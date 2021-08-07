吳孟芸／圖

自從我在一樓的露台下又建了一層，我就很少坐在上面了。房子建在坡上，地下室可以走出來。下頭更僻靜，鐵籬笆外的幾株大樹和密不透風的蘆葦蕩使這裡成為一個完美的私人空間。一張籐椅一把搖椅一張小茶桌，坐在這兒看書寫字，除了有書上、紙上的人物和我作伴，還有風聲、樹聲、雨聲和野鴿、黃鶯、知更鳥們沒完沒了的嘰嘰喳喳。很多時候陽光也在，安靜得像隻貓，在我身上、臉上纏綿，不忘調皮地把織網吊床的鏤空影子灑在還帶著松木香氣的木地板上，讓它隨著風晃。或許還是覺得太安靜，開春的時候，妻子又在頭頂的露台向外懸空的地方掛上了一個風鈴——棕色的小木片拴著幾根銅管——微風拂過，便響起一陣叮叮咚咚，悅耳動聽，只是偶爾也會亂了我的心。

它讓我想起多年前我初到歐洲、在萊蒙湖（Lac Léman）畔度過的那段日子。準確地說是在湖邊的山上，從蒙特勒（Montreux）乘可愛如玩具般的小火車上山，轟隆隆地轉幾彎就聽見穿制服戴大簷帽的司機在前頭喊：「Glion！」格里昂到了，它是個安靜的小鎮。鎮上橫豎兩條街，百十戶人家，教堂、雜貨鋪、度假小酒店……這裡如瑞士所有地方一樣乾淨整潔，不同的是，街旁每一棟依山勢而建的小房子都有一扇帶著無敵湖景的窗子。都說歐洲人會享受，怎麼不說人家懂得取捨？為了追求美，犧牲一點兒方便和熱鬧是值得的。

格里昂小鎮還有樸實的鄉間風光，這比湖景更吸引我，因為那帶著異國風情的田園景致和氛圍，我以前只在電影 、油畫中見過、想像過，十分嚮往。晚飯後沿山路往山裡走，沒幾步已是滿眼清新，灑滿夕陽的緩坡上，白色的木圍欄顯得格外耀眼，勾勒出牧場的清晰輪廓，點綴著一捲捲打得結實的乾草……風把叮噹的鈴聲和青草野花的味道遞過來的時候，我會下意識地停下腳步，閉上眼睛。我知道那聲音來自乳牛脖子上懸掛的銅鈴，牠就在附近，正悠閒地邁著方步，咀嚼著鮮嫩多汁的青草……有的時候，我還會想起吃奶的小牛，吃著吃著累了，睡著了。想到這裡，我嘴角不禁帶著微笑。我的兒子也屬牛，是在我出國後一個月出生的。我早就想好了給兒子的百天禮物：除了小衣服小帽子，一定還要有這樣一個「牛鈴」，這是當地最有特色的紀念品。想起這個主意我就會笑出聲來。「給兒子掛脖子上吧。」信裡我對妻子說，「我一準兒聽得見。」

人在他鄉，時間和空間產生了多少的美，只是那美麗不僅讓人發笑，有時還會讓人想哭。在日內瓦的時候，經常晚上看書晚了，忍不住想抽菸就披衣起身去附近我熟悉的一個酒吧。此時街道早已不再忙碌，只有紅綠燈不倦地交替著。真奇怪紅燈時我會那麼自覺地停下等著，哪怕老遠都望不見一輛車，哪怕幾步就可以邁過去，好像路邊每一扇黑漆漆的窗戶裡都有人在盯著我。咚……咚……，那是不遠處的教堂每天最後一次的敲鐘聲，我不知聽過多少遍。然而有幾次，站在昏黃的路燈下，那聲音聽起來卻有些異樣，而眼裡的世界也是，突然顯得那麼抽象和陌生……我在哪兒？在幹嘛？家的方向怎麼那般模糊？腳下的路又通往何方？孤獨像潮水般向我湧來，占據了我的整個心。曾經有人質疑張繼的〈楓橋夜泊〉，說那句「姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船」是貪求好句而理不通，說「三更不是打鐘時」云云。然而詩人字裡行間所表達的那一份孤寂和孤寂的美，在那一瞬間我真實地體會到了，那份美讓那要命的鐘聲渲染得無可復加。

我喜歡聆聽，聲音總能輕而易舉地影響我的心境，把我占據，並和那份心境一起成為我記憶的一部分。年輕的時候喜歡聽齊秦，他蒼涼的嗓音和我青春的躁動曾產生那樣強烈的共鳴；有了家之後帶兒子去露營，身旁熟睡的鼾聲和著帳篷外稀稀落落的雨聲，每每讓我的心變得格外柔軟；那年夏天在休倫湖邊，夜裡一個人坐在大礁石上仰望星空，聆聽黑色大湖的低吟淺唱，又怎能不被這世界的深邃、博大所震撼和感動？那一刻我甚至想到了阿波羅十一號的駕駛員麥可．柯林斯（Michael Collins），1969年7月20日當他透過舷窗為同伴尼爾．阿姆斯壯（Neil Armstrong）和伯茲．艾德林（Buzz Aldrin）所乘的登月艙拍照的時候，他在想什麼呢？有人說那一刻的他是世界上最孤獨的人，因為除了登月艙，他還在窗外漆黑的背景中看到了那個耀眼的藍色星球，哦，那顆星球是多麼美麗！而世上所有的人都在那張照片裡了，除了他自己。我想，當時他一定在側耳傾聽，甚至隱約聽到了來自那顆藍色星球的嘈雜聲……那是天籟，那天籟其實來自人間。

天上方一日，地上已千年。短暫的夏天好像還沒熱透，秋涼就已經到了門檻，坐在露台的籐椅裡，膝上要加條毯子了。一天涼過一天的秋雨把火紅的楓葉打落，也讓本已寂寥的風鈴愈發顯得孤單。高高的天空裡，大雁正飛過，那單調的叫聲聽起來竟有幾分動人。鳥兒都飛走了，昔日繁忙鼓噪的蘆葦蕩又重歸寧靜，只是日漸乾枯的蘆葦下面依然暗流湧動，尤其在寒冬的夜晚，土狼此起彼伏的哀嚎讓人難以成眠。我仔細分辨，在那狼嚎的間隙之中，我還聽到了什麼？是雪，下雪的聲音。雪像一雙輕柔的大手，撫慰著這忙碌的世界，也撫慰著每一顆躁動的心。那一刻，我感到幸福。

靜心聆聽世界的聲音，是幸福的。（寄自加拿大 ）