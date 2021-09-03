可樂王∕圖

在滷肉飯一碗兩塊錢、雞肉飯三塊、城裡的電話只有四碼、私家用的黑頭仔車只有數十部、鬧區氣派的樓房不過三層高的年代，說起興中戲院，那真是頂港有名聲，下港有出名。

當時，網路還無蹤影，電腦還是神話的想像，高速公路是外國的玩意兒，上阿里山 只能搭森林火車，氣喘吁吁地蜿蜒攀爬，縱貫線是唯一的交通動脈，連結島內的五湖四海，任何人敢嗆聲在縱貫線走跳，就令人肅然起敬，若說他是縱貫線的大哥，簡直是最高的禮讚。其時登哥還是囝仔，義大仔剛在車頭嶄露頭角，山口組是像聯合國一樣遙遠的組織，明面上，地方事務有各處的派出所分局管轄，私底下，卻是菜市仔的紅粿、北社尾的罔市、番仔溝的小龍、北港車頭的瘦猴、噴水的黑點在發落，這是興中戲院的黃金時代。

當時在諸羅山長大的，沒去過興中，也聽過它的大名，沒看過它的歌舞團，也瞧過它煽情的海報，沒瞧過它的海報，也聽過宣傳車穿街走巷的廣播，談起興中令女人鄙夷，男人尷尬。雖然去興中，是社會默認的成人禮，是轉大人的分水嶺，中學生到了興中才發覺教科書上的插圖是騙人的，是供醫護人員解說內臟器官的參考，女人的身體不像圖片所示，有如洗臉檯的水管通道，七拐八彎的，而是地形複雜的叢林幽谷，想尋幽訪勝，除了去興中，還能到哪？

戲院設在大中至正的中正路上，奇怪它怎未被勒令遷到偏僻的巷道，竟然在堂堂的中正路幹起營生，也是耐人尋味。不過雖說設在中正路上，但從中正路進來，要經過一條長巷，才能到達門口，巷子說長不長，說短不短，似乎幾步路就可以走盡，可又長到把戲院和馬路隔開，營造出一種隱密的感覺，好像進入這個場域，就進入另一個世界，事實也是如此。進入長巷，人們發覺它和另一條巷子垂直交接，興中就位於兩巷交接的T字口，戲院周邊，有些賣鈕釦、拉鍊、香燭、紙錢、五金、雜貨的鋪子，陳設的商品大多灰撲撲的，好像從未換過，時光似乎在這裡停滯，不過這些鋪子對於訪客卻有一種掩護作用，萬一和熟人不期而遇，可以假裝是來買這看那的，大家心照不宣，頷首微笑，也就過了。

戲院開演的時候，入口例有三、四個人把關，女人負責驗票，男人負責警戒，預防宵小滋事或差人臨檢，儘管有座位，許多觀眾還是習慣擠到舞台周圍，占據有利的位置。在簡陋的、凹凸的、充滿灰塵，像棧板拼接的舞台上，色彩繽紛的燈光到處流轉投射，穿著清涼的舞孃在台上扭動，不時向觀眾拋媚眼，或用櫻桃小嘴笑罵觀眾豬哥，轉身面對樂隊時，也不忘和樂師鼓手調笑。表演是違法的、空氣是汙濁的、氣氛是詭異的，舞台上方照例有一盞燈，平時是暗的，只有差人到訪時，燈才打亮，提醒觀眾們稍安勿躁。果然燈光一亮，豔舞和撩人的動作就變成有益身心的體操，音樂從銷魂蝕骨的Summertime，轉為藍藍的天，白白的雲，藍天白雲好時光，氣氛一下子昇華到健康勵志，觀眾趁機喘口氣，有上廁所的，有吃血壓 藥的，彼此交頭接耳，怨嘆差人壞了好事，神經一旦鬆弛，感官就恢復正常，空氣中一股歌舞團獨有的刺鼻嗆味，四面八方洶湧過來，那是汗臭、煙味、霉味、尿騷、脂粉和各種體液的混合，最濃烈的是尿騷，從舞台旁的廁所傳來，廁所牆上有許多不堪入目的塗鴉，從未清洗的便池經過長期腐蝕，已經呈現一片像被鋼刷刨過的濁黃，褐色的檳榔汁和白色的香菸頭，滿地都是。一下雨，水泥地馬上變成黃泥地，滿是汙水泥濘，來這裡簡直像進了毒氣室，很想逃離，一旦離開，時日久了，又懷念那股齷齪的味道。

觀眾來去自如，悉聽尊便，歌舞團員可沒這麼輕鬆，這是她們工作和生活的場所，得在台上賣弄風情，得在台下柴米油鹽，那廂還在扭腰送臀，這廂就得蹲在地上，生爐火，備三餐，沒有客廳要打理，衣服卻要自己洗滌，濯米、洗菜、煎魚、燉雞、熬湯，都在後台一個陰濕的角落完成，夜闌人靜時，再提個桶，就著龍頭，坐在板凳上洗澡，水嘩啦啦流著，香皂滋溜溜抹著，場所的氣味卻很難沖掉，歡眾的眼神像烙在身上的印子，怎麼也搓不掉，望著乳白色的肥皂水，夾帶身上沖下來的片片汙垢，隨著泡沫水花，載浮載沉地流向遠處的溝渠，一切如夢幻泡影。雖然是見不得光的行業，可也摻雜表演的元素，規模再小、節目再差的舞團，也會有一兩個台柱，身材曼妙、臉孔俏麗、氣質高雅，換上得體的服飾，出現在適當的場合，都是令人心動的佳麗，何種機緣步上這個奇異的舞台，背後都有說不完的故事。

表演是到處流浪的旅程，大碼頭待得久，小鎮子點到為止，到處漂泊遷徙，行囊簡單打包就走，表演的行當則用木箱裝著。夜裡，人們好夢方酣之際，他們手腳麻利地把行李和行當，收拾妥當，樂師綑綁木箱，姑娘們打點細軟雜物，靜悄悄地離去，只有漆黑的夜色送行，貨車的引擎伴奏，運氣好時，偶有明月在天上祝福，但皎潔的月光，通常無福消受，大家累成一團，癱在車上，有的休息，有的默默想著心事，明天又是一個新的碼頭，但仍是熟悉的場景，和老地方一樣充滿異味，還是得蹲在地上生火炊煮，有時團裡要應酬地方上的頭人，就把當家花旦送去勞軍，服侍那些大爺，她們難得從中正路口上車，這是瀏覽鬧區少有的機會，只不知坐在車上的她們，看著街上的商鋪人流，心裡想些什麼？車轔轔地走著，經過熱鬧的噴水圓環，聽到噴泉滴落池子的嘩啦聲、看到新台灣 餅鋪的櫥窗、聞到對街雞肉飯的香味、見到銀行門口擁擠的人群、經過美麗華綢布莊，和五顏六色的高級布料驚鴻一瞥，經過書店、銀樓、餐廳、車子轉入靜巷……

這些故事令我想起一位初中同學，一個少年老成，斯文穩重、言語不多的傢伙，隨身帶著小喇叭，常在教室一角，悠悠揚揚地吹奏，臉上一副陶醉的神情，大家也豎起耳朵聆聽，他一直渴望有表演的機會。學期結束前幾天，他突然失蹤，幾天不見人影。不久，有同學聽到消息，說他在興中吹喇叭，仍舊戴著招牌的黑框眼鏡，文謅謅的模樣和周圍氣氛有些扞格，後來陸續傳出他其實迷上團裡的小姐，才離家出走，跟著伊人隨團表演，從此走上另外的人生。大千世界像層層相疊的蛋糕，每個人都被上天安排在其中一層打滾，每一層都是不同的材料、不同的味道、不同的生活，不同層的人生，到底有何不同，彼此是難以想像的。

為愛走天涯的同學從此杳無音訊，興中也從記憶中淡出，漸漸消失。戲院附近已經多年未經過，不知是何模樣，想來和人一樣，歲月的滄桑也會改變它的容顏。聽聞它久已改頭換面，變成國寶戲院，一度專映演電影，高分貝的音響取代三、五人的樂團，銀幕登場，舞台謝幕。隨後銀幕又銷聲息影，仍舊靠舞台招徠觀眾，最後舞台燈也熄了，觀眾散了，人去樓空，只留下老態龍鍾的樓房，滿臉皺紋瘡疤，披頭散髮，巔巍巍地佇立街頭，黑黝黝的入口彷彿通往時光隧道，向路人招手。這是個迷魂的陷阱，你進入，會發現七彩迷幻的燈光正在流轉，小喇叭的聲音悠悠揚起，如怨如泣的Summertime徐徐緩緩地傾訴，撩撥你每一根心弦，觸動你每一條神經，台上舞者狂野地扭動，台下觀眾目不轉睛，那鶯鶯燕燕的歌聲魅影，勾魂攝魄的千種期待，回眸淺笑的萬種風情，紅塵滾滾的點點滴滴又湧到眼前……