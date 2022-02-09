病毒和惡劣氣候的雙重夾擊

阿尼默∕圖

2022新年來臨時，人類正遭遇雙重夾擊——新冠病毒Omicron的大流行和氣候變遷造成的災難。

據約翰霍普金斯大學2022年1月10日統計，全美新冠病毒總確診人數已突破六千萬大關。染疫人群的年輕化使學習和生活都遭受了巨大的影響。與去年春季相比，似乎現在染疫風險更高。也有醫療專家預測，Omicron帶來的疫情高峰很快就會過去，也許下一個月就會平緩。但是誰也無法確定之後是否還有新的變種病毒。

近期觀看了一個訪談節目，一位基因學研究專家介紹說，每個人類體內正生活著三百八十萬億個病毒，其數量是細菌的十倍。一些病毒可能會導致疾病，但許多病毒只是在與人類共存。病毒需要入侵宿主細胞才能繁殖，而且它們善於利用人體提供的所有選擇。沒有任何一種傳染病是依靠藥物而結束的，藥物、檢測、疫苗要配合使用，而非誰替代誰。至今只有極少數病毒是可以被藥物徹底清除，譬如C型肝炎病毒。換句話說，疫苗是幫助人類抵抗病毒，讓生命可以堅持到病毒不斷變異、不斷自我減弱，而與人類共存的那一天。

新冠病毒的襲擊也破除了前幾年我們對科學發展可延長人類壽命的過度樂觀。2019年以前，科學家說人可以永生的未來即將到來，只要植入一個晶片，就可以控制任何疾病。通過基因鏈修改也可以避免遺傳性疾病影響下一代。其實目前人類對基因科技的認識，還有許多未知的領域，所有修改基因鏈作法都是法律和倫理所不允許的。那位專家還講到基因遺傳的一些有趣的例子。譬如老鼠見了貓不管大小都怕，即便牠從來沒有見過貓，這是通過遺傳基因傳遞的結果。換句話說，後天的影響也會在基因中留下烙印，新的烙印也會通過基因遺傳給後代。

當人類抵禦病毒入侵時，氣候變遷造成的災難也讓人猝不及防。去年美國多個州遭龍捲風 襲擊，在伊利諾州的一家亞馬遜物流中心被摧毀，三分之一的廠房變成瓦礫。當時夜班人員正在處理聖誕節前的訂單，從天而降的龍捲風毫不留情奪走了數人的生命。

在肯塔基州，一位祖母在她自家的房子開始搖晃時，將兩名幼兒和毯子、枕頭、聖經放在浴缸裡。她雙手緊抓著的浴缸瞬間被龍捲風捲到半空中，房子被龍捲風夷為平地。她在房子殘骸中四處尋找孩子們的蹤跡，最後在院子裡發現上下顛倒反蓋著的浴缸，所幸兩名嬰兒都安然無恙。不幸的是密蘇里州的一個家庭，家中長輩剛收到女兒報平安的短信，還附了一張三個孫女躲在浴缸裡避難的照片，但十五分鐘之後，九歲的長女就被強風吹走，後來救難人員在數十碼外尋獲女童遺體。

此次美國遭遇的龍捲風之猛烈，是迄今龍捲風的最高級別，風速可達每小時三百二十公里。雷達數據顯示，此次龍捲風將碎片拋向了約九千一百米的高空，相當於一般商業飛機飛行的高度。龍捲風發生在夜間，大部分民眾在睡覺，不能及時收到預警並應對，因此傷亡更加慘重。以往美國的龍捲風通常發生在春季和夏季，在十二月發生極為罕見。

另外，美國西部面臨乾旱、降雨量減少的情況。截至2021年9月26日止，加州已發生八千多起山火，燒焦了一萬四千五百平方公里土地，摧毀了七千多棟建築，被火災波及的土地面積是前一年的三倍之多。乾旱、酷熱和積雪減少更加重了火災的嚴重程度。美國多地經歷了毀滅性的熱浪、野火、洪水、颶風和其他自然災害，這些災難都與氣候變化有關。從高溫熱浪、暴雨洪災到颶風山火。進入冬季，美國東北部分地區出現攝氏零下四十度極凍低溫。全球極端天氣事件發生的頻率和規模都在持續增加，全球暖化是重要的推手之一。

面對病毒和氣候變遷的雙重夾擊，原來瀰漫人間的樂觀主義被悲觀情緒所取代。人類可以長生不死的神話與普羅大眾毫無關係，短短兩年，全世界已經有五百多萬人的性命瞬間消失。在突然襲來的病毒面前，人類顯得措手不及。而氣候暖化更敲響了警鐘，人類對地球的破壞已經到了不可再容忍的極限。

2021年底一部名叫《千萬別抬頭》（Don't Look Up）的電影 創造了Netflix每周觀看時長的最高紀錄。電影擲地有聲地提出了一個大哉問——人類的烏托邦社會是否可以期待？這是一部充滿反諷的喜劇電影，看似有些惡作劇，設定的情境也頗為怪誕。可是卻讓觀眾意識到：人類困境來臨時，富裕與貧困，理性與非理性，自私與人道精神仍然是劃分人類正義與邪惡的分水嶺，這些更真實地影響著人們的今天和未來。

電影中密西根州立大學天文學博士生凱特．狄比斯基通過昴星團望遠鏡發現一顆從未見過的彗星。她的教授藍道．明迪博士計算後，估計這顆彗星會在半年後撞擊地球，整個地球的生物將在撞擊後滅絕。他們將所發現傳遞給政府管理階層，但新聞主持人只當是個笑話，缺乏天文學知識的航空航天局局長則矢口否認。美國總統奧爾林先是不予重視，後來為了掩蓋自己的性醜聞，為轉移媒體輿情視線，便以此製造大新聞，宣布要用核武器在太空 摧毀襲來的彗星。

就在計畫進展順利的時候，總統奧爾林突然叫停。因為她的另一位大金主、身家億萬的貝許科技公司總裁彼得．伊舍維爾發現，彗星上蘊含著大量稀土金屬，價值上萬億美元。白宮同意他採用一項未經科學界證實的新技術將彗星擊碎，並從中開採稀土金屬。對於這一方案，主流意見分為三派：一派要求徹底摧毀彗星；一派認為在彗星上採礦能帶來就業機會；一派則否認彗星存在。此時彗星已經出現在地球的可視範圍內。明迪、狄比斯基等在社交媒體發表針對總統奧爾林及商人貝許的抗議活動，叫大家「抬頭看看」（Just Look Up），呼籲其他國家自行啟動攔截行動。奧爾林政府也不甘示弱，發起反對活動「千萬別抬頭」（Don't Look Up）。中國、印度和俄羅斯三國聯合準備偏轉彗星，不過他們的太空飛船發射失敗。然後看見執行商人貝許計畫的一個個航天器升空，企圖吸附在巨大的彗星上引爆，將彗星打碎，可惜也失敗，最後人類只能手足無措地面對末日。

在人類的絕境來到之前，總統奧爾林與富豪達官們登上用來尋找外星球的睡眠飛船。奧爾林總統給明迪博士兩個艙位，明迪拒絕了，他選擇和家人、博士生狄比斯基度過末日之夜。在溫馨的團聚時刻，彗星撞擊了地球，人類毀於一旦。二萬二千多年後，飛船降落在一個原始森林般的外星球，登上飛船的倖存者醒來，還沒來得及欣賞異星的大好風光，就被外星動物包圍，奧爾林總統被一頭動物殺死。

看完電影後頗覺荒誕，但也能從荒誕中聯想到現實。在過去一年中，人類上外太空的報導鋪天蓋地。2021年7月英國維珍銀河公司的團結號太空船在美國新墨西哥州完成首次滿員太空試飛，公司創始人理查德．布蘭森隨行。那次試飛的主要目的是對用戶體驗等方面展開評估。該公司計畫在2022年正式開啟商業太空旅遊業務，票價為每人二十五萬美元，目前已吸引六百多人預訂。

美國富豪傑夫．貝佐斯旗下的太空公司也在2021年7月完成了第二次載人發射，飛行已越過了卡門線，到達了一百零七公里的高空。卡門線（Kármán line）位於海拔一百公里處，是用來作為大氣層和太空的界線。貝佐斯和布蘭森在同一個月中爭先恐後地上天，展現了富商們對於太空祕境的勇敢探索，但是對於在疫情之年中為基本生存而掙扎的民眾來說，這卻也是一種嘲諷。

電影《千萬別抬頭》在去年底上映，正是蹭了太空旅行的熱度，卻也具備某種反烏托邦的含義。科技的力量可以改變人類，但是也可以控制人類、毀滅人類。近年來世界發生的事情，已經開始引發對盲目的科技樂觀主義和科技發展主義的反思，從科技的「雙面刃」效應引發的人類生存危機，質疑不問用途的科技發展是否能給人類帶來福音。相反，保持人性的立場，尊重文化的差異，倫理的道統，和諧的種族相處，才能給世界帶來和平和長遠的利益。

相關議題的討論，上個世紀已經有英國作家赫胥黎的著名小說《美麗新世界》問世。小說描述，在2532年的未來世界，人們衣食無憂，慾望可以隨時得到滿足，也不必擔心生老病死帶來的痛苦。人類在出生前就被分為不同等級，家庭、個性、情緒、自由和道德都不存在，人與人之間不存在真實的情感，人性在科學機器的控制下喪失殆盡。書中人物約翰意外出生在了野人區，回到美麗新世界時，因為他攜帶的一本《莎士比亞全集》，使他成為異類。當他面對一群人形的動物時，所有那些從莎士比亞中得到的被稱之為人性的東西，都無法被對方理解和尊重。在美麗的新世界裡，他最後選擇了自殺，因為那不是他所要的生活。如書中所寫的「科學的每個發現都有著潛在的顛覆性，科學有時也不得不被看作可能的敵人」。

在那個美麗新世界中失去的，正是我們如今逐漸消失的人間美好。人類社會最值得珍惜的還是充滿人情的互動，在法律範圍內的個性和自由。而極少數人關心的在宇宙中賺一票的想法，或上外星球去餵恐龍的事，與普羅大眾都沒什麼關係。貧富的矛盾已經沖淡了人們對烏托邦的憧憬，而被失望和嘲諷所取代。電影《千萬別抬頭》以一種諷刺喜劇的手法展示了當今社會日益激化的矛盾，也引發我們思考，當危機來臨時人類該如何互相扶助。（寄自加州）