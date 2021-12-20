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曬冬

謝飛鵬

別的地方曬秋，而我們這裡則有曬冬的習俗。

我們的村莊在贛北的九嶺山上，因為地勢較高，從下面仰望，雲霧繚繞，彷彿在雲端。不過到了上面，則是另一番景象。平整的地勢有如一個狹長的盆地，而周邊的山頭都是矮矮的，陽光非常充足。特別是到了冬天，可能是地勢高些，離天近些，明晃晃的冬陽照在身上，使人感到山上的冬天格外暖和。

清晨，公雞的啼叫聲還沒有息落，太陽便透過薄薄的霧靄，照射著低緩的山坡和疏疏朗朗的房屋。村莊漸漸甦醒了，人們也陸陸續續起來了。婦女忙著做早飯，男人去地裡打早工，老人們提著小火籠坐在牆壁下悠然地曬太陽。而小孩子則背著書包上學去了，家裡的小狗把他送到村口，直到他的影子消失在冬陽深處，小狗才搖著尾巴一路嗅著回來，陽光照得牠的毛髮閃閃發亮。

白天山上山下氣溫差不多，到了晚上山上就冷多了，這也是我們感到冬陽格外溫暖的原因吧。俗話說：「高山的雪，平地的霜」。我們山上霜期比山下來得遲，到了冬天雖然晚上很冷，但也只是露水很重，很少下霜。這也給我們帶來很多好處，過了霜降，山下很多不耐霜凍的蔬菜都沒有了，而我們山上的蔬菜依舊長勢很好。加之晝夜溫差大，露水重，山上的菜蔬更好吃。同樣的蘿蔔、青菜、紅薯，山上種的比山下的更甜、更脆。還有辣椒，果大肉厚，辣中帶著一點微甜，尤為好吃。

這些菜蔬一時吃不完，就曬乾存起來，我們把這叫做「曬冬」。每年到了冬天，村裡人便把蘿蔔、青菜弄來洗乾淨，切成蘿蔔條，做成醃菜。把紅薯挖起，用來磨成薯粉。把辣椒一串一串穿好，掛在屋簷下。為了把這些東西曬乾，大家把曬箕擺在屋坪裡，一床一床鋪開。把篾箕、盤箕、米篩都拿出來，擱在坪外的木架上，或是乾脆放到屋頂上。醃菜、蘿蔔條、薯粉還有辣椒等，都放到裡面曬乾。在暖暖的冬陽裡，這家曬著雪白的薯粉，那家澄黃的蘿蔔條，上屋曬著褐黑的醃菜，下屋曬著火紅的辣椒……一個個曬冬的場面，無比地熱烈而美麗。

除了這些東西，場面最大的是曬豆結。豆結是我們這裡的特產，是用大米和蕎麥做的，因其形如小蟲捲曲之狀，故名「結」。打豆結時，先把大米、蕎麥按一定比例混在一起，用水浸泡發脹磨成漿，將漿在鍋裡攤成餅，待冷卻後再將餅切成一絲一絲的，像是粉條，放到陽光下曬得乾乾的存了起來。豆結一次要打很多，因此要用曬箕來曬。一床曬箕可以曬一擔東西，有的人家甚至把一年的豆結都打好，放了三、四床曬箕，把整個屋坪都擺滿了。在溫暖的冬陽下，白裡帶著微褐的豆結顯得格外養眼，看上去十分舒服。

因為山上陽光充盈，這些東西曬得特別乾，吃起來特別爽朗。豆結軟而不糊，油而不膩，可以用來當早餐。來了客人，如果放點精肉或是煎個荷包蛋一起煮，味道就更加醇厚鮮美，吃得客人嘖嘖讚嘆。薯粉可以做苕子，也是我們那裡的一道美食。至於醃菜、蘿蔔條、辣椒醬等東西，存了起來，一年四季都可以吃。

當然，最舒服的是人坐在屋簷下曬太陽了。冬天的陽光雖然明晃晃的，但一點也不刺眼，照在身上特別舒服。雙手籠入袖中，口中呵出的熱氣在陽光裡蒸騰，印照在牆壁上，一縷縷的，特別清晰。不過，這樣的美好享受無法太久，身上曬暖和後，農人們便要去幹活了。（寄自江西）

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