陳佳蕙／圖

幾年前與一位多年未見的老友偶遇在蘇州藝圃的茶座中，我們喝著茶、聽著韻致徐緩的琵琶評彈，閒聊起彼此這些年的生活。老友談論最多的還是她的閒居生活，這讓我有一種恍如隔世的感覺。

老友名叫梅，當年是北方一家赫赫有名的報社裡的主任記者。她的能力和才幹出類拔萃，就沒有她採訪不到的人、挖掘不到的線索，她從不膽怯、勇於暗訪各種危險場合，並且均會勝利而返，拿回任誰都無法得到的第一手鮮活震撼的資料。那時她可謂家喻戶曉，是名噪一時的名記者。後來，因為各種原因，她離開了報社，隻身到南方闖蕩，又在商界立住了腳跟，成了身家豐厚的女企業家。她是許多人眼中的傳奇，是一個能力與魄力卓越超群的女強人，深得我們的敬佩和愛戴。

令我想不到的是，這次在蘇州偶遇，她脫俗的模樣和恬淡的神情竟像脫胎換骨似地換了一個人。要知道，以前的她完全是一個風風火火的女強人，是那種走路帶風、熱氣騰騰、充滿力量和衝勁的模樣。

她見我不敢置信的吃驚表情，便微笑著解釋說，多年前她遇到了自己的另一半，是一個踏實憨厚的作家，他們共同孕育了一個美麗的女兒，本是一個幸福的三口之家，可是後來女兒莫名其妙生了一種怪病離開了人世。遭遇了致命的打擊變故後，她和丈夫變賣了生意和房子，搬到了一處山清水秀的南方山林鄉舍裡，過起了隱居避世的日子。或許山中日月長，與花木、清泉和流雲朝夕相伴久了，她心中的傷痕也一點點被撫平，氣質也變得恬淡脫俗，整個人與先前有了天壤之別的變化。

我說，相比以前那個雷厲風行的你，我更喜歡現在的你。因為你活得灑脫、自由、無羈，遠離了世俗喧囂的欲望和紛爭，擁有了一份極其珍貴的超然物外的安寧與曠達。這是許多人可望而不可求的超凡脫俗的境界，是一種至高至明至潔的人生況味。

朋友名字裡有一個「梅」字，所以她格外鍾愛梅花，在山居的庭院前後種滿了各種珍稀梅花，有綠梅、紅梅、白梅還有黃臘梅，與庭院裡的幾叢竹子和幾棵松柏相映成趣。她開玩笑說，這就叫做「與梅同瘦、與竹同清、與松同壽」。每到冬季雪花紛飛，大雪壓著青松，飛雪敲著竹葉，幾棵梅花簇簇綻放在皚皚白雪之中，天地茫茫蒼蒼覆蓋著厚厚的灰色雪霧，她和丈夫則靜靜坐在落地窗前，烹茶飲酒，賞梅觀雪。春末，梅樹結了許多青圓的梅子，她又會和丈夫一起採來幾籃子青梅做成甘草梅、梅子酒和梅子醬。梅子黃時雨的季節，他們倆還會一同打著傘，親自為左鄰右舍送去熟透了的酸甜可口的黃梅。

除此之外，她和丈夫在房前屋後開闢了幾處園子，種滿了桃樹、杏樹和梨樹。每到春季，總會層層疊疊開滿了桃花、杏花和梨花；與環繞房屋幾米外的流水閉合成一個小桃源仙境。閒來躺在院中芭蕉下，聽著林中鳥鳴，看著溪上的閒雲，喝著自釀的梅酒，真覺得從前的日子是在塵世中無謂的奔波勞碌，哪裡及得上眼前的逍遙閒適來得愜意。

她目光灼灼地說道：「人總是要經過一些椎心刺骨的痛，之後才會豁然開朗，看透生命的本質。以前雖然成功富足，卻完全享受不到片刻安寧，每天有無數的事情等待我去處理；後來失去了愛女，又開始羨慕那些雖然貧窮卻健康的人家。後來我終於想開了，人生在世活著的目的，並不是為了追逐財富地位，也不是為了生兒育女，而是要盡情盡興盡力過好上天賜予的每一寸光陰，不枉來這世間走一遭。自此以後，一切功名利祿之心，一切悲傷痛苦之憶，均一掃而空。」

《小窗幽記》中記載：閒居之趣，快活有五。不與交接，免拜送之禮，一也；終日可觀書鼓琴，二也；睡起隨意，無憂拘礙，三也；不聞炎涼囂雜，四也；能課子更讀，五也。若是能在閒居時，得其中的二三件快活，便已經是幸甚至哉的人間逍遙客了。

梅告訴我說，因為丈夫的影響，她如今也開始執筆寫作，慢慢地竟然愛上了不同於新聞寫作的文學創作。而她也因為寫作變得非常敏銳洞察，善於感受和發現生活中點滴細微的美好。她會在午後陽光將竹影投射到書房牆壁上時，一個人靜靜坐在蒲團上，斜靠在窗櫺邊，看庭院裡的幾株芭蕉在午後的微風中輕輕呢喃搖曳。在經冬霜降的日子裡，她會穿一襲素淨的白衣，與丈夫到山林間採摘掛滿枝頭橘紅色的柿子，然後一同靜靜坐在一棵歪脖松樹上看天空偶然飛過的寒鳥。春回之際，她會一個人剪來桃花、杏花和梨花插花擺瓶，親手在每一個房間裡都放上一瓶時令鮮花，讓春的氣息瀰漫家中每一處角落。入夏時分，她最愛親手採來附近荷塘中的荷花和蓮蓬，逐一插入開闊的白玉瓶中，放在書房和客廳中供觀賞；她還會一邊親手剝著蓮子預備熬湯，一邊看丈夫神清氣爽潑墨作畫。兩人就這樣靜靜度過四季更迭的每一寸時光，與周圍的山川樹木、花草河流漸漸融為一體。

有時，清晨起床後或是晌午靜謐中，他們會一起在書房裡的兩張獨立案几上分頭寫作，屋內的香爐中絲絲縷縷燃著她喜愛的熏香，四壁擺滿著的是兩人各自的藏書。他們也會在月朗風清的夜晚，一同泛舟荷塘之上，他會即興吹一曲洞簫，她也會彈一曲古箏。蝦蟹肥美之時，他獨自開幾十里路的車進城，為她買回一大堆新鮮捕撈上來的鱸魚、河蝦和螃蟹，兩人會坐在院子裡一同飲著菊花酒，邊賞菊邊品嘗美味。梅自顧自地說著，我聽得神往不已，不知何時，附近的幾個茶客也紛紛圍攏了過來，入神地聽她述說。

「你這真是神仙般的生活。」一個陌生的茶客忍不住說道。梅嫣然一笑說：「這樣的生活只要你們願意，也會擁有。」人們想了想，開始紛紛搖頭嘆息，有的說還要替兒女看孩子，根本脫不了身；有的說還要努力掙錢供啃老的子女買車買房，哪裡解脫得了；有的說習慣了城裡嘈雜忙碌的生活，恐怕過不慣那樣清靜自在的日子。人們七嘴八舌議論著，都有各自的理由和苦惱，說著說著便都搖頭嘆息著散開了。

我和梅一言不發，見他們離開了，便會心地相視一笑。的確，這份清福不是任誰都能享受得了的，羈絆在俗世的柴米油鹽醬醋茶中是不容易解脫的。每種生活都各有各的難處和好處，但是，我更愛閒居之趣。

而今與梅分別已有幾年，不知她是否依舊過著神仙般的生活，希望她一切安好。在世事蒼茫的沉澱中，我愈發渴望閒居之趣。希冀有朝一日，也能如她一般靜享山中蒔花種草的閒居歲月。（寄自喬治亞州 ）