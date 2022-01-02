吳孟芸∕圖

01.

2020，可謂地獄之年，死神用病毒結成大網，在世間一路狂捕人命。相比他國驚悚的新冠死亡率，中國的抗疫效果可圈可點。有人說是因為「怕死」，不需政府三令五申，中國人就能自覺禁足隔離，因此得以自保。生於多難之邦，我們確實有著與生俱來的憂患意識，避凶趨吉早已成為骨子裡的本能。

或許是因為現世主義傳統的文化，對死亡缺乏心靈安頓的觀照，我們漢民族向來諱談生死。「死」彷彿就是遠處一個詭異的深淵，對它哪怕稍一凝視都會讓人心驚肉跳、頭暈目眩。儘管死是人生的必達終點，走向死亡是每個人的既定路線，可我們寧願戴著眼罩行路，對「死」掩目不見，閉口不談。「未知生，焉知死」便是我們回避死亡話題的最好藉口，因此可以歲月無憂，內心無擾。

德國 存在主義大師海德格指出：「向死而生」，才是人本真的存在方式。我們從出生起，就進入了死亡的倒數計時，我們一邊生長，一邊走向死亡。海氏把死亡再細分成「死」和「亡故」。生理死亡，即生命的終點稱為「亡故」；而「死」，則是人從出生到「亡故」的全過程。本質上，「活著」就是一個「死著」的過程，而在我們的漢語字典中，「活著」是常用詞，「死著」卻不存在。生存和死亡本是同一件事的兩面，因為恐懼，我們遮蔽了死亡那一面，只彰顯生存。

人來到這個世界，命運造化不同，無論富貴還是貧窮，是死於非命，或是壽終正寢，都沒有先知為我們提前劇透，只有死的結局已被保證。

浮生既然如此虛無，朝生而暮死，那活著是否必要？法國哲人蒙田解釋說：生命之神為了不讓人迫不及待地去死，有意給死加了些苦味，並給生加了點甜味，讓它們保持平衡，使人沉著理智，既不逃避生，也不躲避死。

但在中國人的意識中，死，是苦毒的禁忌；生，則是不明就裡的理所當然。正如《西藏生死書》裡所說：「我們是一個沒有死亡準備的民族」。我們一生對死亡的瞭解，大多是通過對各類駭人「事件」的觀察。地震、車禍 、病故，在各種天災人禍的死亡中，殘破的肢體、肝腦塗地、掙紮和死不瞑目，都在惡化著我們的觀感。在我們的意識裡，「死」總是作為惡性「事件」而恐怖地存在著，我們只是心驚肉跳的旁觀者，除了慶幸自己不是死的那個人之外，「死」作為被觀察的「外物」，一直沒有引起我們對自身生命正在「死著」的覺醒。我們下意識地過著來日方長的人生，失去了存在的珍貴感，變得庸碌、計較和瑣碎。

固然，道理上我們也知道生命有限，但硬是低頭把人生過成了「生命永恆」的模樣。我們日出而作，日落而息，渾渾噩噩，打發光陰，彷彿時光取之不盡，用之不竭。直到不知不覺中行到了生命的盡頭，站在死亡深淵的邊上打晃，但糟糕的是，對於死，我們全然沒有準備。於是，我們驚恐萬狀、哭天搶地、胡亂地抓取任何一根貌似的稻草。然而，不管如何不捨，我們終將沉入死亡的深潭，萬劫不復。

「我們活得似乎永遠不會死，我們死得好像從來沒活過。」英國女作家萊辛如是說。

02.

人生若寄，朝生而夕滅，該如何度過，才算不負這短暫的一生？

「先行到死」是海德格給出的人生建議，即人應先從死亡出發，逆向思考人生，做出自己的行動選擇。海氏認為，能夠「先行到死」並「向死而生」的，是本真的存在；回避死亡，沉淪在世，渾渾噩噩，人云亦云的，則是非本真的存在。在生命中，只有讓死亡永遠「在場」，人才能保持清醒，不蹉跎歲月，不隨波逐流，對自己如何在世上走一遭，做出明智無悔的選擇。

什麼是明智無悔的選擇？讓我們「先行到死」，設想自己臨終前回首往事時，是否會為自己此生的選擇而感到欣慰和滿足。固然，發家致富、著書立說、發明創造、挑戰極限，皆可能讓人志滿意得。但是，終極的拷問卻是：你是否因為這樣的選擇而獲得了完滿的生命體驗？

陽壽將盡，功名利祿皆為身外之物，唯有風吹雨打的人生故事，才是一個人真正的財富。此生，他沒有在安全模式下，過著千篇一律的日子，他拚過也頹過，愛過也喪過，他登上過山峰，也曾跌落穀底。貓有九命，人只一生，他活得千迴百轉，迴腸蕩氣，他活透了他的生命，縱使即刻歸於塵土，也將死而無憾。

進化心理學指出，人所有的恐懼都源於其原初的生存本能，即對死亡的恐懼。人皆畏死，但對死亡認識的刻意規避和擱置，強化了我們族群重生惡死的群體偏好，保命哲學帶來的是普遍的膽怯和平庸，年輕人循規蹈矩，中年人得過且過，老年人一心求壽。風險厭惡型的社會波瀾不驚，卻溫吞吞地缺乏生氣。

蘇格拉底說：「未經審視的人生不值得過」，只有時間長度沒有精神厚度的人生也不值得過。神龜雖壽，但牠一動不動，雖生猶死的百年壽命，不過是生命在物理上的苟延殘喘而已。惜命如金的人，精神必定被死亡綁架和奴役，靈魂匍匐於地，不敢仰望蒼穹，何來活力與創造力？

03.

西方主流宗教讓人相信，死亡並不是永恆地關上了大門，而是敞開了另一道通向永生之門。宗教給人以「彼岸」的承諾，因而淡化了教徒的死亡恐懼。

我們不乏多元的宗教信仰，卻難敵世俗「強文化」對人心的浸淫。不捨「此岸」的族群，如何消解死亡的焦慮？歷史上儒家曾指出兩條路：傳宗接代和「三不朽」。儒家認為，雖然人的生命有限，但通過傳宗接代，自己的血脈可以世代相傳，生生不息。此外，立德、立功、立言，人若在這三方面有所作為，便可超越有限，抵達不朽。也就是說，人生前若能在道德、事功和著述上有所建樹，雖死，其聲名可以傳世，永遠活在思想文化的傳承裡。

安於平淡的人，懵懵懂懂間似乎接受了人生本虛無的天啟，既然是被動地被拋入人世，轟轟烈烈一生是活，渾渾噩噩一生也是活。螻蟻尚且貪生，在傳宗接代中做個接力棒，也算盡了人生的義務。好死不如賴活著，倒也有一種解除了意義壓迫的輕鬆與自在。

不甘平庸的人，則個個如同焦慮載重車。成就「三不朽」的門檻太高，香車豪宅、名校名企，這類「成功人士」的標籤，便成了萬眾一心的奮鬥目標。在同質化的競爭壓力下，照樣板活，按攻略走的人生像一盤無聊的棋局，早已失去了生命的有機形態。

而立言，則是文人學士們的夢想，也是夢魘。「歷史上見」這個魔咒，驅使著多少學人青燈黃卷，經年累月地閉門造車。終其一生，追求的也不過是死後能「活在書架上」。然而，「風流總被雨打風吹去」，再多的文辭筆墨，也難經時間的大浪淘沙，缺乏生命體悟的書寫，速來的，也將速朽。

難道我們活在今生的意義，就是為了成就身後的不朽？這聽上去無異於一場虛妄的詭局。作家張抗抗曾描寫一隻海龜，為了追逐吊在眼前卻永遠搆不到的香蕉，聚精會神地向前爬著，以致物我俱忘。而吊在我們前面的，是那張進入「不朽」的入場券，我們死盯著它，把當下的人生活成了過眼雲煙。

關於生命意識，哲學教授鄧曉芒指出，中國人通常把個人生命看作一種手段，用一生去達到某個目的；西方人則一般把個人的一生當作目的，看作是一種值得追求的快樂。

對中國人來說，生命似乎是一種可以拿去質押的資產，用它去換取各種燃眉之急。我們生存的時日，部分用來安身立業，部分用來報答父母，部分用來養兒育女，我們用生命盡著各種義務，扮演著除了自己以外的各種角色，而我們個體生命綻放的要求，卻被冷落在角落，委屈得像個侍女。

尼采說，每一個不曾起舞的日子，都是對生命的辜負。

我們聞雞起舞，勤勞刻苦，卻滿是對生命的辜負。細思極恐，我們這一生，忙忙碌碌，行色匆匆，有多少時間是活在當下，活在自己獨特的生命體驗中？我們埋頭趕路，心無旁騖，良辰美景不足以駐足，不公不義也不值得抗爭，總想著犧牲當下以成就明天，但扎心的是，明天和意外永遠不知哪個會先來。

海德格之所以用對「死」的省察來激發人們對「生」的關注，是因為他明白，人之利用有限生命追求無限貪欲的傾向，遠遠超過其對自身生命綻放的追求，不在認識上把人逼進絕境，人就無法覺醒。（上）（寄自賓州 ）