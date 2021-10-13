我愛武俠小說 ，最早是被其中的江湖語句所吸引，諸如「有勞了」「在下告辭了」「承讓了」「人在江湖身不由己」「金盆洗手，退出江湖」「相逢一笑泯恩仇」「千山獨行，不必相送」等等，在現實生活裡，能和周邊的人恰當地應對幾句江湖語言，彷彿自己也俠氣十足，可以甩開一切羈絆，去闖蕩江湖了。

後來又驚嘆於武俠小說裡精妙玄奇的武功，諸如「降龍十八掌」「六脈神劍」「逍遙御風」「凌波微步」「北冥神功」「天山六陽掌」「九陰真經」，幻想自己能如武俠劇中，以手掌扺背，就能習得天下的武功與內力。更暗自希望學校的功課，也能如武俠小說中的功夫，擊掌而得。當然這些都是一廂情願，最終瞭解到學習任何事物都不能一蹴而就，只有按步就班，用心體會，不急功近利，不好高騖遠，「十年磨一劍」，終能「一朝試鋒芒」，成就一番事業。

年紀稍長，又著迷於武俠小說中的愛情。《射鵰英雄傳》中的郭靖忠厚樸實，大智若愚，黃蓉嬌俏靈動，聰明活潑，兩人性格互補，一同出生入死，歷經各種磨難，「死生契闊，與子成說。執子之手，與子偕老」，郭靖與黃蓉之間的美好愛情，令人羨慕。

中年以後再看武俠小說，嘴上的俏皮，腿上的功夫，已經不是重點，也明白美好的愛情可遇而不可求，此時更欣賞俠客的精神品質，武功高超卻淡泊名利的人生觀。真正的「俠」在於「有所為，有所不為」；真正的「俠」，在於宅心仁厚，濟弱扶傾，事後飄然而去，不求回報，正所謂「十步殺一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏身與名」。

見義勇為，劫富濟貧的義俠，古今中外皆有，如俠盜羅賓漢 的事蹟，在西方也一再為人稱頌。邦無道時，他們替天行道，劫富濟貧，這與東方的俠如出一轍。真正的「俠」，在於忠貞愛國，以家國為己任，心中有經世濟民的抱負。希望可以結識明主，建立功業。李白的〈梁甫吟〉之嘆：「長嘯梁甫吟，何時見陽春。」就常散見於武俠的篇章中。

好的小說像一面鏡子，我們每每在書中看到自己，看見時代。武林好漢們遭遇的試煉，難道不是我們的人生在不同時期、不同境況下的縮影嗎？在激烈的競爭中，失去做人的厚道；為求功名心切，想過要走捷徑，甚至不擇手段；汲汲營營，打拚事業，犧牲了與家人相聚以及互相照料的時光。

其實，在現實的生活中能夠重情重義，急人之難，言必信，行必果，就是真正的大俠。可惜平凡人常常自顧不暇，只能做到明哲保身，這或許是武俠小說為什麼會那麼廣泛留傳而令人神往的原因吧！（寄自馬里蘭州 ）