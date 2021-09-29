做工複雜的雙釀糰。（達文．圖片提供）

點心是老上海咪（味）道中的「小家碧玉」。通常在早晨吃的，上海人稱其為「早點心」。以前品種不多，數得過來，其中大餅、油條和豆漿是主要的幾樣。所謂大餅其實只有巴掌大小，應該就是北方人說的燒餅，有甜和鹹兩種，甜大餅裡包裹的是紅糖。撒上芝麻的大餅，出爐時噴香。現在大餅比較少見，被各種更加好吃的餅取代，而酥脆的油條仍是人們喜歡的早點。上海人還喜歡用大餅裹油條吃，稱為「一副大餅油條」，曾經是最經濟實惠的貧民早點。

不知為什麼，豆漿在滬語中被說成是「豆腐漿」，大概是因為豆漿點滷就能成為豆腐的緣故。豆腐漿有原味的，稱「淡漿」，另外還有甜和鹹的。甜的不用說，就是加糖；鹹豆漿裡料就多了，有蝦皮、榨菜末、蔥花、切碎的油條，用鮮醬油（生抽）調味，是否要辣油則全聽顧客吩咐。鹹豆漿內還必須有醋，那是讓豆漿起花變得更好吃的關鍵。不過別把它和「豆花」（又稱「豆腐花」或「豆腐腦」）混淆，後者其實是極嫩的豆腐。

鹹豆漿是我的最愛，每次回上海後的第一頓早餐必須有它，而且還喜歡坐在早點小攤的桌子旁吃，才能吃出懷舊的情緒來。如今有些大飲食店賣的鹹豆漿裡加了紫菜等其他調味料，想增鮮增香，卻跑了原來的味兒，我不喜歡。如果北京 人在豆汁裡加許多調味料，我想林海音也會皺眉。

通常上海的早點攤還賣粢飯和粢飯糕。坊間有上海早點「四大金剛」一說，大餅、油條、豆漿占其之三，還有一個「金剛」究竟是粢飯還是粢飯糕，存在爭議。粢飯和粢飯糕是完全不同的食品，前者又叫「粢飯糰」，是將蒸熟的糯米飯包裹油條成團狀；後者主要用粳米，蒸熟後調味壓成形，然後切成方形的厚片，放油鍋裡炸成金黃色。

粢飯糰最實在，一個吃下肚，很長時間不覺得餓，外出旅行，行前買一個來吃，這樣到中午如果找不到地方吃飯，肚皮也能撐一陣子。油炸的食物都好吃，粢飯糕也不例外，它讓白米飯的滋味昇華了。現在上海不少大飯店的菜單上都有粢飯糕，還做成不同的口味，形狀也多樣，圓的、菱形的啥都有，是唯一經過改良和包裝而登上飯店「大雅之堂」的上海傳統早點。

還有一樣傳統早點也是我念念不忘的，那就是羌餅。聽這名稱像是從西域傳入的，而它和新疆人吃的饢確實有些相像，都是大圓餅子。羌餅是擱在類似做鍋貼的大平底鍋裡煎製的，就連煎的過程都和鍋貼像似：鍋裡放油，下餅坯，噴水，蓋上蓋，中間還要轉鍋，翻面。傳統的羌餅是用摻和了食用鹼的老麵發酵的，餅麵上撒滿芝麻，熟後特別鬆軟，還帶有鹼和芝麻的特殊香味。我老家那條街上做羌餅的師傅是單獨設攤的，他挺有本事，你告訴他要買幾兩，他一刀切出一塊來，放在秤盤上秤，分量總是差不多正好，偶爾缺一點，就補你一小塊，而如果秤桿翹高了，也就算了，那時的人都沒那麼計較，做生意就是和氣生財。

上海人說的「夜點心」是晚飯過後、睡覺之前的點心，也就是普通話說的「消夜」。我小時候父親在周末晚上帶我們全家去天蟾舞台看京劇，看完後從劇場 出來，就直奔「大世界」遊樂場邊上的點心店吃寧波湯糰。那些演完戲卸了妝的演員常常也會去周圍的飲食店吃「夜點心」，碰巧還能遇到幾位。如今上海夜市小吃相當火爆，品種也多，而以前上海人在外吃的「夜點心」，也就是湯糰、酒釀圓子、餛飩、麵條等不多的幾樣。

湯糰和酒釀圓子是不一樣的，前者個大，一定是有餡的。甜餡大多是「黑洋沙」（磨成粉的黑芝麻）和豆沙的，都用豬油拌和；鹹餡就是肉餡，上海人稱「肉湯糰」，潔白軟糯的糯米麵裹著滿是湯汁的肉團，甜鹹適口，吃到嘴裡讓人感到滿足。不過湯糰得會吃，剛上桌的湯糰，帶汁水的餡心是滾燙的，不小心會傷到舌頭；第一口咬下去，還不能讓裡面的餡和汁水流出來，否則美味就「打折」了。酒釀圓子是將煮熟的糯米粉小圓子下到加了桂花糖的酒釀羹裡。小圓子大多無餡，如果有餡，通常也是「黑洋沙」。餛飩和麵條也可以在晚上餓了的時候，拿來填肚子的，而早年沿街叫賣的餛飩挑，大多都是在晚上出來做買賣，賣的就是「夜點心」。

我還從未聽到上海話中有「午點心」的說法，人們在中午吃的都是「午飯」。點心的「點」字就是「一點兒」的意思，從而有別於通常我們說的正餐。當然，老百姓也有在中午時分去飲食店吃湯糰、餛飩等各種食物的，但吃的樣數會豐富一些，通常點了一碗餛飩或麵條，還要吃包子，或者來一塊炸豬排什麼的。點心除了以時間段來區分，還可以根據食材分類，糕糰、麵食、粥飯和湯羹都可以作為點心。

糕和糰歸為一類，是因為它們大多以米粉為主要原料，有的全用糯米粉，例如湯糰和酒釀圓子的外皮，有的將粳米粉和糯米粉混合作為原料。用什麼粉，或按什麼比例配製混合粉，全看需求，若講究吃口黏滑，則多用糯米粉，若想達到鬆軟的口感則要多加一些粳米粉。糕和糰的區分更多是在外形上，糰自然多為圓形，糕則啥形狀的都有，以方形的居多。

雙釀糰是上海特色點心，做工複雜考究，用混合米粉做的外皮，包裹兩層餡料 ，原來用的是紅豆沙和黃豆粉，後來黃豆粉被黑洋沙取代，表面上還要灑上椰絲，一個米粉糰能吃到不同的味道，被美食作家沈嘉祿譽為「帶有懸念的點心，有更上一層樓的詩意。」此款點心是否具有「詩意」我不敢說，但它確實將上海糕團的品味推上更高的層次。