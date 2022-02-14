幾米∕圖

逶迤的海岸線旁，兀立著一棵枯樹，大約二層樓高，黑幽幽的，光禿禿的。沒有人知道它的過去，也沒有人注意它的今天，直到海邊開發住宅區，圈下一片地，枯樹正巧矗立在開發區的道路上。

這樣的枯樹到處都有，往往因其有礙市容一砍了事。是啊，活樹都遭砍殺，何況是棵死樹？但是，這個開放區有不同的聲音——我看見老鷹停在樹杈上，那是牠的家！還有其他的反對聲。支持者和反對者相持不下，於是，採取公民投票 。這一來，枯樹出了名，它的未來引人注目。

投票前，我不得不對這棵樹細細打量。人的視力有限，看不見三、五十米之外的細節，肉眼裡的枯樹只是一個粗線條的輪廓。如果拿起望遠鏡，調整焦距，這時，你會發現樹幹凹凸不平，好像一個來自非洲的百歲老人布滿皺紋的臉膛，皺紋裡藏著很多故事。樹枯木腐，滋生蟲蟻，鳥兒成了清潔工。輕捷的身影，蹦蹦跳跳，啾啾唧唧，好像在唱：「你吃樹，我吃你，討個公平。」樹幹上有的洞直徑有一寸左右，和啄木鳥的窩差不多。我們家也有一棵枯樹，上面也有這樣的樹洞。有一天，小洞裡冒出一個小鳥的頭，紅色的羽毛，黑亮的眼睛，四處張望。我等牠出來，等了好久。小鳥探頭探腦，目光警惕。一隻腳跨出來，小腿細如牙籤，腳爪就像嬰兒的小手扭緊拳頭。紅色的羽毛從頭部脖子一直覆蓋到胸部，好像古裝戲裡正要出嫁的中國新娘。羽毛絲絨般蓬鬆閃亮，在腹部的下方漸漸變暗變淡，化成金黃。黃中夾黑，一絲不苟，工工整整，好像皇帝坐墊上的刺繡一般。牠的背部黑白相交，一直延續到翅膀的邊緣，肩膀呈白色，左右對稱，好像鑲上了一對白蝴蝶。起飛時，就像臉上蒙著紅布的俠女一樣，飛簷走壁，輕盈如煙。俗話說，林子大了，什麼樣的鳥都有。樹與鳥是相依為命的關係。近年來，很多鳥兒瀕臨絕種，皆因喪失作為家園的樹林之故。

大一些的樹洞可能居住著貓頭鷹。前年底，我在佛羅里達州 過冬。雨夜，躺在床上聽雨聲，突然聽見雨在哭。嗚——嗚——嗚啊。屏息再聽，嗚啊——嗚啊——，音如疾風，卻是不慌不忙，不悲不哀。漆黑的夜晚，到底是誰在上空竊竊私語？會不會是貓頭鷹？此念一起，我即刻翻身下床，攥著手電筒往外衝，連雨具都顧不上攜帶。貓頭鷹是我最喜愛的生靈之一，來無蹤去無影，既有順風耳又有千里眼。扁扁的面盤，羽毛呈放射狀，就是精緻的聲波收集器，即便在黑暗中也能搜索獵物。貓頭鷹的羽毛稠密而鬆軟，輕得就像一片雲，飛行時產生的聲波頻率小於一千赫茲，哺乳動物，包括人類，根本感覺不到。一隻貓頭鷹在一個夏天可輕而易舉地捕捉一千隻左右的老鼠。

雨還在下，滴滴答答，手電筒光穿過雨珠在夜色裡張牙舞爪。前方是一片荒原，迎面立著三棵大樹。樹高葉茂，連著濃濃烏雲，重重地往下壓。手電筒光好似尖刀，撕破層層夜幕，給大樹一棵接一棵地掃描搜身。光線在一棵樹的枝幹交接處停了下來。有一個大洞，直徑八英寸左右。這是貓頭鷹的家吧！我激動得趕快熄滅手電筒，站在樹下耐心等待，全身濕透而紋絲不動，好像在恭候皇帝起駕。結果仍無望而歸。我只得抬腳離去，但走幾步就一回頭。就在第二個轉身時，突然發現貓頭鷹正站在我背後的樹枝上，眼睛瞪得又大又圓。好像牠從來沒有離開，只因為隔著團團夜色，我視而不見；又或者是牠聞到了失望的氣息，從遠處飛來給我安慰。

投票的公民不能不問自己，要不要在價值連城的居家前保留這一棵黑不溜秋的死樹？我們可以去公園欣賞自然風景，可以去旅遊，跑遍世界。砍掉死樹，我們可以種下綠樹和色彩斑斕的植物，美化環境。但是，如果你有一副望遠鏡，請對準老鷹和小鳥的眼睛，感受一下牠們的心情。別看老鷹那麼英武，咄咄逼人，牠也有憂愁的時候，那眼神看得令人心疼。如果你有一副望遠鏡，請在投票前，多看幾眼那棵枯樹，讓細節撥動你的心弦。

一個風和日麗的清晨，我駕車來到海邊。朝霞滿天，海風拂面，潮水互相追逐，成群的海鷗在浪花和白雲間穿梭不停。雙腳踏上平坦的水泥大道，我向枯樹走去。水泥大道給枯樹讓路，在它面前轉了彎。投票的公民中一定有許多人有望遠鏡，一定看到了視線之外的種種細節，否則，枯樹怎麼會贏？怎麼會讓設計者修改圖紙？怎麼會讓一棵死樹在海邊風景優美的高尚住宅區占有一席之地？

濤聲如鼓，「咚咚咚」地敲打我的心田。站在枯樹面前，只覺得自己又矮又小，小得如同一隻鳥。啊，如果我是一隻鳥，從天上往下看，枯樹將是什麼模樣？是不是另一幅圖畫？我想停靠在它的肩膀上，緊緊地抓住枝幹，輕輕地給它唱首歌。陽光照著我，也給枯樹披上金輝。我朝枯樹笑了笑，心裡想，這哪裡是一棵枯樹，這分明是另一種生命形態，只是我們不明白而已。（寄自華盛頓州 ）