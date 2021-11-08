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洋媳婦雪瑞

郁思

雪瑞是我的洋媳婦。多年前我寫過一篇〈雪瑞萬歲〉的文章，那時她剛和兒子結婚五年，生了第一個女兒，我正式升級為祖母，那份高興筆墨難以形容。

後來她和兒子經歷了分居、離婚、復合，又生了第二個孫女。

表面上他們之間似乎已雨過天青，我心裡卻常有一股擔憂，不知什麼時候他倆會重新上演同樣的情節。

一轉眼，三十年歲月過去，雪瑞也從高高在上走到樸實平常，做了許多令我感動的事。

六年前我女兒得病，雖然經過化療、放療和手術，卻留下了很多後遺症，常常有新的突發情況，於是她請了長假在我家養病。雪瑞看我們兩老照顧女兒太辛苦，便把女兒接去他們家照顧。

女兒掛著兩根連結腎臟的腎管，管子的另一端掛一個尿袋。雪瑞每天幾次檢查女兒的尿袋，滿了就替她倒在特製的盒子裡，再沖進馬桶。她做得小心謹慎，每次都問：「我弄痛妳了嗎？痛了一定要告訴我。」她用心為女兒烹調可口的食物、為女兒買她愛吃的外賣。這一切她做得自然，像照顧自己的親妹妹。她的妹妹多年前得乳癌過世。

女兒因為有腎管尿袋的牽制，不大願意起身走動。雪瑞鼓勵她，牽著她的手在屋裡或後院行走。直到女兒病情嚴重後，才轉到醫院住院治療。

當時很多事情女兒已經不能自己處理，譬如銀行存款、股票交易、支付帳單等，雪瑞到我家找出所有相關資料，寫email或打電話尋求答案。有的電話需要漫長的等待，她總一邊處理其他資料，一邊等待回話。她手邊一個手機、一個iPad、一台筆記型電腦，如千手觀音般，極有效率地一一處理好。

女兒終究沒有逃過病魔的手掌，今年三月永遠離開了我們。我和先生都沉沒在白髮人送黑髮人的傷痛裡，是雪瑞安排牧師禱告，瞻仰遺容，火葬等事宜。雪瑞全家都是虔誠的基督徒，他們在女兒追思會上所說的話語，讓我內心感到安寧。

女兒離開後的兩個星期，兒子和她輪流請假來陪伴我們兩老。她常常握著我的手為我默禱，她的手掌握緊我的手心，給我一份溫厚的暖意。她幫我擦乾淚水，擁抱我的肩膀，給我繼續走下去的力量。

如今雪瑞年過五十五，頭髮斑白、面容成熟、心思溫柔。她把先生當大寶貝，把兩個女兒當小寶貝，在家裡寵愛著。三十年前他們離婚的畫面，終於成為歷史的陳跡。

三十年前年輕氣盛的雪瑞，是我誠惶誠恐、高呼萬歲的年輕女子；三十年後年過半百的雪瑞，是我深深感激、高呼萬歲的好媳婦。（寄自德州

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