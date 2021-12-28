倩華／圖

我小時候，母親很喜歡講故事，因為她喜歡回憶。她最喜歡回憶的片段，是三年困難時期。但她說起過去，語氣不像是在訴苦，而是某種難忘的懷舊。

她說，那時沒有糧食，後來父親外調，他們終於有了一小塊地，就種土豆。一心盼著土豆豐收了，能吃飽飯。但土豆卻在一個晚上不翼而飛了。於是當時三歲哥哥說：媽媽，要是把土豆種到向日葵上面，小偷就偷不去了。

媽媽每次說到這裡就笑，笑得眼淚快要流出來。然後她總要補充一句：他以為小偷都長得和他一樣高，他搆不著，小偷也搆不著。

這其實是一個心酸的故事，但我媽媽講起來卻是甜蜜的。她的甜蜜來自於對孩子童年的回憶。她的回憶細膩而靈動，好像是一個寶囊，一掏一大把。

即使孩子做的事情不太可愛，但對母親來說也是可愛而可笑的。有一次講她回娘家，一大家子人要照相，哥哥不知為什麼哭起來，不僅哭，還在地上打滾，把一件新衣服弄得皺巴巴的。

那天還下著雨，母親說。新衣服後面都是泥印子，我去抱他，他不肯起來，抓得我衣服上也都是泥。母親一邊這樣說著，一邊繼續吃飯。她那時只有四十多歲，喜歡穿月白色的背心。那時她就喜歡憶舊了。那時我坐在母親對面，覺得母親很老了。而我現在的年齡比母親當年還大幾歲。

我看過母親說的那張照片。大概有二、三十口人，有姥姥、姥爺、舅媽、姨媽一大家子。母親穿著涼鞋長褲，微微籠肩的短袖衫，燙著《羅馬假日》裡赫本那樣的捲髮，懷裡抱著哥哥，哥哥臉上好像還有淚痕。

我常回憶起中山路的那套房子，人們叫一單挑，兩個臥房，中間是細長的走廊。我住的小間裡，有一張大床，靠窗是一張桌子，叫一頭沉，一邊有一排抽屜，一共七個，打橫的是一個長抽屜，桌子的那一邊是書架。牆角有一張小茶几，上面擺著老式收音機，那台收音機右上方有一個小燈。每次打開收音機，小燈就閃閃亮。

媽媽說，收音機還新的時候，每次打開都有兩張布幕從小燈中間拉開，布幕是深綠色天鵝絨，後來布幕不動了，也不知道為何不工作了。

還好，收音機一直是好用的。媽又說。那台收音機是當時商店裡最貴的，品質真好。跟著他們走了很多地方，每次搬家都帶著它。那台收音機什麼地方都去過。

它還坐過馬車。母親說。

那是一段漂泊的日子。我們從哈爾濱出發，先到北安的鳳凰山，又到呼瑪的興安，然後回到呼瑪，再回到哈爾濱，在四年時間裡。不論在什麼地方，我們都把收音機放在櫃子上，櫃子是兩個長方形木箱子摞起來的。收音機是我們家的重要資產。

我喜歡聽評書，聽小喇叭節目，聽電影 剪輯。那時候的電影是聽的，不是看的。我最喜歡聽《葉塞尼亞》。

母親常坐在窗前桌上，讀書或看報紙。我們訂了很多雜誌，有《藝術世界》《外國文學》，還有《化石》。有時家裡人少，不用擺上靠邊站，我們就在一頭沉上吃飯。

靠邊站是一款圓桌，下面的腿可以縮回去，縮回腿的圓桌折起來，就是一塊圓木板，可以靠牆站著，省地方。晚飯時打開它，一家人就可以圍桌吃飯了。

但我們有多少時候一家人圍桌吃飯呢？好像並不多。更多的時候，我們就在一頭沉上吃飯。母親穿著月白色的背心、黑色百褶裙，她總有許多回憶、許多往事要講，從她小時候如何弄瓦，如何纏著外公要去讀書，如何賣年畫。媽媽很得意，因為她是姥爺的上眼皮，從小就受寵愛。

媽還愛玩，有時我們吃豬蹄，她會將骨頭一個一個豎起來，按照大小排號，一邊排一邊說，它們就像小人兒。一排排小人兒站在飯桌上，好像一個遊戲場。我們也不忙著收拾殘羹剩飯，隨意擺成各種形狀，母親一邊擺一邊笑。

看這個多像小豬頭，她說。長得胖胖的。她格外喜歡小骨頭，她把小骨頭排在最前面。按大小個排隊。她說。

我經常覺得母親像一個孩子，她什麼都能當玩具。她自己也這麼說，媽一輩子都沒長立事牙，一輩子都只有二十八顆牙。人人都說我像母親，長得像，脾氣像，性情也像，但我上初中就長了立事牙。長立事牙的時候我哭了一場，好像我背叛了母親。

哭什麼，說明你長大了。母親說。

母親有一口好牙，潔白，結實，但門牙中間有縫隙，有人說這樣的牙漏財，但母親並不管漏財與否。母親結實的牙什麼都能吃，她特別喜歡吃黃瓜。

媽媽吃飯特別香。她喜歡吃黃米飯，吃黃米飯加一勺白油、一勺白糖，又糯又甜又香。每次吃黃米飯，媽媽都囑咐我要慢慢吃，因為黃米涼得慢，她還會講一個小偷著急吃黃米飯而燙壞胃腸的故事。

我越長越不像母親，不僅是有了三十二顆牙，而且眉毛也不像，眼睛也不像了。有一段時間，親戚們說我越來越像父親，母親長著平眉，而父親長著劍眉，劍眉的人有凌厲之氣，與母親的平和沖淡不同。好像應合了這兩道眉，我的脾氣大起來，我開始有了是非觀，要分清楚什麼是我的，什麼是別人的。

什麼都是大家的。母親說。誰用得好就是誰的，誰需要就是誰的。

可我不幹。媽說我越來越矯情，而且開始有意識地背叛她。

比如說打牌。媽是打牌訓練班，誰最小最開始打牌，誰就跟媽搭架子，一旦打好了，就從媽這裡畢業，跟別人搭架子。我最小，一直跟媽媽搭架子，但有一天我不想跟媽一對子了，媽很失落。

連你都不跟我一夥兒了嗎？媽說，驚訝地瞪大眼。

瞪大眼這件事我只見媽做過這一次。媽從來都是處變不驚的。那一次，我有點內疚，我不該拋棄媽。想想看，她可從來沒有贏過，她一直都跟打得最爛的那個人一夥兒。

我一直不知道媽的牌打得好不好，她總是輸家，但她從來沒有抱怨過，即使是像我這樣的小夥伴。

牌不好，你看我這一手牌，紅領巾，最大的是個十，連小人都沒有。媽總是這樣說。她這樣說時我就心安，好像我打得有多好。

我開始學打牌時，一隻手只能抓住五張牌，抓滿了五張就扣在桌子上，再抓五張，然後跑到另一間房，在床上擺好了，才能回來繼續打牌，那時我五歲。

我後來很少在打牌中得到輸贏的樂趣。我甘居中游，一般都是渾水摸魚，只要不是當娘娘，能逃出最後一名，我就滿心歡喜，也不力爭去做大王。有時牌很好，也不著急出牌。當我意識到這一點，有點驚訝，我想這大概源於我師傅、我的啟蒙老師——我媽媽。

我也不記得媽在什麼事情上爭強好勝過。聽她的同事說，媽是模範工作者，是校長，是好老師，我從來沒有看她有凌人之氣，甚至她是軟弱的，在家裡，她是順從的兒媳、妻子和母親。她有時不快樂，但她的天性好像讓她很快就忘記了不快樂。

有一段時間，我去學氣功、冥想和靜坐。回家教了母親。母親按照我說的坐好了，然後就笑，笑得東倒西歪。本來一本正經的我，實在教不下去，就有些氣，但母親見我生氣就更加好笑，笑得流出眼淚。我見母親笑得如此，就釋然了，再也不教她。學氣功是為了健身 ，是為那些心中有怨恨的人作化解，母親哪裡有什麼怨恨，她見了誰都笑，她根本不需要學的。

像大多數人一樣，我曾經走過一段追名逐利的道路，大學畢業後成家，要買房，要投資 教育，要帶大孩子，要評職稱。對這些，母親都有不解，她愛說的是供給制。

我工作幾年之後，改為周末兩天休息，我回家跟媽說，媽很驚訝。她說，休息那麼多幹什麼？我們那時，都是八小時學習，八小時工作，八小時生活。我說，那什麼時候睡覺呢？這根本就不合理嘛。母親就笑，好像因為不能回答我而產生歉意。

時代變了，再也不是她的時代，我們的時代裡沒有供給制，我們要為生計奔波，這是我與母親最大的不同。如今，我需要為自己和孩子存錢。存錢這個簡單的動詞，讓理想主義的人生不再存在，然而母親的理想主義人生卻一直存在著，對富裕她從不要求，也不羨慕，對貧窮她出手相助，至於她自己，好像對窮富沒有概念，有吃有喝有睡覺的地方，她就很心滿意足。

我常常想起母親。秋天的黃昏，做一大碗豆角，我們圍著桌子吃飯，豆角吃得差不多，下面都是圓圓的豆子，特別綿軟的豆子，那些豆子都是有名兒的，母親愛說它們的名兒，她說起這些名字，好像都是她的小孩，勾勾黃、家雀蛋、白架豆、一點紅……她還會做些不一樣的米飯，飯豆放在米飯鍋裡蒸，媽就很快樂。我放學一回家，母親就從廚房伸出頭說，今天吃大芸豆飯。

其實別人家也有這種飯的，他們說豆飯。但母親不是這樣說的，她說得特別好聽。聽媽叫飯的名字，就已經聞到香味。

大芸豆飯。多好聽的名字，我已經好多年沒有吃過了。（寄自加拿大）