躺在我睡覺的床鋪上，可以看到浴室靠牆的兩扇玻璃窗。白天外面光線強，白花花一片，沒有什麼變化。到了晚上，有時我胃酸逆流鬧得厲害，便坐起來靠著床頭櫃，看兩扇玻璃窗上的風景，胃酸也能安靜片刻，陪我一起欣賞。

只見右邊玻璃窗印出一截粗粗的樹幹影子，斜插著幾根分枝，有種中流砥柱的氣派。左邊的完全不一樣，如暈染出一幅潑墨山水畫，淡淡的雲霧漂浮在陰鬱的天空，幾枝清秀的松樹枝，靜靜地貼窗佇立，一副與世無爭的安然。

其實後院沒有松樹，是遠處高高的路燈照著橡樹的枝幹，經過折射，像變魔術般有了松枝的影像。

下雨的夜裡，粒粒水珠敲打玻璃，如雨打芭蕉的答答聲，夜半聽來另有一番韻味。令我想起王維的詩：「行到水窮處 ，坐看雲起時」。

早些年我自己常常把窗玻璃擦乾淨，那時我的睡眠也沉，半夜不會醒來看窗上的風景。這兩年，年事已高，擦不動了，便請人每年來擦兩次。乾淨的玻璃上，風景毫無遮攔地呈現出來，在現今總是淺眠的我看來，看著看著也有「霧濕樓台，月迷津渡」的詩意，和白居易的「花非花，霧非霧」的迷濛。

失眠 的夜晚，望著窗景，常想起一些憂愁的心事，譬如：女兒的去世，先生攝護腺癌的轉移。不免感嘆，又想到臺靜農先生說的：「人生實難，大道多歧」。（寄自德州 ）