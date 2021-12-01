秋日的查特胡奇河畔，色彩繽紛美麗。（久彌．攝影）

麥金塔許保留地（McIntosh Reserve）是前印地安人魁瑞克（Creek）族酋長麥金塔許的私人土地，占地六百四十英畝，現被卡洛爾縣政府（Carroll County）規畫為歷史古蹟和公園，供野餐、露營、健行、騎馬、野外教學，和大型戶外聚會活動之用。是卡洛爾縣四大野外公園中，唯一具有歷史意義者。

被疫情裹足許久，此地真是久違了。這天為尋秋色，乘興而往，喜見它別來無恙。悄無人聲的清晨，陽光清亮，早地上仍綴滿晶瑩的露珠，空氣輕盈香甜，幾株葉子已落盡了的櫻花樹，圍著那棟進入公園不遠處的破舊兩層木樓，和那塊三階梯的石碑，依然顯現著滄桑與寂寥，

今年秋天似乎來得晚了點。我們穿過一片黃綠交織的樹林，讓繽紛落葉繞身飛舞，把我們飄飄然帶到查特胡奇河（Chattahoochee River）邊的一個高地，從秋樹間遠看河水，竟綠得像湖水一樣鬱鬱不動。沿著長了芒草、樹枝杈椏交錯的河岸緩步而下，來到一個石灘河段，它像壩一樣，把上面的河水攔住，讓河水看起來有些像湖水似的。而這裡石間流水錯綜，但也不湍急，也許是因為秋季水枯吧，有很多較平坦的巨石露出了水面，烏龜就閒閒地在石頭上面曬太陽，水淺處也聚集了許多大雁，三五成羣地憩息，漫步或覓食，一脈「不知有漢，無論魏晉」的安寧靜謐。我們背對一個石頭形成的小山崗，崗上曾有麥金塔許故居，從那裡可以俯瞰這一段河流。這些淺水和石頭是當年印地安人，藉以過河並捕捉魚蝦之處，而麥金塔許故居也是印地安部落酋長們討論族群事件之處。

麥金塔許出生在美國獨立戰爭時代，他的父親是蘇格蘭軍官，母親是印地安人，她是南魁瑞克印地安旺族的首領，麥金塔許承襲母親而為該部落酋長。那時魁瑞克族分為南北兩大部落，兩大部落因各自利害關係，和在英、美戰爭間各選不同邊站，因而時有紛爭。麥金塔許曾參與傑克森（Andrew Jackson, 1767-1845，後來的美國第七任總統）率領的軍隊對北魁瑞克部落作戰，因戰功而升為準將，所以他也有美軍將領頭銜和待遇。加以他有個堂兄弟楚普（Troup）是喬治亞州 州長。所以傑克森總統在召見他時，曾稱讚他是深諳美國政情和印地安事務的人，這話是很中肯的。

麥金塔許深知美國政府和喬治亞州政府（他的堂兄弟楚普在競選時的政見，就是要把印地安人的土地收歸州有，轉給來此屯墾的白人移民），都計畫強占東南這些山明水秀之州，把當地的印地安人遷移到奧克拉荷馬州 的沙磧地帶，所謂的「印地安保留區」。從1821年到1825年，他代表魁瑞克部落，簽了好幾個割地給美國的條約，1825年簽的最後條約，把喬治亞西部和現阿拉巴馬州北部兩千萬英畝的土地都割讓給了美國和喬治亞州。那年春天，由北魁瑞克部落發動，判了麥金塔許背叛罪，並召集了一百多人突襲他在小山崗上的家，把他殺了，並把房子燒了。前述草地上所見的，是從別處找來的類似代替品，那塊原有的三階梯上馬石是原物，也是他當年身分地位的象徵之一。

麥金塔許在當時是一個很有影響力和爭議性的人。有人說因他知道美國政策是要把印地安人都趕出這塊地方，他簽那些條約，逐步割讓土地，是為了能爭取美國政府對印地安人多少作出些金錢補償，和拖延印地安人能留在家鄉的時間。另外的看法是他吃裡扒外，一半白人血統的他，出賣了母族印地安人，藉此謀求個人私利。

但證諸傑克森總統1830年就開始強行把美國東南各州的切羅基人（Cherokee）和魁瑞克印地安人集體逮捕，並驅逐到奧克拉荷馬州，沿途因病、凍、飢餒而死了五千多人，造成了歷史上惡名昭彰、慘無人道的「血淚之路」（Trail of Tears）。麥金塔許雖也可能在簽約時有中飽私囊之嫌，但整體看來，前述第一個對麥金塔許的論述，未嘗不是比較合理的可能評判。

而今看著這緩緩的流水，陽光似乎也懶洋洋的，烏龜和大雁在河上悠閒地各得其樂，鳥兒在林間細碎地輕語，一片歲月靜好的樣子，不免觸景生情，想起當年舊事，而有「人世幾歡哀」之嘆。

註：查特胡奇河（Chattahoochee River）是喬治亞州內最主要的河流，亞特蘭大市的飲水都依賴此河。（寄自喬治亞州）