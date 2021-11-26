那一年，她從山村給我寫信

「吳捷同學：你好！我在《中學課程輔導》上的『未來的翻譯家』找到了你。你的英語一定學得不錯吧！你是怎樣學習英語的呢？吳捷同學，我們交個朋友好嗎？由於時間關係，咱們筆下握手，下次再敘。遠方一個不相識的同學 王XX 3月28日」。

一封舊信是一顆包裹時光的琥珀，封存了二十多年的陽光和雲霧。將它放在掌心，珍藏其間的往事就一一呈現。上世紀九十年代後半期，我還在讀中學，訂閱一本名為《中學課程輔導》的月刊。初中二年級暑假，它向全國小讀者徵求一篇英語故事的譯文，我就投稿應徵。年底，優秀譯者名單公佈，我的姓名、校名和班級忝列「未來的翻譯家」一欄。出乎意料，從次年初開始，我陸續收到來自全國各地十幾個中學生的來信。他們在請教我如何學好英語以外，還都問「我們能交個朋友嗎？」王XX的信寄自一個我從未聽說過的地方：甘肅甘谷縣西坪石屲組。屲，什麼怪字？

那時的中國還是前互聯網時代。看到這些地名，先去查《辭海》。哦，「屲」讀作「窪」，甘谷是天水市下轄的一個縣；但西坪和石屲大概都太小，沒有相關詞條。翻開《中國政區圖》到甘肅那一頁，也只標明甘谷縣。死死盯著代表甘谷的那個小圓圈，它卻默無表情，我只能從娟秀的字跡漫無邊際地想像遙遠的黃土高原之上遙遠的她。多年後搜索網絡，方知西坪在甘谷縣東北的乾旱山區，2017年撤鄉設鎮，鎮政府位於石屲自然村，大概就是她地址中的「石屲組 」。全鎮溝壑交錯，土質貧瘠，主要公路只有453號縣道；人口約一萬六千，多以種植小麥、玉米等為主要經濟來源。

但王XX家並不務農。我回信後，她在第二封信中告訴我：「我家有六口人，我爸爸在派出所工作，媽媽在家，姐姐在工商所工作，兩個弟弟都在讀書……我性格直爽，喜歡寫詩、看書、唱歌、交朋友。」十四五歲的年紀，誰不愛寫詩，誰不嚮往外面的世界？九十年代的中國，出版物不算多，全國的中學生都在讀差不多的學習資料。小山村中的她在那本月刊上看到了我在北京的校名，或許只是想結識在首都的同齡人。雲中錦書載著她的憧憬和希望，越過黃土梁峁，飄過太行山，輕輕落在我學校的信箱中，我們遂相識於茫茫人海。

「天水的名勝古跡有我們甘谷的大像山……我們在6月8日去縣城考試，我一定給你照一張大像山上的風景寄去。如果有時間的話，一定來我家做客，好嗎？真想看到你的音容笑貌。5月18日。」信中附有一張大像山上最大石像的剪報，還有她的照片：短髮，圓臉，憨憨的微笑，白色短袖上衣，點綴著黑色花葉形狀的黃褐色長裙。二維的小小空間，我卻想從其中讀出石屲、西坪和整個甘谷；想走入其中，握住她的手問：「給我寫信的，就是你嗎？」

「我去了趟遠在秦安的外婆家，所以回信遲了……說句心裡話，我真羨慕你，也羨慕你們城市裡的生活。希望你能夠加油而青雲直上。7月9日。 」我們「八零後」大概是用紙筆寫信的最後一代人。一筆一劃，兩三張信紙寫滿花季的小小煩惱或少年的壯志宏圖，鄭重封緘，投進街角墨綠色郵筒，再花十天半個月苦等回信。查地圖，秦安其實與甘谷接壤。但當時交通不便，我家距北京市中心其實只有十四五公里，奈何巴士班次少，速度慢，開到王府井要花兩個小時；何況在西坪溝壑縱橫的山區，短短五六十公里的距離也會顯得漫長吧？已經忘記，我在給她的信中到底寫了什麽，令她羨慕不已？或許只是一些日常的細節，但我所認為的尋常之事，對遠方的同齡人卻是一種嚮往？

高中一年級開學不久，我又收到了她的來信：「開學後我想繼續讀初三，希望你別問為什麼。我只能簡單地告訴你，就算明年我也沒有讀高中的可能，因為我沒有條件，也沒有更多的錢去上。吳捷，我希望你好好學習，不要錯過機會。這是我對你的最真心的話語。9月2日。 」這是她給我的最後一封信，是第一次有同齡人親口對我說：她沒有錢繼續讀書。我立即回了信，但從此天高雲渺，零雁斷鴻。是她沒有收到我的信，還是收到了卻不知如何回答，不知如何延續那段細細藕絲牽起的友誼？每當記憶的沉灰復燃起星星點點的橙紅，我的心都會微微發痛，會想她畢業之後山隱水迢，經歷了怎樣的崎嶇和風浪。也許她留在了甘谷？也許她遠走蘭州、銀川，去了那些比秦安更加遙不可及的遠方？也許她打過工，做過小本生意，也許……也許她篳路藍縷，創業有成，已是一家公司或工廠的老板？為什麽不可能呢？如今已不再是山村鎖住夢想的年代，誰都可以將自己的命運改寫。我也如她所希望的，好好學習，一路加油。她會為今天的我感到驕傲嗎？

我想多了。或許，她早已將我忘記。那一年，我們都是中學生，讀同一本月刊，在五個多月的時間裡給對方寫過四封信。月迷津渡，霧失樓臺，我們的人生軌跡再也沒有交匯的可能。只是偶爾重讀她的信時，淡去的墨跡和脆薄的信紙會泛起昔日的光影，像松枝墜落的一滴淚珠，將一個山村女孩的憧憬與哀傷，將那段只有短短五個月就消逝於滄海紅塵的緣分輕輕珍藏其中，凝為一粒晶瑩的琥珀，在煙水蒼茫的二十多年後，依然能在我心湖中蕩漾起一圈圈溫柔又痛楚的漣漪。

（吳捷，旅美華僑，現任教於美國某大學。）