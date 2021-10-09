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需要警衛的醫師

（診間眾生）蕭景紋

華麗的圖案爬滿那個女人的手臂，上頭龍飛鳳舞、鯉魚躍門。刺青喧鬧著，和她秀氣的面孔不大搭調。

那是醫院派來的西裔女警衛，身邊跟著一個白人男警衛。兩人看起來很年輕，手裡還拿著咖啡，一派輕鬆的模樣。

一早起床時，她沒有料到今天診所裡，需要兩個警衛來保護她。

整件事情有點誇張。她想，辦公室主任一定是小題大作了。這麼常見的案例，不需要請警衛來的。雖這麼想，看著手臂上刺青的女警衛站在她的辦公桌前，威風凜凜活像神力女超人，她快速的心跳慢慢舒緩下來，才發現之前自己的確很緊張。

事情搞得那麼複雜，她也很納悶。麻煩的病人不是沒看過，需要警衛保護還是第一次。

那個曾經住在車子裡的單親爸爸，帶著四個小孩，其中一個是她的腎臟移植病患。看診時，爸爸有時態度不好，抱怨醫師不幫他填寫資料、拿不到政府補助金。她總得苦口婆心告訴他，每三個月帶小孩來看診，無法幫他爭取到更多的福利，不能填寫不實的資料。他還是不爽快的樣子，坐在診所裡，不哼不哈跟她鬧彆扭。她心裡又好氣又好笑，實在拿這些家長沒辦法。病童十來歲，個性開朗，她很喜歡這孩子，多年來跟難搞的爸爸在診所拆招，倒也相安無事。

直到疫情爆發這一年，事情有了轉變，她才覺得不對勁。

每三個月的回診，雖然有時爸爸拖拖拉拉才帶孩子出現，但沒有像這一次，好幾個月來徹底失蹤，簡直是人間蒸發了。

她看了病歷表上的保險，並沒有更改。改變的是病歷表上的電話號碼，如今成了空號，郵寄的掛號信也沒有回音。當小孩的藥品到期，沒人來藥房領藥時，她開始著急。移植手術的病患不能停藥，尤其是抗排斥的藥物。

她跟社工聯繫，對方跟這家人很熟悉，這會兒也沒有頭緒。電話打不通、信件沒人回，怎麼辦？      

她很不願意聯絡DCFS（兒童保護處），通常一旦介入，醫師和病人的關係就會快速惡劣。但幾周又過去了，病人還是杳無音信，她才迫不得已，請社工通知DCFS。

接下來的幾天，病人找到了。事情也像她預料一樣，爸爸暴跳如雷地打電話來騷擾她和社工，抱怨她們妨礙他的家庭，還牽涉他的老闆、影響他的工作，讓他很沒面子。社工壓根不敢接電話了，電話留言種種不堪的字眼、恐嚇的語氣，聽得很不舒服。

病人回診的日期敲定了，但她並未感到如釋重負，反倒心裡很忐忑。她安慰自己做對事情了，但是為什麼心裡不安穩呢？

那個爸爸只是脾氣不好，難道她真的怕了嗎？她不是不怕，而是不能怕、不敢怕。這是她的職業，若是害怕了，就是否認這份工作。

電腦上，病人名字旁的黃燈轉成綠燈。他們到了。

她倒抽一口氣。

「要我們在門口等妳嗎？」女警衛問道。她搖搖頭，「你們在辦公室就好了。」

走向診間，她聽到鞋子踏在冰冷的石灰地上，一步步傳來回音，感到漫長。

Occupational hazard。她想到了每個行業都有它的風險。礦工在深不見底的洞穴裡埋頭苦幹、警察在深夜追緝罪犯、第一線醫護在密不通風的急診室裡為感染病毒的患者插管……。她的這麼一點擔憂，算什麼？

轉下門把的剎那間，她不知道迎面而來，會是什麼……。

看到了滿臉尷尬的爸爸和笑嘻嘻的孩子時，她終於鬆了口氣。（寄自加州

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