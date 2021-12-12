哈尼族的千年天梯（上）

村寨上方是森林，下方千百級梯田順山坡傾瀉而下。（李丁．圖片提供）

世界各地山區，只要有人類棲身繁衍，梯田是綿延不絕的山脈之上最為常見的景觀。不同類型梯田各有千秋，凝聚著不同民族的智慧。雲南元陽梯田是我們見過的最氣象萬千、最精耕細作、最令人感動的大地雕刻藝術，其森林、村寨、梯田和水系四度同構的良性農業生態系統，是其他地區許多梯田無可比擬的。

我們在春耕放水季節去元陽，從昆明出發，穿越雲貴高原和橫斷山脈的分界線哀牢山和與之相伴而行的紅河，到達靠近越南邊境 的元陽老街已是日落西山。縣城平壩居民多是漢人，弱小族群退而求其次向大山遷徙。城外山高谷深溝壑縱橫，河谷和低山區分散著壯族、傣族村寨。山路在大山的皺摺裡盤旋，攀升到海拔一千二百公尺的山腰，是彝族、哈尼族棲息地。再往高處是寒冷的高山區，有苗族、瑤族和苦聰族定居。

古代氐羌系原始族群曾遊牧於青藏高原，因為戰爭，開始向南長達數個世紀波瀾壯闊的遷徙。一些部落灑落到雲貴高原的大山深壑間，蛻變成十幾個農業民族。隋唐時期，一個氐羌部落支系在紅河南岸哀牢山上定居，成為哈尼族的先民，由狩獵採集轉而修築梯田，成為稻作民族。哈尼族傾注了一代代人的心力，以驚人的智慧、勇氣和毅力，開墾的梯田布滿整個高山與河谷。它是自然和人類共同雕琢千年的大地藝術，是哈尼人奉獻給世界的奇蹟。

站在紅河東岸山上，雲海時聚時散的間隙，能看到深深下切的谷底，細若游絲的紅河穿行在岩石裸露的巨大山巒間。元陽縣境內幾乎全是崇山峻嶺，十七萬畝梯田都修築在山坡上，是紅河哈尼梯田的核心區，是中國梯田的傑出代表。哈尼人頑強抗爭，創造了輝煌的山地稻作文明，2013年「元陽梯田農耕文化景觀」入選世界遺產。宋朝詩人范成大曾遊歷於此並記載：「仰坡嶺板之上，溝壑之間，漫山遍野皆為田，層層而上至於頂，名梯田。」這是第一次用「梯田」命名這種耕種方式。

日出時分的多依樹梯田，日落時分的老虎嘴梯田，一幅幅美妙絕倫的人與大地舞蹈的圖畫，讓我們第一次感到人造的風景也可以與自然相媲美。

我們住宿在半山旅館，次日天未亮就出發，去多依樹等待日出。站在觀景台俯瞰，面對的絕對是人間奇蹟，令人不由自主地屏氣凝神。多依樹三面臨山，一面墜入山谷，籠罩在霧靄之中猶如一個大海灣。十幾個村寨的幾萬畝梯田從二千多公尺的山上一直延伸到深深的河谷，依著山勢蜿蜒屈伸，把幾座山體連接在一起。霧鎖梯田，仰望如天梯般沿著山坡直上雲天。俯瞰層層疊疊的梯田由山頂、山肩、山脊綿延嵌入深深的河谷，多達三千多級，大氣磅礡地盈滿天地之間。

一輪紅日在期盼中慢慢爬上山頭，霎時紅霞滿天，兩山之間廣闊的地域由灰變白。梯田漸漸染上玫瑰色，水晶般閃亮。梯田的田埂密如織網，遠處有莊稼漢子操著犁把，用鞭子趕著低頭拖犁的水牛，在梯田中划出一道道泥浪。山高谷深，人在其間似滄海一粟。多數水田已經三次犁田、三次耙田，灌滿了水，每一片田地就是一面鏡子。層層疊疊的萬千面鏡子鑲嵌大地，隨著光線變化著明暗色彩，水光交錯。梯田婀娜的曲線在朝霞與晨霧的繚繞間無窮盡地延伸向遠方，靜默凝視中，在千百梯級的遞進和迂曲之間，感受到大地的脈動和韻律。坐落其間的哈尼族彝族山寨被雲霧掩映得如詩如畫。多麼波瀾壯闊的大地雕塑 ，讓人在俯瞰和仰視間丈量它的廣袤遼闊！

我們既得隴，復望蜀，已經被盈滿視野的多依樹梯田迷醉，又去壩達梯田參觀，去老虎嘴梯田等待落日。從一片梯田到另一片梯田，要沿著山梁走幾十公里鄉間公路。老虎嘴有六千畝梯田，從四面向谷底延伸，宛若一口巨大的鍋。據說遠觀其頂部猶如一匹揚蹄奮疾的駿馬，可惜我眼拙看不出來。夕陽好像無數纖細光亮的小腳丫在水面上跳躍，梯田沐浴在淡淡金色的夕暉裡，每塊水田閃爍如幻影，在斜陽和晚霞的映照下，如錦似畫。

印度洋東移的暖濕氣流在高峻的哀牢山區受阻，停滯在山巒間，帶來豐沛的降雨和壯觀的雲海，滋潤著哀牢山中幾十萬畝梯田。哈尼梯田是與人的生命和生存真正相連的創造，讓我們震撼和感動，語言黯然失色，描繪貧乏無力。所幸無需專業相機和攝影技巧，普通人等待日出日落，也能用鏡頭記錄下一層層天梯璀璨的曲線和光影，記錄下梯田倒映著藍天青山、朝霞夕照，在光影、雲霧變化中的不同意境的美。希望有機會再來看夏天秧苗青蔥，秋日稻穀金黃，欣賞元陽梯田的另一種風采。

哈尼村落以「萬千明鏡映炊煙」的獨特景觀，被選為中國最美鄉村古鎮第二名。我們走訪了壩達哈尼村寨，農舍順著山勢建在半山腰向陽山坡，房前屋後種植玉米棕櫚茶葉等。村寨上方是茂密森林，提供水源、薪炭、狩獵採集。村寨下方千百級梯田順山坡傾瀉而下。森林、村寨，梯田由泉水串聯，緊密相連。水是血液，是命根子，水以特別方式川流於循環系統中：高山茂密的森林養蓄了溪流水潭，水被引入盤山而下的溝渠，流入村寨，流進梯田。梯田水溝縱橫，泉水順著一丘丘梯田由上而下，依山形流轉，好像無數纖巧的瀑布，將梯田盈滿，最終匯入谷底的江河湖泊。水汽再蒸發升空，化為雲霧雨水，儲存於青山森林。垃圾截留在梯田，天然淨化增加肥力，形成完善的生態環境系統。2010年西南遭遇百年不遇的大旱，人畜飲水都困難，哀牢山梯田依然水波蕩漾。這種立體的空中農耕場景是人類與自然和諧共處最好的表達。（上）（寄自喬治亞州）