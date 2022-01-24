不要羨慕別人的成功（下）

黛安／圖

那年聖誕節前，我和外子在家附近的聖塔納街的商業街閒逛，迎面遠遠走過來了一個十分耀眼的亞裔女子。她披著貂皮長大衣，大衣下一雙美腿並蹬了一雙大紅的高跟鞋，臉蛋打了一層白粉底，讓她大紅色的嘴唇顯得異常鮮豔。遠遠看去，她滿面春風，一副闊太太的模樣。再一看，她右手邊挽著的人，竟然是一個年約七十幾歲比她矮半個頭的禿老頭。我向外子使了個眼色。外子說應該是老少配。我說是美麗的花朵插錯了地方。待走近時，我嚇了一跳，這不是琴玲嗎？本來我不想讓琴玲尷尬，就想拉著外子轉進一家飾品店，可是琴玲卻大聲地叫住我，然後迫不及待地指著她邊上的大叔向我們介紹：「這位季老闆是我的老公，他來自香港 ，是一個很成功的企業家。」她靠近我，在我耳邊輕輕地說：「他有上億的家產，在香港和加州都有房、有地、有錢、有事業，他還有私人遊艇和飛機，希望你有空來我家坐坐。」我尷尬地向她點了點頭，然後拉著外子趕緊離開。

之後不到兩個月的一天早上，琴玲又一臉晦氣地出現在我面前。她宣告說：「我要離婚！」我看著對面這個離婚專業戶說：「又離婚？這個人不是你想要的男人嗎？他不是可以給你想要的生活嗎？怎麼了？」原來，這個男人為她花錢不眨眼，不是名牌包、貂皮大衣，就是鑽戒、首飾。以前，揮金如土對她而言，只不過是一句成語，但是百聞不如一見，沒想到真有人在她身上花大把的錢。一頭熱的她，只覺得幸運之神終於眷顧了她，完全把上兩段失敗婚姻的教訓拋諸腦後，跟這個男人飛到賭城去登記結婚。兩個禮拜之後，這個男人說，他要離開美國回香港，這才向琴玲攤牌。原來，他在香港已經有三房太太，大太太為他教育看管所有的子女，二太太為他打理公司的業務，三太太已經為他生了三個孩子，現在又懷上了。這個男人在香港同一棟大樓裡買了四個樓層，他和三個太太一人各住一個樓層，琴玲是他的第四房，他希望她去香港跟他住。如果她不願意去香港，可以住在他矽谷的公寓裡，每年他都會來美國待上兩個禮拜，她只要在這段期間陪伴他就可以。這男人接著說，他每個月會給她兩千塊美金的生活費，如果她能幫他生個一男半女，他會考慮以後分遺產給她。

這個男人走了之後，琴玲靜下來仔細想了想，覺得這不是她想要的生活，於是又把婚離了。由於他們的婚姻實在太短，琴玲一分錢也沒拿到，反倒是浪費了兩千塊的律師費。我奉勸琴玲，要對自己的終身大事慎重，她辯解說，她都是為了讓兩個孩子能過上好日子。我不以為然地直言：「你這麼說、這麼做，自己不會臉紅心跳嗎？明明是自己想過不勞而獲的生活，還把孩子拿出來當藉口！」那天我們話不投機，最後不歡而散。

半年後，我突然接到琴玲從聖荷西監獄打給我的對方付費電話。她說上次聽完了我的話之後，雖然心裡不高興，但也試著去找工作。她先去了一家鞋店賣皮鞋，結果因為被懷疑偷皮鞋而被開除。她接著又去了一家華人 的墓園賣墓地，結果被顧客控告詐欺，就被員警抓進監獄。因為想不出還有誰願意幫她忙，就找上了我。她看我不說話，說了一句：「能者多勞嘛……」我聽了心中有氣：「這是我最後一次幫你，能者多勞，也要看你值不值我去勞動，我絕不幫作奸犯法的人。」當然，琴玲想靠自己的能力賺錢養活自己和孩子，是讓我最後決定幫她的理由。我出面幫琴玲和她的顧客溝通，代替琴玲承認她會計作業上的錯誤，並讓她歸還多收的款項來取得對方的諒解，然後和檢察官協商，把她的刑罰改成了警告，保住了她的人身自由，也因此保住了她的綠卡。

事後，我找琴玲長談了一次。我告訴她，美國不是遍地黃金，而是遍地生機，人生的財富和地位不會憑空地從天而降，成功沒有捷徑和弄虛做假，而是要預備好自己、把握住機會、並付出辛勤與努力，才是唯一的正道，才會得到令自己滿足和喜悅的回報。只有這樣正大光明地掙得財富與地位，才不會有人可以隨意向你強取豪奪，才能高枕無憂而不必擔驚害怕。我告訴琴玲，人生四十起步還不晚，不如利用自身的優勢去學一門職業技能，再好好去找一份適合自己的工作。

再次見到琴玲，是在三年後的北加州年度華人運動會上。在這次盛會中，我們律師事務所的主任律師湯姆也報名參加了中國武術太極拳老年組的比賽，律所的同仁都結伴去捧場。湯姆一身中國武術的行頭，嘴巴呼呼地生風，身形虛浮加上花拳繡腿。我們原以為，他這自娛娛人也算得上是一段佳話。不料，因為太極拳老年組只有他一個老外報名，最終他勇奪了冠軍而笑到了最後，在場的人也都笑得開懷。

湯姆的頒獎式剛剛結束，下一個表演是團體的太極劍舞。這時，只見一群穿著淡粉色練功服的女子依序躍上舞台，待音樂響起就優雅地持劍起舞。她們長髮飄逸英姿颯爽，看似劍招又似舞步，令眾人屏息注目，叫好聲不絕於耳。正當我看得出神時，忽然發現領舞的正是琴玲。不知啥時她也注意到我，待表演一結束，她就從台上朝我飛奔而來。她告訴我，這是她第二次帶教會的劍舞團隊，應邀來作表演。她說那日分別後，她花了半年的時間去學美容並考取了執照，靠自己打工的積蓄開了一家現在小有名氣的美容店。她說這一切都要感謝上帝，因為上帝讓我成為了她生命中的貴人，在她多次誤入歧途的時候伸手搭救她，並願意花時間坐下來陪她說知心的話。她說她每周日都會參加她家附近的華人教會，在教會友人的幫助下，也學習去幫助別人。

琴玲的故事是華人在美國奮鬥的縮影。她的故事對於移民 女性固守傳統「男主外女主內」的觀念，發出了質疑。傳統的觀念限制住了女性在職場中所有的可能性，也相應地貶低了女性在家庭和社會的地位。她的故事對於移民在進入移民所在地應具備的個人條件，提供給新移民一個思考的方向。畢竟英雄需要的是一個需要英雄的地方，就像矽谷需要的是高科技人才。不過凡事沒有絕對，高科技的從業人士也需要吃喝拉撒玩樂，也需要有人賣車賣房賣家具給他們，所以就算是絕地，也可以逢生。琴玲的故事指出，追求成功的途徑有很多，如果市面上有一千本有關成功的袐笈，就有一千個成功的方程式。但是若只想寄生或攀附在別人的成功之上去追求成功，就不免容易夢想破滅，得到了也不會過得踏實。反之，預備或提升自己，抓住或創造機會，加上努力、專注與勤奮，這樣得到的成功才能自我實現和持之久遠。

她的故事也提醒重組家庭的父母們，應該善待與接受繼養的兒女，讓曾飽受原生家庭離異之苦的孩子們，能在重組家庭裡享受家庭的溫暖。因為珍愛對方，就應該不管血緣，去愛對方之所愛，而將繼養的兒女視如己出。

不要羨慕別人的成功，那是犧牲了安逸換來的；不要羨慕別人的才華，那是私底下的努力換來的；不要羨慕別人的成熟，那是經歷與滄桑換來的。

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。（下）（寄自加州）