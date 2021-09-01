雄鳥站崗守護雌鳥。（萬羚．攝影）

某日清晨，我正準備到後院澆花，看到一隻黑腹翎鶉雄赳赳氣昂昂地站在圍牆上，順著牆面往下瞧，一隻雌鳥正低頭在地面啄食，原來是雄鳥站崗守衛，守護著雌鳥，要讓牠專心吃飽呢！我站在廚房窗口欣賞，雄鳥目光直視，挺立如衛兵，偶爾來回巡視。雌鳥終於吃飽了，抬起頭，往前跑了幾步，此刻，雄鳥迅速飛下牆，尾隨著雌鳥，情竇初開的兩隻翎鶉並肩走幾步，突然雄鳥跳到雌鳥背上，求偶成功，我家後院成為牠們的定情之地。之後，每天清晨或傍晚，都會看到這對佳偶前來覓食。

鳥類求偶各顯神通，有些雄鳥會對雌鳥展現優美舞姿，跳求偶舞，也有「藉花致意」的，銜些花草送給雌鳥以討歡心，沒想到黑腹翎鶉的求偶方式，沒有情話綿綿，沒有禮物相贈，卻是平實的「我守護你，讓你安心吃個飽」。

黑腹翎鶉分布在美國西南部的索諾拉沙漠和莫哈維沙漠的灌木叢中，是區域性留鳥，大家習慣以「沙漠鵪鶉」或「甘柏氏鵪鶉」稱之。十九世紀的博物學家威廉．甘柏（William Gambel, 1823-1849）最早發現黑腹翎鶉，並將其習性發表在《上加州的鳥類評述》（Remarks on the Birds Observed in Upper California），黑腹翎鶉的英文名稱Gambel’s quail就是以他的姓氏命名。除了黑腹翎鶉，甘柏同時發表在這本鳥類評述的新物種，還有在拉斯維加斯常見到的慄背山雀（Poecile Gambeli）和納托爾啄木鳥（Nuttall’s woodpecker） 。

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對於甘柏，我好奇的是，為什麼他才活二十六歲就有那麼傑出的成就？看了他的生平，我才知道出生於費城 的甘柏，十五歲時遇到了在「費城自然科學學院」工作的著名博物學家納托爾（Thomas Nuttall, 1786-1859），彼此成為好友，甘柏並拜納托爾為師。納托爾曾經擔任哈佛大學植物園館長，並出版過植物學及鳥類學的書籍。受到納托爾影響，甘柏對植物學、礦物學、鳥類學產生極大的興趣。之後三年，甘柏跟著納托爾在美國東部地區四處旅行，蒐集動物、植物及礦物標本，並參加學術會議及發表演說。

1841年3月，十八歲的甘柏為了幫納托爾蒐集植物及其他標本，獨自前往加利福尼亞。他走陸路，到達密蘇里的獨立城後，他跟著商旅隊於6月到達聖塔菲，並花了三個月的時間在此蒐集植物標本，9月他又加入商隊，沿著西班牙古道前往加利福尼亞，於11月到達上加利福尼亞（Alta California），成為第一個從東部陸路深入上加利福尼亞採集標本的植物學家。上加利福尼亞在當時為墨西哥領土，包括現在的加州、內華達州、猶他州和部分的亞利桑那州、懷俄明州、科羅拉多州和新墨西哥州 。西班牙古道由新墨西哥的聖塔菲到洛杉磯，全程約一千一百公里，它穿越高山、沙漠和深谷，被認為是美國有史以來最艱鉅的貿易路線。當年的商旅隊，都是以驢、馬為交通工具。

1841年年底，納托爾的叔叔去世，他不得不返回英國，便辭去「費城自然科學學院」的工作回到英國。根據他叔叔的遺囑，為了繼承財產，納托爾每年必須在英格蘭待九個月。

1842年，甘柏仍在加利福尼亞蒐集標本，但到了夏天，盤纏已用盡，他遂加入海軍艦艇，成為船員，擔任文書工作。接下來三年，他在不同的軍艦上服務，去過墨西哥、夏威夷、大溪地、秘魯、智利等地，他在一封寫給他母親的信中提到，他所到之處，已經遠超過環遊世界兩趟的距離了。

甘柏於1845年6月回到費城，並發表演說，談一些他對動植物的發現，並將他蒐集到的許多植物標本，寄給在英國的納托爾出版。同年，他進入賓大醫學院就讀，於1848年3月獲得醫學學位，並於10月與他的青梅竹馬凱瑟琳（Catherine Towson）結婚，畢業後，曾短暫在自然科學院工作。

當時，甘柏在費城要獨立開業不易，而加利福尼亞因淘金熱而蓬勃發展，為年輕醫師提供機會，甘柏遂於1849年4月再度前往加利福尼亞，他將醫療書籍及設備經由海運運送，並打算等安頓後再接妻子團聚。他加入商旅隊，擔任隊醫，但他們在穿越大盆地時遇到困難。大盆地是北美最大的內陸盆地，以乾旱貧瘠的沙漠，及複雜多變的險峻地形著稱。10月，高山地區已經開始飄雪，他們行經內華達山脈時丟失了大多數的家畜及馬車，之後，他們到達一個叫做Rose’s Bar的礦工營區，該區正處於傷寒疫情流行，甘柏為當地礦工診斷治療，卻不幸自己也病倒，於12月13日去世，他被埋在一棵巨大的松樹下，但遺址很快因水力採礦而被沖走了。

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春季及初夏為黑腹翎鶉的繁殖季節。黑腹翎鶉為一夫一妻制，出沒都成雙入對，牠們共同築巢、育雛。巢築在地面能避烈日的石縫或灌木叢，建材粗糙簡陋，一巢可產卵十至十二個，孵育期為二十一至二十三天。雛鳥孵出後就能立即活動，數小時後，便能與父母一起離開巢穴出外覓食。夏末，黑腹翎鶉開始群聚，直到秋、冬都過著群聚生活。一般以兩隻成鳥和不同數量的亞成鳥組成小群，每一群可以多達十幾隻，並有其特定的活動領域。

我家旁邊的疏洪道兩側植滿牧豆樹，河道裡灌木叢生，也有水源，是黑腹翎鶉理想的居住場所。樹豆提供美食，灌木能遮陽擋風，也能躲藏郊狼或其他肉食動物的掠食。我在步道散步，經常看牠們在灌木叢中相互追逐，牠們外表亮麗，很難不吸引人們的眼光。沙漠中有一種常見的植物，就是因為黑腹翎鶉喜歡躲藏在其中，而取名為鵪鶉灌木（Quail bush）。

偶爾，我會聽到黑腹翎鶉從遙遠的方向斷斷續續傳來「哇喲！哇喲！」的悲鳴，如泣如訴，像在尋找失落的孩子，我竟也會產生一種莫名的傷感，在腦海中掠過一幕幕影像——我似乎看到筋疲力盡的篷車隊伍，行走在浩瀚的沙漠中，天候突變，吹起陣陣狂風，引來沙塵暴。塵沙飛揚中，牲畜走失了，載貨馬車失聯了，只剩下甘柏醫生同他的夥伴，艱苦無助地向前走，迷茫中，走進了內華達山區的冰天雪地，迎著刺骨寒風，他們終於來到尤巴河畔（Yuba River）的一個採金礦區歇腳，卻遇到傷寒疫情。年輕醫師日以繼夜為礦工診病，自己卻累倒。他滿懷希望地來到異地，竟從此埋骨他鄉。甘柏的遭遇就像一部悲情電影，賺人眼淚。

有時，看著黑腹翎鶉在灌木叢中捉迷藏，我彷彿也感受到少年甘柏第一眼瞧見牠們時的喜悅。從遙遠的東部，歷經好幾個月的跋山涉水，來到這乾旱的沙漠，看到這些頭戴冠羽、毛色絢麗、形態健美的鳥，他除了興奮，必定還有難以言喻的感動吧！我也好奇，他到底花了多長的時間觀察牠們的習性，記錄了些什麼？如何把牠們做成標本？如何在一場演講中把牠們介紹給世人？

我喜歡逛博物館 ，芝加哥的菲爾德自然史博物館（Field Museum of Natural History）是我常去的地方，裡面好多個展廳，分別展示來自世界各地的動物、植物及礦物的標本。一樓的禽鳥展覽廳內，五顏六色的鳥類，美得令人流連忘返，我總是百看不厭。我以前看展覽，很少去思考牠們是怎麼進到博物館的，讀完甘柏的生平，我忽然明白，博物館中收藏的這些標本，原來是無數個像甘柏這樣的博物學家，歷經了千辛萬苦蒐集而來的，能站立在櫥窗展示在我們眼前的珍禽，都是經過學者及科學家們研究、分類、整理，記錄下來的成果，其中包含了無數的熱情、汗水和淚水。（寄自內華達州）