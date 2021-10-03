小學六年級的導師特別愛詩詞，引導我們讀唐詩，讀到李白的〈舉杯邀明月，對影成三人〉，同學們很有感覺，不是對飲酒，是對和影子的互動，原來詩人也和我們一樣愛玩遊戲，邀明月一起品酒，分享影子無限樂趣的想像，「我歌月徘徊，我舞影零亂」。

對小孩來說，影子是一種奇妙的概念，「這樣東西真有趣，有時長，有時短，有時在前，有時在後，有時在左，有時在右，烏黑身體烏黑頭，你停他也停，你走他也走，和你做朋友，就是不開口」，看得到，摸不到，不說話，喜歡在有光的地方緊黏著我們四處趴趴走，像是形影不離的好朋友，也像謎題裡有趣的描述：「不言不語過平生，步步相隨似有情，長向燈前同靜坐，每於月下共閒行」，好玩的是「一旦走進黑暗處，千呼萬呼不露面」。

在物質貧乏的時代，沒有什麼玩具的童年，影子一直陪著我們玩。喜歡和同伴燈下玩手影，全靠自己發揮想像力，體驗魔幻般的光影魔法，百玩不厭。創新想花樣，欣賞著一幅幅由光影明暗形成的抽象畫。一根手指變變變，變成毛毛蟲；兩根手指疊疊疊，疊成小狗狗；手比剪刀變成小兔子，利用光影的疊影和錯位，一雙手能創意無限地變出整座動物園 ，「像不像，三分樣」，通過形似的手影遊戲，啟發聯想的思維。在陽光下我們也喜歡找尋各種影子，自己的影子，房子的影子、電線桿的影子，原來每一個人、每一個景物都有自己專屬的影子，還會模仿做出和我們一模一樣的動作。我們也愛探索如何改變影子的大小，還有踩影子的遊戲——想辦法踩別人的影子同時，也躲躲閃閃以防自己的影子被別人踩到。這都是童年有趣的回憶。

鄉間的孩子們也喜歡看影子戲。節慶時囉鼓喧天，搭個戲台，有人在幕後操縱著關節可動的鏤空人形，利用光源和半透明螢幕及布簾，伴著音樂和說唱方式的傳統表演藝術，敘述著忠孝節義動人的民間傳說，大人孩子都痴迷。有人說這玩意就是「電視電影 的始祖」，都和影子有關。

小學時我鄰座的男生是個敏感又愛胡思亂想的孩子，他曾經問我，看過最大的影子是什麼？我答不上來，他說是地球的影子，顯現在月亮的陰晴圓缺。我想了半天還是沒懂。他有點胖，所以有個忌諱，量體重的時候，別人不能靠近，說是會把別人的影子一起秤進去。他又告訴我，其實影子是活的，他對著影子說笑話，影子總會捧場大笑，對他不離不棄，令他很安慰。但他也滿懷歉疚地說，總是在最孤獨的時候，他才注意到影子的存在。

除了玩影子遊戲之外，小學老師還教我們從影子領悟人生哲理，說什麼「有理不怕勢來壓，人正不怕影子歪」，鼓勵大家，人生不可能總是順心如意，但持續朝著陽光走，影子就會躲在後面。也不必害怕影子，因為代表著不遠處就有光明。小小的我們都很相信，如今多年過去，還記得老師說話時認真的表情。（寄自加州 ）