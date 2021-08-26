吳孟芸／圖

依戀灌滿陽光的空屋，影子和回聲是我的朋友。一度以為思想的純粹要靠行動的無效來成全，所以孤獨，充當了拼接具象與抽象自我的膠黏劑。有毒的人看起來更無害，向來拙於辨識，我養成了疏離市塵的習慣，沒有聆聽，沒有解讀，沒有賜予，唯有盈篇滿籍的智慧，讓我感受時空之外的存在。

我是那時候遇到你的。

目睹過，春風得意中的停滯不前，功敗垂成後的自暴自棄，三心二意下的半途而廢，我為身邊寫作者各種原因的退席感到惋惜。好像擰開水龍頭，雙手掬成扇貝，看掌心珍珠般的氣泡破碎、消失，比聚積時要快得多。速朽的虹光鞭策我前行，與其說痛楚，不如說焦慮，我怕時間不夠，不夠我寫出滿意的作品，引起你注意的作品；不夠我追上前方越來越模糊的，你的背影。

寫作，必須靠愛而且只能靠愛來支撐的夢想，一種不求回報的奉獻，如同呵護骨肉的至親，憐惜自己的孤兒。你對寫作的愛，在你不停息的腳步中回山轉海，我看到你追取星月時掀起的風暴 ，猶如洞穿我心腹的箭簇，舍矢如破，墨色煙華，瀰漫著不曾退卻的溫度。

無須杜撰或探詢，你的蹤跡、詮評、騁情，你亮色系的憂慮和暗色系的憧憬，穿行在你無可複製的文字裡。對藝術的渴求，對措辭的苛求，推動你用自我折磨的方式換來給讀者的享受。當偶然造訪的目光必然為情節停留，有誰會知道，虛擬帝國後台數據庫的設計師，默默歷經了多少茶飯無心，夜以繼晝？

不讓書寫侷限在教條裡，不讓觀察侷限在文學裡，不讓生命侷限在作家裡，一切回到本我。你反璞歸真的熱忱，提煉出我心馳神往卻尚未歸納的理想，我有必要在成長的探索中，逐層領悟。

我相信真實的美總來自於源頭，在璞玉渾金越來越難以被體會到的今天，與削尖的頭骨相匹配的塑膠笑容，讓越來越多的佳話淪為了笑話。被欺騙觸及到底線，才看得清卑鄙遼闊的假象，被貪婪同化到赤裸，才覺得出清風獨具的凜冽。語言由實用性向觀賞性的反向滲透，某種程度上，宣告了直覺抵押道義的叛逆。所以當我們對公認的假說同步共享否決，我體會到影子與回聲實質性的存在。你每句饋致，都給我勝過感激的震動。我在擁擠的日程表上小心劃出一隅真空，用來寄存與你的交流——水果糖一樣閃光、清香、動聽的碰撞，習慣性地，我一遍遍品味。

無須擔心重複，重複不是滋生厭倦的禍首，麻木才是。從來沒有準確無誤的重複，只有粗枝大葉的洞察力。流傳於世的副歌，波瀾不驚的函數，幅度安全的共振……所有規律的蠱誘，都暗含著經久不息的玄機。小說 家弗蘭納里．奧康納（Mary Flannery O'Connor, 1925-1964）說過：「作家不應羞於凝視，任何事物都需要長久的凝視，才能被真正看到。」習慣凝視的你，經常因為一個配角的命運，一段敘事的邏輯，一個詞語的位置，糾結到元神出竅。眼前癥結的化解，醞釀著下輪挑戰的造訪。你以孩童式的執著，滿懷神經質的亢奮，蓄勢待發，不在乎四面楚歌，十面埋伏，無所謂單槍匹馬，赤手空拳，你堅守著胸中完美的標準。它因你的每一次凱旋而提升，它是你的信念。奮力突破結痂的尺度，揮霍激情，不失冷靜，你作困獸鬥的一切，我體會過。向彼此打開對外界緊鎖的部分吧，這樣，我們才能在有如鏡像的默契中，擺脫幽靈般尾隨的落寞和自省過程中突襲的沮喪。

你經歷過我未曾設想也無法承受的苦難，當時最豐稔的慰藉，大約僅僅是孤立寒風中交叉臂膀、摟緊雙肩模擬出的擁抱。縱使菀枯盈虛，也更改不了你對純摯的嚮往。那些美到痛徹心扉的片段，奠定了你字裡行間駕馭脈搏的基調：潤物無聲，大愛無痕，像籠罩蒼岑之巔的金色騰雲，輕盈，熱烈，蒸餾著寂靜深處的震撼。

我願意聽你傾訴，是怎樣柔軟的承接，才能撫平玫瑰的莖刺？用怎樣溫存的歌謠，才能救贖哀傷中休眠的能量？現實的殘酷往往使人屈服，迷路的眼睛們看不到大海，爭相捕撈的，不過是囚禁在內心的魚群，而一路獨航的你始終保持清醒，沒有什麽能夠奪走你定向自由的羅盤。

從未妥協，儘管容易被誤解。文圓質方，雅量高致，你經過打磨的屬性讓你在塵音與榮輝的圍攻中顯得遊刃有餘，可有誰留意到，杯觥交雜、笑談風雲間，你神色中的距離？那些分寸適度的禮節，不過是對高調烘托的消極適應罷了，偽裝是最日常的磨難，你無需這樣的烘托來確保靈魂的完整，它也許是多數人求而不得的享受，對你來說，是難以擺脫的煩擾。

我願意向你傾訴。害怕失去私有時間，群居模式向來令我不適，我的安全感，來自於一對一溝通，像某種侵入式的交互占有。很多人看重過程，更多人看重結果，而我，看重起因。才華是我淪陷的導火索。每次被才華征服，我都會動情到失控，直到飛蛾撲火演變為化繭成蝶，神魂才能復原——天才的成果俯首即是，也無所謂被珍視，凡人倘若努力，靠著不放棄的本事，往往與天才殊途同歸，甚至比他們，更勝一籌。然而這次，你的炫目令我盲目，你給我的不可觸及的高度，源於天才足以匹敵其稟賦的辛勤付出。置身於微小概率所營造的異常區間，我能否逃離？如何逃離？或者說，我是否需要逃離？被過度的欣喜過度保護，我不知所措，也無能為力。

Jo Jo in the Stars，最令我動容的動畫短片，講述了一位無名英雄企圖營救賣身恐怖馬戲團的精靈Jo Jo未果，不幸身負重傷，之後他跋涉多年，拖著殘軀重返馬戲團，請求加入，以換來與Jo Jo廝守。我不是服從命運安排的Jo Jo，而是赴湯蹈火的無名英雄，我一直在尋找，即使滴墨成傷，一次又一次敗給亂真的虛像，也仍對美好抱有希望。我如此強大，強大到忍得住撒手親眷的劇痛；又如此弱小，弱小到經不住一個稱謂的觸動。很多事情沒有走出來，只有走下去。每逢蜷縮進空屋，我都會唱起The Cheetah Girls的〈灰姑娘〉：「我不願像灰姑娘一樣，坐在又冷又黑又髒的地窖裡，苦等自由。能拯救我的亮甲騎士，正是我自身。總有一天，我會找到懂我的人，他無所畏懼向我示愛，因為他臣服於我的思想、心魄和靈魂。」

是我的祈願被聽到了嗎？否則，我何以獲得如此豐饒的恩寵？是什麽力量指引著我找到了和我一樣瀕臨絕望卻不甘絕望的你？你的謙卑、凌傲、內斂、不羈、沉著、輕狂，所有矛盾又合理的特質組合，在你潛心雕琢的角色裡幻化。是你讓我明白，再詭譎的斑紋，也擁有冥冥之中精巧的對稱，最幽暗的牧夫座空洞，也身懷璀璨生輝的星辰。孤獨者的童真是沉睡的，一切奇蹟的開啟，取決於信任，塵囂蒼黃翻覆，我將忠誠如故，即便忘啜廢枕，雁杳魚沉，我也無條件信任你，就像，信任沙漠上水晶藍的指南針。

有時候我會嘆息，抵達的真諦如此遙遠，彷彿只有無法觸及的遙遠，才盛得下我無法觸及的深情。或許我應該感謝遙遠的客觀存在給了我肆虐無度的想像空間。深陷想像的我，每處神經末梢都加倍敏銳，一如深陷構思的你。只不過，我欣賞得到你構思的成果，你預料不到我想像的場面。

夜的低語從地平線另端湧來，裹挾著詩朗誦特有的推進感和煽動性。在這樣發光的夜晚，我無心入眠，想著一雙用文字給我勇氣的手，是怎樣如彈奏琴鍵般，觸碰我顫抖的靈魂。琥珀色音符輝煌錯落，似瓊香洶湧，堵住我充血的喉嚨，卻一句也逃不出口。等到絢爛冷卻，瑣細而寶貴的疤痕，將如鑽石內部鋒利柔麗的羽裂紋，報以我遺憾中靈動的景深。那是我修煉耐力的賞賜，陳列在理智漸盡的末日。

——這是命運無從破解的咒語吧？以思維鉤織韻腳，憑詞句構置媒介，從未相逢，如久別重逢。當落月屋梁，燈火傾斜，鵝毛筆舞出九疊篆，你的名字，最難寫。（寄自喬治亞州 ）