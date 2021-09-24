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贈友人詩兩首

（華章）詩∕葉嘉瑩 
葉嘉瑩教授當選「感動中國2020年度人物」。（張靜∕提供）
葉嘉瑩教授當選「感動中國2020年度人物」。（張靜∕提供）

其一：謝英惠奇傳送春花影像

影像頻頻寄，春花次第開。

閉門足不出，天地入吾懷。

其二：答沈秉和先生

群芳落盡不知春。閉鎖空餘老病身。

為感故人存問意，偶提詩筆一沉吟。

（葉嘉瑩，號迦陵，著名中國古典文學研究專家。 現任南開大學中華古典文化研究所所長，中華詩詞學會名譽會長 ，博士生導師，加拿大皇家學會院士。加拿大不列顛·哥倫比亞大學（UBC）終身教授，美國哈佛大學、密西根州立大學及哥倫比亞大學客座教授、中國大陸多所大學客座教授，中國社會科學院文學所名譽研究員。1969年定居溫哥華。1979年，葉嘉瑩回到天津，1991年應南開大學之邀，成立「中華古典文化研究所」，並擔任所長。1990年，被授予「加拿大皇家學會院士」，是加拿大皇家學會有史以來唯一的中國古典文學院士。2012年6月受聘為中央文史研究館館員（中國大陸）。2016年獲得「影響世界華人終身成就獎」。2018年6月，葉嘉瑩向南開大學教育基金會捐贈1857萬元（人民幣），並設立「迦陵基金」，支持中國傳統文化研究。2019年，葉嘉瑩再次向南開大學捐款1711萬元。累計向南開大學捐贈3568萬元。）

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