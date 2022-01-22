倩華∕圖

「不管怎樣，明天又是全新的一天！」這著名的一句話，是小說《飄》（Gone with the Wind）中最後一個句子，也是電影《亂世佳人》中的最後一句台詞。

每一個明天都是全新的一天，但，全新的一天未必是美好的一天。一個晚秋的早晨，天氣微陰，典型的憂鬱星期一，兒子傳來一個短訊：「蘭希姑姑去世了。」

幾個月前兒子說，堂哥邀請他們去A城，希望堂兄弟姊妹能見他的母親蘭希最後一面。「這麼嚴重嗎？上次和蘭希姑姑通電話時還好啊，她只是說腿痛……」我難以相信。孩子們去A城後傳來幾張照片，照片中的蘭希穿著紅底黑花的上衣，臉上畫了濃妝，手指塗了粉紅色的蔻丹，短髮精心整理過，神情略顯呆滯。返家後女兒很難過：「蘭希姑姑身體狀況很不好，幾乎不能走路，常跌倒。」「為什麼不坐輪椅呢？」我問。「大概是自尊心吧。」女兒答。「她說每天要花上好幾個小時化妝，手會抖，很困難。我扶她去浴室，洗手檯上散滿了化妝品，粉底、眼影、口紅，又髒又亂，化妝品旁堆了瓶瓶罐罐的藥……」女兒眼眶泛紅地流下淚水：「媽媽，那一幕真是很悲哀。」

真的很悲哀。一個年華老去、失去健康的孤獨的女人，仍在苦苦堅持著將自己最美的一面展現給人們。那是病痛和衰老拿不走的蘭希大姊的尊嚴。她不肯坐輪椅，不肯素顏見人，甚至不肯請看護，獨居於老人公寓中，掙扎著獨立生活；跌倒了爬起來，妝花了洗掉重畫。她堅持做一個靠自己、不求人、不依賴、將自己妝扮得美麗的女人。

化妝品和藥，前者為了美化外貌，後者為了治療病體，都是為療癒，卻是一種令人心酸的組合。眼前彷彿出現一幕情景：乾裂破碎的腮紅、深淺不同的脣膏、藍紫褚棕的眼影，散落在洗臉檯白色的瓷磚上，加上灰塵污垢和落下的髮絲，將瓷磚染上彩色的污漬……許多藥瓶倒落在檯面，有的瓶蓋打開，藥丸散出……。很難想像蘭希大姊是如何忍著腳疼、舉起因帕金森氏症不由自主顫抖的手，握著眼線筆，對著模糊不清的鏡子，勾畫不平整的黑線……。

認識蘭希大姊那年，我剛大學畢業來美國讀書。那時蘭希大姊約莫是四十一枝花的年歲，身材嬌小、衣著講究，帶有幾分貴婦的氣質，臉上精心上了妝，眉毛修得細緻整齊，黑濃的眼線將眼睛描得很大，眼神中透著精明幹練，臉色紅潤油亮，看得出塗了厚厚的粉底。

「怎麼樣？都適應吧？」蘭希大姊上下打量著我，臉上帶著含蓄的笑意，看起來似笑非笑，聲音偏低，音色有金屬的脆亮，雖然是問好的話語，口氣聽來並不讓人感到親切溫暖。

我結婚後因工作搬到蘭希大姊居住的A城，第一次去她家中晚餐。那是一棟美麗的洋房，花木扶疏，一位微胖的中老年美國男士開門熱情相迎，那是蘭希大姊的先生喬，一位與她父親年齡相近的退伍軍人，面容慈祥和藹，典型的聖誕老公公模樣。六○年代，蘭希大姊在台灣美軍俱樂部工作時與喬相識，結婚後隨夫婿回到美國定居。他們有個十多歲的兒子蓋力。喬給了我一個熊抱，像一位父執輩般親切溫暖。

在異國沒有親人朋友，相熟後時常忘記蘭希是我的大姑，而把她當成親姊姊般無話不談，連夫妻之間的矛盾也會向她哭訴，蘭希大姊安慰我：「怎麼辦呢？婚都結了，忍忍吧！我這個弟弟脾氣不好，心倒是很好，也許是從小缺乏關愛吧！家裡的孩子太多了……」提起家人，她話語中帶著濃濃的「愛之深、責之切」的長姊之情。

蘭希愛逛街購物，她說：「我買了新衣服就偷偷拿進衣櫥收起來，不告訴喬。男人嘛，他也搞不清楚。穿的時候若他問起，我就說買了好久了。」她看我時常咧嘴大笑便提醒我：「笑的時候發出笑聲就好，儘量減少臉部的表情，這樣才不會生皺紋。」她示範張嘴發出哈哈的笑聲，臉上只流露淺淺的笑意。當時正值青春年華的我，全然沒有把這些話放在心上。

一個晚上有事去找蘭希大姊。時辰已晚，她穿著粉紅色的睡衣來開門。「咦，妳今天看起來不太一樣。」我望著蘭希的臉。「沒化妝啊。」她答道：「妳突然過來，我都準備睡覺了，平常不化妝我是不會見人的。」素顏的蘭希看來更親切，沒有勾畫眼線和眼影的雙眸略顯倦容，但比平日柔和，少了幾分精明幹練的眼神。那晚蘭希談興很好，講了許多陳年往事，說她是如何將六個弟妹帶大，「我那個媽呀，只管生，生了又不管。爸媽老是吵，家裡又窮，我每天有做不完的家事，洗衣服、洗尿片、燒飯，還要帶弟弟妺妹……」蘭希說，淡淡的口氣像在說別人的事：「後來遇見喬，我就跟他了，快點逃離那個家。」慘淡少年，不曾享受青春，早早便開始工作賺錢，蘭希人生的轉捩點是遇見喬。

一年多後，我的兒子出生了，圓胖的小臉、亮晶晶的圓眼珠，黏人又愛哭。蘭希非常疼愛這小姪子，她說：「要不是看你長得可愛，這個壞脾氣，誰喜歡你？」她連逗弄小嬰孩都帶著批判的語氣。我父母退休 後來美國照顧外孫，語言不通、生活鬱悶，蘭希大姊熱心照顧，介紹他們認識她的中國朋友。每逢生日和聖誕節 ，蘭希總會送我兒子女兒許多禮物。

每年我都會為孩子們準備聖誕老公公的禮物，聖誕夜等孩子們入睡後悄悄放在樹下，享受孩子們次日醒來看到禮物的驚喜。其他親友都不贊成，最支持的是蘭希大姊：「小孩應該相信聖誕老人，長大才會相信奇蹟。人的一生能夠相信奇蹟是好事，碰到難關時才能抱有希望。」

多年後我離了婚，帶著兩個孩子開始了單親媽媽的生活。一天，我忙著理家吸塵，兒子正是青少年的叛逆期，態度惡劣地頂嘴，我突然感到滿腹委屈而淚流滿面，此時電話響起：「喂，妳怎麼樣？」話筒另一頭是蘭希大姊的聲音，還是那個腔調，關心卻不流露溫情：「唉，不和離了也好，孩子們都還好吧？」

離婚後與蘭希大姊不再是姻親的關係，也就漸漸疏遠，失去了聯絡。多年後聽孩子們說，喬過世了，蘭希賣了房子搬到老人公寓。喬突然離世對蘭希打擊很大，她得了憂鬱症曾企圖自殺。我感到心痛，想到昔日的蘭希大姊，那個很陽光、堅強又活躍的女人，如今老年喪偶，孤獨落寞。衰老和孤獨如蛀蟲般啃蝕著生命。

一天，突然接到蘭希大姊的電話。她聽說我兒子生了一個小女兒，說想來看看他們。十多年不見，蘭希大姊的髮型和面容如昔，皮膚光滑沒什麼皺紋，卻是步履蹣跚。「妳的腿怎麼了？」我驚訝地問。「就是嘛，本來好好的，先是腿疼，醫生給我打了類固醇，痛是止了，腿就沒力、不聽使喚了。」蘭希抱怨著。她說交了一個男朋友：「周末一起出去吃個飯、聊聊天什麼的，處得還不錯。」有了新的感情寄託，蘭希大姊又恢復了昔日的精神煥發。

次日早晨下樓時，蘭希已坐在餐桌前，她側頭望向窗外，身穿淺粉的睡衣，短髮梳理整齊，臉上的妝也畫好了。「起來啦？」她轉頭招呼。這次見面我發現蘭希有輕微失憶的徵兆，她重複講述同樣的話題，叨念姪兒姪女們的婚姻大事等等，卻完全不記得自己已經講過。次日我們去兒子家，六個月大的小孫女睜著圓亮的大眼睛，手舞足蹈。「很像你小嬰孩的時候。」蘭希對我兒子說：「怎麼樣，當爸爸了，開不開心？」她打量著媳婦，和三十年前打量我的眼光一模一樣。

那次會面後，偶爾會接到蘭希大姊的電話。她說腳很痛，腳趾彎曲不能伸直，走路困難很容易摔跤，醫生說她得了帕金森氏症。「我才不相信，還在找醫生檢查，就是以前那個醫生給我打針打壞的，本來好好的，哪有什麼帕金森氏症！」蘭希忿忿地說。「晚上也睡不好，每天都希望明天會好一點……」

明天並沒有更好。

蘭希去世的惡耗傳來後，女兒從堂兄姊處聽說：蘭希姑姑最近很開心，和男友貝利關係也很融洽，前一晚還和兒子蓋力一家共進晚餐。沒有人知道那一個夜晚發生了什麼事，次日早晨貝利去老人公寓看蘭希時，才發現她已悄悄地殞逝。

不知A城現在天氣如何，南加州 的冬天依然陽光溫暖燦亮。我心中充滿思念，盼望天使將蘭希大姊帶到一個美好的世界，那裡沒有帕金森氏症、沒有病痛、不用擔心皺紋可以開懷大笑，不用畫眉梳妝也能展現美麗容顏……而身穿聖誕老人裝的喬朝蘭希走去，臉上帶溫暖慈愛的笑容，伸出雙臂給她一個溫暖的熊抱：「蘭希，歡迎回家！」

（寄自加州）