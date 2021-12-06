教完書開車回家的路上，從遠處看去，家裡的燈是暗的，先生還沒回來。9:30的夜，沒有燈光、沒有溫暖，我多繞市區幾圈後才開車回家。面對新婚家具、紅色擺飾和新的穿衣鏡，閃閃發亮的鏡子裡映照著我黯淡消沉的臉龐。

先生正全力衝刺事業，他忙碌一天歸來，攤開設計圖紙興奮地述說台灣工廠、美國汽車公司的業務進展，我成了最佳聽眾。衝突的引線即將點燃，我點頭抿嘴壓抑著火焰，最終火苗被洗澡水聲和夜裡的打呼聲掩熄。

終於，我找到不用上班的空檔告訴先生，他的天平失衡，工作覆蓋了婚姻，我們沒有時間相處、說話，更別提談心了。「從今而後，我們將以堅貞不移的信心，彼此扶持走向美麗新世界。」燙金的婚姻誓詞已顯得蒼白無力。

理工男的先生不明白問題的嚴重性，我只好製作一個表格，要他回家簽到，以數據與他溝通。將他每天到家、睡覺時間及出門上班時間寫上，放在鞋櫃旁，期望他進出門能像看excel表格逐欄檢閱。

他認真地每天填上數字，不以為忤，婚姻於他也是工廠作業。直到周末親友來訪看到表格，笑謔他冷落新娘，他才感到不好意思。但他的解決之道，是要我把表格收起來。我收起了表格，也收起心，心灰意冷地覺醒，他要的只是支持他功成名就的賢內助、沒有情緒起伏的另一半，一個跟著方向盤轉動的零件。

一次，美國公司要稽核大陸工廠建廠的進度，公司上下全力加班。適逢中秋節，有家眷的員工都不願意到大陸監工，身為總經理的先生卻自告奮勇，讓我獨守空閨。於是婚後的第一個中秋節，我與單身女友聚餐。回家後面對窗外的圓月，我暗自神傷，便開車到外面兜風。我從外面觀看刻意打亮、燈火通明的家，上面一輪明月，圓得不似在人間。我低頭轉動指間戒環，打開寂寞的門閂。盛大的婚禮過後，我就被遺棄了。

我要逃到沒有人認識我的地方，大哭一場，不再強顏歡笑。我的美國簽證還有效，拿出美國地圖看了再三，飛到夏威夷 是最近的距離。

飛機升空時，我靠著窗戶看藍天白雲。機艙燈光轉暗後，窗戶闔起，打呼聲跟嬰孩的哭鬧聲此起彼落，我鬱悶無法入眠。已飛了五個小時應該到了吧？空姐說飛行時間是十小時三十五分鐘，還有五小時。我開始掉淚，我以為的近距逃離，拉長為兩倍，回家路迢迢，出走的決定會不會太衝動？

下機後，住進飯店，大廳有夏威夷男士彈烏克麗麗，夏威夷女郎跳草裙舞，度假的氣氛迎面而來。頭戴白黃雞蛋花的旅行社人員熱心地介紹一日遊行程，我報了第二天的團。

離家出走，志不在遊玩，只想逃避宿命。我怕團友多問，眼涙會不爭氣地掉下來，造成彼此尷尬，於是我戴上大太陽眼鏡，坐在最後一排，刻意與人保持距離。那次到底玩了哪些地方？記憶模糊。

先生剛開始認為我小題大作，幾天來，沒有噓寒問暖、熱食物在家等門，他才寫了幾封email問我在哪裡，要接我回家。因為時差，我沒能及時接到來電，信慢了半天才回，他這才發覺我已從台灣出走。

我跟他電話長談，全盤托出感受。我告訴他，我了解新公司成敗對他的重要，但可不可以調整天平兩端，讓我有存在的空間？家庭跟工作要平衡，沒有能夠飛行的單翅鳥。

多年後，我再度登上Waikiki海灘，我指給小孩看，遠方粉紅色的建築，以前是夏威夷國王的住所。先生說，媽媽來過夏威夷，她知道哪裡最好玩。孩子跑到沙灘上踏浪，先生牽我的手，兩人會心一笑。（寄自密西根州）