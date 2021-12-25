吳孟芸／圖

老宅主臥室坐東南角，早上的太陽把牆壁曬得暖烘烘，到了下午，窗簾拉起，放光線進來，老檜木地板琥珀紅的光影，像被他經年把玩的老玉件般，溫潤透亮；窗外那株葫蘆竹，葉片上翻下搧，把樟樹的淡、七里香的濃，混著一起撩進來。我走進屋子，深吸口氣，這是他喜歡的味道，他還在時，屋子裡總是溫暖的。

月前，我接到越洋電話，「他留下好多文件在老宅，妳何時回來整理？」

老宅是我與他開車胡逛時看到的。那幾年，他愛拉我一起去澄清湖晨運，喝麥當勞咖啡，講生意事，還有他的心緒。我對老宅一見鍾情，他便衝動地買下。隔了幾年，為了讓我搬回來同住，他大手筆地花了等同買價的金額把老宅改造一番。那不把錢當錢恣意任性地花，如同中了樂透一般；那股千金散盡還復來的霸氣，彷彿只當自己還是二十郎當的年輕人。他迷失在當時「台灣錢淹腳目」的氛圍裡，覺得錢再賺一定有，卻忘了自己其實年過花甲，賺錢的能力如逝去的青春，已大大遞減了。

回老宅整理，才發現，當年裝潢的錢很大一部分是花在細緻木作上；雕花壁櫃、實木抽屜中，藏著明格暗櫃。那時節的人，不太相信銀行保險箱，比較喜歡自己藏，於是設計了許多壁中櫃、櫃中屜、屜中格；幫自己的寶貝留個狡兔三窟，好叫小偷找不到；時日一久，自己反而忘了東西放在哪兒。

我坐在琥珀地板上，身邊是櫃子裡清出的一袋袋泛黃文件，受潮的紙張帶出微塵，飄在午後斜入的光影中，如在老電影院 裡，看著膠片重播歷史。這一袋是借貸的歷史，幾封舊款直式信紙撫平後，褪色筆跡娓娓道來：「表叔尊鑒：去年承蒙借款無任感激。我們的生意漸有起色，唯因（原因種種）懇請您再寬限展延半年，屆時必當連本帶利一併歸還。」這些算好的，至少還很客氣地來信。有些人直接就放倒，徒留一袋子借據、本票、退票、芭樂票，竟然有這麼多！欠錢的永遠比幫忙的人還理直氣壯，借錢時的那張臉，賴帳時都不要了。大部分的借據我都不知道，但有一張本票金額很大，是他的那位所謂多年好友的富二代，明明說好家裡土地賣了就還錢，但賣了地卻躲到美國去。我陪著他去討債，這才發現，所謂借條，真要以法律進行追討是多麼薄弱！看那一家人照樣住豪宅坐頭等艙，卻凶巴巴地不認帳，弄得他反倒像個乞兒一樣喏喏地說不出話來，而一旁的我竟無能為力。

孩子們總是手心朝上，很少考慮到家裡的錢如何來的、夠不夠用、還有多少。他總是對我媽說：「孩子顧好就好，錢我來管。」他張開雙臂護著一家人生活無憂、吃用無虞。那時他跟人合夥創業，常常一周見不到一面，但只要回家，進門第一句必問：「孩子在哪裡？」他的愛，一直都在，我們收得理所當然，卻毫無關心。

待他生意結束，已是靠銀行貸款在過日子，卻還瞞著我們。巨大壓力下，他得了憂鬱症 ，不說話了，每天伏案刻字，連同心緒和自尊，張張藏進暗櫃裡。另一個紙袋裡，疊著他跟自己過不去的情緒。那時期，他常給出不同版本的遺囑，這間老宅，昨天送給弟弟，今天留給妹妹，還要每個人保密，「我只留給你，別說出去。」他那是想拿老宅換弟弟妹妹回來住嗎？愛熱鬧的他，面對人去屋空，何等孤寂！陽光也曬不暖一院子的冷落。

遺囑中，唯一不變的是後事處理，交代給弟弟們，「不插管、不急救、不電擊、不發訃聞、不公祭、不埋葬，只要火化後樹葬。」一貫不麻煩別人的心態，多麼瀟灑。那時我在異鄉創業，忙得幾乎六親不認，午夜夢迴，偶爾會自欺欺人地說：「我沒忘了他，只是沒時間打電話而已。」而他忘了我嗎？所以唯獨我，沒有收過任何信或遺囑？

意外發現，袋子裡有一封「情書」，信是晚年寫的，描述的時光卻是兩人初相識時，語氣溫馨黏膩，一貫他撒嬌時的樣子。我讀著笑開了，大聲呼喚：「老媽，快來看妳的情書喲！」

這時，大袋子的夾縫裡，又抖出一張小卡片，粉紅淡藍印花還帶香味的，上面娟秀的筆跡寫著：「親愛的，你身體還好嗎？要健健康康的，要快樂喔！想你喲！」

這是什麼？他外面的情人？

老媽慢步踱進屋，我來不及藏起那張粉色卡片，只好問她，可知道寫卡片的是何人？

「那是他女朋友寫給他的啦。還有好幾張，我都丟了。」語氣中有股悻悻然的酸味。

我想起那個事件。

有個下午我正開會中，緊急電話進來，「他跑不見啦！屋內找不到，電話也不接，管理員說四點多看他出大門，好像去運動。」那是台灣清晨時。他們到台北的弟弟家小住，外傭睡醒不見他蹤影，遍尋不得，只好打電話向美國的我求救。

我試著打他手機，他倒是接了，「妳等等我，我正要去搭高鐵，馬上就回高雄了。」他是在跟誰說話呢？那麼溫柔寵溺的語氣，有一種遙遠的熟悉。

那幾年他已漸趨沉默，言寡聲啞。我有多久沒好好聽他說話了。他還知道搭高鐵回高雄，但卻認不出我的聲音。當我覺得他的聲音陌生時，他也不記得我了。他一直希望小孩都在眼前不遠遊，而我卻漂流海外。我因害怕他的情緒壓力而逃避，卻不知我的逃離更加劇他的憂鬱。我曾是他的最疼最愛最寵無話不說的對象。在我離開後，他的憂鬱煩惱都與何人說？

老媽忽又莞爾：「那是俱樂部SPA裡的洪小姐啦。以前他每個禮拜都要去按摩一次，他給小費一向大方，所以很受歡迎。後來，就少去囉。」老媽臉上好氣又好笑的神情，那是一個懂得他、任他過日子的妻子。

卡片上說：「你要健健康康的，要快樂喔！」我彷彿看到一個臉圓圓、笑咪咪的女人跟他說著話，她應該不會太年輕，年輕的女孩通常不懂得哄人。她是他的紅粉知己，她以手放鬆他緊繃的肩頸，以傾聽安慰他焦躁的情緒；她是他的心理醫生，任他把不快樂的情緒倒給她。如此每周一次。我沒照顧到他，他自己卻找到一個比我還好的替身。為此，我很感謝那個女人。

只是，他忘記我了。

老媽忽然想到了什麼：「那個床頭櫃後面，好像還有一個暗櫃。」我趴到床底下，按開板子，拉出一個紙袋，裝的是八○年代我在美國讀書時寫的家書。十數張郵簡上，我叨叨絮絮的無非都是美國的日常，菜價貴啦天氣冷啦想吃溫州大餛飩啦……，他卻當寶貝一樣，收藏得好好的。再翻下去，卻是一些寫給我卻沒寄出的信。

「想我十七歲時孤身來台，成家立業……多年來兢兢業業，把四個小孩養大。現在年事已高，人生一無牽掛，唯一想念的，就是在美國的妳。」

「妳們都好嗎？看不到妳實在很想念，不知何時，才能再看到妳呢？」

「我現在身體為多種病症所苦，尤其困擾的是憂鬱症，夜夜不能眠，全靠藥劑。」

字字句句，落筆多在夜半二、三點，他可是為了我，思念成疾？我彷彿看到臉色蒼白為失眠所苦的他，半夜裡走來走去，一肚子思念憂愁卻無人可訴，也不敢打電話打擾我，只好趴在案頭，寫滿一張張對我的思念，然後藏在最深的暗櫃裡。他的白天給了藥物，混沌自己，逃離世俗煩惱，而把夜半清醒時間都用來想我了。

原來，他沒忘記我。

當年他構建暗櫃，冥冥中有潛意識的表徵，為的是暗藏心緒；一格藏顛簸，一格藏苦楚，一格藏責任，而最深的那格，放滿無盡的愛與思念，只保留給他的前世情人。

老宅午後，日光曖曖，溫暖綿長，如他的愛。我把信帶走，存在我心裡，那個專屬於他的暗櫃裡。（寄自加州 ）