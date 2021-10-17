高二時班上來了一個轉學生，大家說她很有學問，開口康德、黑格爾、尼采，閉口叔本華、海德格，對著我們談些深奧的哲學，但沒有幾個人聽得懂她說的存在主義，也沒有時間聽。後來有人看到她總是一個人自言自語，給人一種「活在自己世界裡」的感覺。不知是意識層面上的自我溝通？還是為了消除寂寞感？有個同學說：「內在言語可以提高處理事情的能力，常常自言自語的人，可能是天才。」因為這番話，我們又對轉學生另眼看待，相信特立獨行的人，總有些他人無法瞭解的原因。

其實這間靠近總統府的女中，一大早校園裡就充滿了自言自語的人，這些人各自繞著操場大聲背國文，讀出聲來，自己再聽一遍，再想一遍，比默念更能夠集中注意力，這樣背起來的課文竟然可一輩子不忘記，三十年後還能朗朗上口：「晉太元中，武陵人捕魚為業。緣溪行，忘路之遠近……」

台灣 日據時代棄置的防空洞裡，曾聽到有人一個一個字母 拼背著英文單字，不時還夾雜著罵哪個字真難記，算是出聲思維法，也等於一邊作著情緒宣洩。更有人表情豐富地在操場上練習抑揚頓挫的演講，可能是班際比賽快到了，只見她自己號令自己：「重來，再念一遍！」一次一次地練習與自我打氣。原來自言自語可以用來鍛鍊一個人的口才和信心。

某些聰明人有時像傻子，常常沉浸在自己的世界裡，有自己和自己說話的習慣。王爾德就是喜歡自言自語，他的理由是：「這樣可以節省時間，不用怕別人不懂還得解釋，也不會有人跟我爭論。」愛因斯坦成長過程中也充滿了自說自話的時刻，因為他所說的常常沒人懂。錢鍾書小時候喜歡一個人在蚊帳裡，披著一條被單盤坐著自言自語，說是玩「石屋裡的和尚」遊戲，他覺得內在言語可以提高處理事情的能力，更有緩解精神壓力的作用。許多有智慧的人最好的狀態就是獨處的時候，安靜、自在地與自己溝通，找到了無限的樂趣。自己陪同自己，回歸一個深思的自我，很多奇妙的創意可能因此而冒出來。像莎士比亞善用戲劇中的獨白，如《哈姆雷特》劇力萬鈞中的一段：「To be or not to be」，揭示了主角複雜的內心衝突。

想起在台灣教書的往事，老師們集中在教員休息室，沒課的時候可以看別的老師處置頑皮學生的場景。記得有一個學生被抓到沒好好聽課，他坐在後面一排自己跟自己說話，用手比劃著，演著當時電視上最熱門的布袋戲《雲州大儒俠史豔文》，因此被老師叫到辦公室來訓話。問他為什麼不好好聽課，一個人自導自演自說自話。那學生辯白說：「其實老師您才是真正最愛自言自語的人，人家沒有興趣聽，您卻一直講一直講，沒完沒了。」一語驚醒夢中人，沒人聽講時，老師不就是自己說話給自己聽嗎？（寄自加州 ）