫摸端詳一邊問攤主，一位身形敦實面容淳樸的墨西哥大叔。「這是非賣品。我自己的私人物品，不賣！」那木雕有半米高，分量不輕，大老遠開車帶來擺在桌上卻不為了出售？大概看到我表情詫異，大叔又認真地補上了一句：「他就是我！」說著還把一頂牛仔帽扣在「老子」的頭上。我隨即笑了，對這有趣的攤主說：「沒錯，你的靈魂夥伴！」

舊貨滿坑滿谷的跳蚤市場，竟讓我意外邂逅了那麼多獨特可愛的人。只為了內心的歡喜而活，任性地做一隻快樂的跳蚤，真好！（寄自加州）